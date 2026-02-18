क्या नामीबिया से हारने पर भी सुपर-8 में चला जाएगा पाकिस्तान? समझें पूरा समीकरण

Pakistan Super 8 Qualification Scenario: 2026 टी20 वर्ल्ड कप में अब तक कुल सात टीम सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं. आज पाकिस्तान बनाम नामीबिया मैच के बाद आठवीं टीम भी सामने आ जाएगी. यह ग्रुप A का मैच है, जिससे भारत पहले ही अंतिम-8 में जगह पक्की कर चुका है. पाकिस्तान बनाम नामीबिया मैच नया केवल पाक टीम के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यूएसए के नजरिए से भी बेहद अहम है. यहां जानिए क्या नामीबिया के खिलाफ हारने पर भी पाकिस्तान के लिए सुपर-8 में जाने के दरवाजे खुले रहेंगे.

सबसे पहले ग्रुप A की पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं. भारत पहले ही क्वालीफाई कर चुका है. वहीं दूसरे स्थान पर मौजूद यूएसए और तीसरे नंबर पर विराजमान पाकिस्तान, इन दोनों के चार-चार अंक हैं. यूएस का नेट रन-रेट +0.787 है, जबकि पाकिस्तान उससे काफी पीछे है, जिसका नेट रन-रेट -0.403 है.

क्या हारने पर भी पाकिस्तान कर जाएगा क्वालीफाई?

नामीबिया पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, वहीं पाकिस्तान का यह ग्रुप स्टेज में आखिरी मैच है. जहां तक नामीबिया के खिलाफ हारने पर भी पाकिस्तान सुपर-8 में जाएगा या नहीं. इसका सीधा जवाब है नहीं.

यदि पाकिस्तान को सुपर-8 में जाना है तो उसे हर हाल में नामीबिया को हराना होगा. यदि आज उसे हार मिलती है, तो पाक टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी. हालांकि किसी कारणवश मैच ड्रॉ रहता है, तो भी पाकिस्तान क्वालीफाई कर जाएगा. वहीं आज नामीबिया की जीत होती है तो यूएसए अंतिम-8 में जगह पक्की कर लेगा.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी

नामीबिया के खिलाफ मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है. यह मैच कोलंबो में खेला जा रहा है. पाकिस्तान ने इस मैच के लिए शाहीन अफरीदी और अबरार अहमद को बाहर बैठकर सलमान मिर्जा और ख्वाजा नफाय को मौका दिया है.

यह भी पढ़ें:

ICC T20 Ranking Batsman: ईशान किशन ने आईसीसी रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, टॉप-10 में मारी एंट्री, पथुम निसांका को भी फायदा