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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशुभमन गिल की वापसी पर सस्पेंस बरकरार, श्रीलंका ने पारी घोषित की

शुभमन गिल की वापसी पर सस्पेंस बरकरार, श्रीलंका ने पारी घोषित की

India vs Sri Lanka XI Warm up Test: शुभमन गिल की वापसी पर सस्पेंस बरकरार है. चोट के कारण वो पहले दिन फील्डिंग नहीं कर पाए थे. श्रीलंका ने 368 के स्कोर पर पहली पारी घोषित की है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 08 Aug 2026 10:49 AM (IST)
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श्रीलंका XI टीम ने अपनी पहली पारी 368 रन बनाकर घोषित कर दी है. वॉर्मअप टेस्ट मैच के दूसरे दिन श्रीलंकाई बल्लेबाज बैटिंग करने नहीं आए, टीम ने पारी घोषित कर दी, जिसके बाद यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल बल्लेबाजी करने उतरे. कप्तान शुभमन गिल की वापसी पर सस्पेंस बरकरार है, जिन्हें गुरुवार को अभ्यास के दौरान चोट आ गई थी.

शुभमन गिल अंगुली की चोट से जूझ रहे हैं, इसी कारण वॉर्मअप टेस्ट मैच के पहले दिन मैदान पर नहीं उतरे. उनकी जगह कप्तानी का भार केएल राहुल ने अपने कंधों पर लिया था. राहुल टेस्ट टीम के उपकप्तान भी हैं.

टाइम्स नाउ के अनुसार जब पहले दिन का खेल खत्म हुआ, तब गौतम गंभीर, मेडिकल स्टाफ, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के बीच मीटिंग हुई थी. बताया गया कि इस मीटिंग से पहले गंभीर अच्छे मूड में दिख रहे थे, लेकिन मीटिंग के बाद कमरे से बाहर निकले तो उनके चेहरे के भाव बदल चुके थे. हालांकि BCCI ने गिल की फिटनेस पर आगे कोई अपडेट नहीं जारी किया है. 

श्रीलंका ने पारी घोषित की

श्रीलंका ने पहले दिन स्टंप्स तक 8 विकेट के नुकसान पर 368 रन बना लिए थे. दूसरे दिन की शुरुआत पर श्रीलंका XI टीम ने अपनी पारी घोषित कर दी. पहले दिन श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के गेंदबाजों को विकेट के लिए खूब तरसाया. 171 के स्कोर तक भारतीय गेंदबाज केवल एक ही विकेट ले पाए थे. हालांकि दिन के आखिरी सेशन में टीम इंडिया ने वापसी की थी.

गिल होते रहे हैं चोटिल

शुभमन गिल ने कुछ हफ्तों पहले बार-बार चोटिल होने वाले खिलाड़ियों पर निशान साधा था. उनका कहना था कि जब खिलाड़ी 2-3 मैचों की सीरीज में चोटिल होते रहेंगे, तो वे 2027 वर्ल्ड कप में लगातार 11 मैच कैसे खेल पाएंगे. जबकि गिल खुद बार-बार चोटिल होते रहे हैं. 

इंग्लैंड के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में ही उन्हें 80 के स्कोर पर हैमस्टिंग इंजरी के कारण रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा था. IPL 2026 में भी उन्हें गर्दन में खिंचाव की समस्याओं के चलते कुछ मुकाबले मिस करने पड़े थे. इसके अलावा भी उन्हें कई अहम मौकों पर चोट आई है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 08 Aug 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
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