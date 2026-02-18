हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPakistan Super 8: क्या नामीबिया से हारने पर भी सुपर-8 में चला जाएगा पाकिस्तान? समझें पूरा समीकरण

Pakistan Super 8: क्या नामीबिया से हारने पर भी सुपर-8 में चला जाएगा पाकिस्तान? समझें पूरा समीकरण

Pakistan Super 8 Scenario: आज टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान बनाम नामीबिया मैच खेला जा रहा है. क्या इस मैच को हारने पर भी पाकिस्तान सुपर-8 में चला जाएगा. यहां जानिए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 18 Feb 2026 03:28 PM (IST)
Preferred Sources

Pakistan Super 8 Qualification Scenario: 2026 टी20 वर्ल्ड कप में अब तक कुल सात टीम सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं. आज पाकिस्तान बनाम नामीबिया मैच के बाद आठवीं टीम भी सामने आ जाएगी. यह ग्रुप A का मैच है, जिससे भारत पहले ही अंतिम-8 में जगह पक्की कर चुका है. पाकिस्तान बनाम नामीबिया मैच नया केवल पाक टीम के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यूएसए के नजरिए से भी बेहद अहम है. यहां जानिए क्या नामीबिया के खिलाफ हारने पर भी पाकिस्तान के लिए सुपर-8 में जाने के दरवाजे खुले रहेंगे.

सबसे पहले ग्रुप A की पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं. भारत पहले ही क्वालीफाई कर चुका है. वहीं दूसरे स्थान पर मौजूद यूएसए और तीसरे नंबर पर विराजमान पाकिस्तान, इन दोनों के चार-चार अंक हैं. यूएस का नेट रन-रेट +0.787 है, जबकि पाकिस्तान उससे काफी पीछे है, जिसका नेट रन-रेट -0.403 है.

क्या हारने पर भी पाकिस्तान कर जाएगा क्वालीफाई?

नामीबिया पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, वहीं पाकिस्तान का यह ग्रुप स्टेज में आखिरी मैच है. जहां तक नामीबिया के खिलाफ हारने पर भी पाकिस्तान सुपर-8 में जाएगा या नहीं. इसका सीधा जवाब है नहीं.

यदि पाकिस्तान को सुपर-8 में जाना है तो उसे हर हाल में नामीबिया को हराना होगा. यदि आज उसे हार मिलती है, तो पाक टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी. हालांकि किसी कारणवश मैच ड्रॉ रहता है, तो भी पाकिस्तान क्वालीफाई कर जाएगा. वहीं आज नामीबिया की जीत होती है तो यूएसए अंतिम-8 में जगह पक्की कर लेगा.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी

नामीबिया के खिलाफ मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है. यह मैच कोलंबो में खेला जा रहा है. पाकिस्तान ने इस मैच के लिए शाहीन अफरीदी और अबरार अहमद को बाहर बैठकर सलमान मिर्जा और ख्वाजा नफाय को मौका दिया है.

यह भी पढ़ें:

ICC T20 Ranking Batsman: ईशान किशन ने आईसीसी रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, टॉप-10 में मारी एंट्री, पथुम निसांका को भी फायदा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 18 Feb 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
PAK Vs NAM T20 World Cup 2026 Pakistan Vs Namibia
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Pakistan Super 8: क्या नामीबिया से हारने पर भी सुपर-8 में चला जाएगा पाकिस्तान? समझें पूरा समीकरण
क्या नामीबिया से हारने पर भी सुपर-8 में चला जाएगा पाकिस्तान? समझें पूरा समीकरण
क्रिकेट
ICC T20 Ranking Batsman: ईशान किशन ने आईसीसी रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, टॉप-10 में मारी एंट्री, पथुम निसांका को भी फायदा
ईशान किशन ने आईसीसी रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, टॉप-10 में मारी एंट्री, पथुम निसांका को भी फायदा
क्रिकेट
PAK vs NAM: बारिश से रद्द हुआ मैच तो टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान, नामीबिया के कितने हैं चांस; जानें सुपर-8 का समीकरण
बारिश से रद्द हुआ मैच तो टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान, नामीबिया के कितने हैं चांस; जानें सुपर-8 का समीकरण
क्रिकेट
जम्मू-कश्मीर ने रचा इतिहास, पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में बनाई जगह; 67 साल के बाद मिली कामयाबी
जम्मू-कश्मीर ने रचा इतिहास, पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में बनाई जगह; 67 साल बाद मिली कामयाबी
Advertisement

वीडियोज

Delhi Dwarka Accident: Sahil की मां की गुहार..आरोपी के पिता​ को पुलिस क्यों नहीं कर रही गिरफ्तार?
Maharashtra Breaking: लड़की के अपहरण के बाद हिंदू संगठनों का हंगामा, हाइवे किया जाम | Baramati
Assam Elections 2026: Bhupen Borah 22 फरवरी को होंगे BJP में शामिल | Himanta Biswa Sarma
Gold-Silver Traders के लिए Big Update! MCX ने बढ़ाया Trading Time | Paisa Live
₹1.5 Lakh तक Cashless Treatment – Road Accident Victims के लिए बड़ी खबर | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
बिहार
तेजस्वी यादव शराब पीकर जाते हैं विधानसभा? नीतीश कुमार की पार्टी बोली- 'सदन में डोलते-डोलते…'
तेजस्वी यादव शराब पीकर जाते हैं विधानसभा? नीतीश कुमार की पार्टी बोली- 'सदन में डोलते-डोलते…'
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
क्रिकेट
IND VS PAK: पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
फूड
Apple Pesticide Removal: क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
यूटिलिटी
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget