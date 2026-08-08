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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रीलंका में कोच गौतम गंभीर का एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल

श्रीलंका में कोच गौतम गंभीर का एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल

India vs Sri Lanka Warmup Test: भारत और श्रीलंका XI के बीच 7 अगस्त से वॉर्मअप टेस्ट मैच शुरू हुआ था. इस मैच में 33 वर्षीय खिलाड़ी बुरी तरह फेल हो गया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 08 Aug 2026 09:33 AM (IST)
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भारतीय टीम का श्रीलंका XI के साथ वॉर्मअप मैच 7 अगस्त से शुरू हुआ था. पहले दिन श्रीलंकाई टीम ने 363 रन बना डाले, वहीं टीम इंडिया के गेंदबाज विकेट लेने को तरसते दिखे. हालांकि आखिरी सेशन में भारतीय टीम ने वापसी जरूर की, लेकिन श्रीलंकाई टीम तब तक स्कोरबोर्ड पर बड़ा स्कोर लगा चुकी थी. इसी बीच गौतम गंभीर का 33 साल के सारांश जैन पर किया गया एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल होता दिखा.

दरअसल श्रीलंका सीरीज के लिए 33 साल के सारांश जैन को टीम इंडिया में चुना गया. यह पहली बार है जब सारांश भारतीय स्क्वाड में चुने गए हैं, लेकिन वॉर्मअप टेस्ट के पहले दिन वो सबसे महंगे साबित हुए. इसी बीच टीम मैनेजमेंट पर जमकर निशाना साधा गया, क्योंकि आकिब नबी से एक भी ओवर नहीं करवाया गया.

गौतम गंभीर का एक्सपेरिमेंट फेल

वॉर्मअप टेस्ट मैच के पहले दिन सिर्फ मानव सुथार ऐसे गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 से कम इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी की. वहीं सारांश जैन का इकोनॉमी रेट लगभग 5 को छू रहा था. उन्होंने 11 ओवर गेंदबाजी करते हुए 4.90 के इकोनॉमी रेट से 54 रन लुटाए और एक भी विकेट नहीं लिया.

एक तरफ जहां अधिकांश भारतीय गेंदबाजों ने कम से कम एक मेडन ओवर जरूर किया, वहां सारांश जैन के लिए डॉट गेंद करवाना भी एक मुश्किल कार्य प्रतीत हो रहा था. पूरे दिन गेंदबाजी करने के बाद सारांश अकेले स्पिनर रहे जो एक भी विकेट नहीं ले पाए. रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुथार ने 2-2 विकेट झटके. जाहिर है पिच में स्पिन के लिए मदद थी, फिर भी 33 वर्षीय सारांश अपना जादू नहीं चला पाए और बहुत महंगे भी रहे.

श्रीलंका XI की दमदार बल्लेबाजी

श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने एक समय सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर 171 रन बना लिए थे. दोनों सलामी बल्लेबाज, निशान मदुष्का और राविंदु रसंता ने अर्धशतक लगाया और कप्तान सोनल दिनुशा ने भी 52 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. 50वें ओवर तक भी श्रीलंका अच्छी स्थिति में दिख रही थी, लेकिन उसके बाद लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे. जहां पहले 171 रनों में एक ही विकेट गिरा था, अगले 183 रनों के भीतर श्रीलंका XI ने 7 विकेट खो दिए.

आकिब नबी से नहीं करवाई बॉलिंग

गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट को आड़े हाथों लिया जा रहा है. वॉर्मअप टेस्ट मैच के पहले दिन भारत के 7 गेंदबाजों ने बॉलिंग की, लेकिन जम्मू-कश्मीर के उभरते हुए सितारे आकिब नबी से एक भी ओवर नहीं करवाया गया. 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 08 Aug 2026 09:33 AM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka GAUTAM GAMBHIR Saransh Jain IND Vs SL XI
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