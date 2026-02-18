हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC T20 Ranking Batsman: ईशान किशन ने आईसीसी रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, टॉप-10 में मारी एंट्री, पथुम निसांका को भी फायदा

ICC T20 Ranking Batsman: ईशान किशन ने आईसीसी रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, टॉप-10 में मारी एंट्री, पथुम निसांका को भी फायदा

ICC T20 Ranking Batsman: टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 अर्धशतक लगाने के बाद ईशान किशन ने आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप-10 में आ गए हैं. 2 बार शून्य पर आउट हुए अभिषेक शर्मा टॉप पर काबिज हैं.

By : शिवम | Updated at : 18 Feb 2026 03:13 PM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी ने आज बुधवार (18 फरवरी) को रैंकिंग अपडेट कर दी है, जिसमें ईशान किशन टॉप-10 में आ गए हैं. ईशान ने पाकिस्तान के खिलाफ 40 गेंदों में 77 रनों की शानदार पारी खेली थी. इससे पिछले मैच में नामीबिया के खिलाफ भी उन्होंने अर्धशतक जड़ा था. ईशान 17 पायदान ऊपर आ गए हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पहला शतक लगाने के बाद पथुम निसांका को भी 3 पायदान का फायदा हुआ है. पिछले दोनों मैच में शून्य पर आउट हुए अभिषेक शर्मा को रैंकिंग में कोई नुकसान नहीं हुआ है, वह अभी भी नंबर-1 टी20 बल्लेबाज हैं.

किशन किशन पाकिस्तान के खिलाफ प्लेयर ऑफ़ द मैच चुने गए थे. आर प्रेमदासा की पिच गेंदबाजों के लिए मददगार थी, जिसपर ईशान किशन ने ताबड़तोड़ 77 रनों की पारी खेली. दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ भी ईशान ने 61 रन बनाए थे. इन 2 शानदार पारियों का ईनाम उन्हें आईसीसी ने दिया. वह 17 पायदान ऊपर आकर टॉप-10 में शामिल हो गए हैं.

ईशान किशन 8वें नंबर पर पहुंचे

कुछ हफ्ते पहले ईशान किशन आईसीसी रैंकिंग के टॉप-50 में भी नहीं थे. न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार पारियों ने उन्हें ऊपर पहुंचाया, यही फॉर्म उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में भी जारी रखा और टॉप-10 में एंट्री मार ली. ईशान अभी 732 रेटिंग के साथ टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर-8 पर आ गए हैं. तिलक वर्मा को भी एक पायदान का फायदा हुआ है, वह चौथे नंबर पर आ गए.

तीसरे नंबर पर पहुंचे निसांका

पथुम निसांका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में शतक जड़ा था, जिसकी मदद से श्रीलंका ने जीत दर्ज की और ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया. निसांका 3 पायदान ऊपर आकर नंबर-3 (786 रेटिंग) पर काबिज हो गए हैं.

अभषेक शर्मा नंबर-1 टी20 बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा अभी तक टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना खाता भी नहीं खोल पाए हैं. अमेरिका के खिलाफ शून्य पर आउट हुए अभिषेक नामीबिया के खिलाफ नहीं खेले थे. पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने वापसी की, लेकिन इसमें भी बिना खाता खोले आउट हो गए. भारत का ग्रुप स्टेज में आखिरी मैच आज नीदरलैंड के साथ है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 18 Feb 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Cricket World Cup ICC Rankings Abhishek Sharma Pathum Nissanka ISHAN KISHAN T20 World Cup 2026 ICC T20 Ranking Batsman
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ICC T20 Ranking Batsman: ईशान किशन ने आईसीसी रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, टॉप-10 में मारी एंट्री, पथुम निसांका को भी फायदा
ईशान किशन ने आईसीसी रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, टॉप-10 में मारी एंट्री, पथुम निसांका को भी फायदा
क्रिकेट
PAK vs NAM: बारिश से रद्द हुआ मैच तो टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान, नामीबिया के कितने हैं चांस; जानें सुपर-8 का समीकरण
बारिश से रद्द हुआ मैच तो टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान, नामीबिया के कितने हैं चांस; जानें सुपर-8 का समीकरण
क्रिकेट
जम्मू-कश्मीर ने रचा इतिहास, पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में बनाई जगह; 67 साल के बाद मिली कामयाबी
जम्मू-कश्मीर ने रचा इतिहास, पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में बनाई जगह; 67 साल बाद मिली कामयाबी
क्रिकेट
महिका शर्मा संग रिश्ते को लेकर हार्दिक पंड्या का बड़ा खुलासा, इंटरव्यू में क्या कहा पढ़िए
महिका शर्मा संग रिश्ते को लेकर हार्दिक पंड्या का बड़ा खुलासा, इंटरव्यू में क्या कहा पढ़िए
Advertisement

वीडियोज

Delhi Dwarka Accident: Sahil की मां की गुहार..आरोपी के पिता​ को पुलिस क्यों नहीं कर रही गिरफ्तार?
Maharashtra Breaking: लड़की के अपहरण के बाद हिंदू संगठनों का हंगामा, हाइवे किया जाम | Baramati
Assam Elections 2026: Bhupen Borah 22 फरवरी को होंगे BJP में शामिल | Himanta Biswa Sarma
Gold-Silver Traders के लिए Big Update! MCX ने बढ़ाया Trading Time | Paisa Live
₹1.5 Lakh तक Cashless Treatment – Road Accident Victims के लिए बड़ी खबर | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती को क्यों मिला टाइप 8 बंगला? पूर्व सीएम ने खुद बता दी ये वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती को क्यों मिला टाइप 8 बंगला? पूर्व सीएम ने खुद बता दी ये वजह
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
क्रिकेट
IND VS PAK: पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
बॉलीवुड
वेटिंलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दिकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेटिंलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दिकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
फूड
Apple Pesticide Removal: क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
यूटिलिटी
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget