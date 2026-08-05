IPL 2027 में खेलेंगे पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर? ब्रिटिश नागरिक बनने के बाद दिया बयान

मोहम्मद आमिर को जब से ब्रिटिश नागरिकता मिली है, वह चर्चा में है और लोगों के मन में सवाल है कि क्या वह अब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भी अपना नाम देंगे. आमिर अभी 'द हंड्रेड' लीग में घरेलू क्रिकेटर के तौर पर खेल रहे हैं, जो शुरुआत में इस लीग में बतौर विदेशी प्लेयर बनकर खेले थे. ब्रिटिश नागरिकता से जुडी सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसके बाद आमिर अब IPL ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए योग्य हो गए हैं. दरअसल पाकिस्तान के खिलाड़ियों का खेलना बैन है, लेकिन पाकिस्तानी मूल के कई प्लेयर्स इस लीग में खेल चुके हैं.

रोचक बात है कि मोहम्मद आमिर अब पाकिस्तान सुपर लीग में विदेशी प्लेयर बनकर खेलेंगे, जो 'द हंड्रेड' में लोकल प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं. खास बात ये है कि वह IPL में अपना नाम देने के योग्य भी हो गए हैं, जो कई बार खुले तौर पर मान चुके हैं कि आईपीएल सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है. हाल ही में उनसे इस बारे में पूछा गया कि क्या वह IPL में खेलने की योजना बना रहे हैं? हालांकि आमिर ने कहा कि उनकी प्राथमिकता अभी भी PSL ही है और उन्होंने फिलहाल IPL में खेलने के बारे में नहीं सोचा.

पिछले 2 संस्करणों से IPL और PSL एक ही विंडो में हो रहे हैं. इंडियन प्रीमियर लीग में दुनिया के टॉप क्रिकेटर हिस्सा लेते हैं, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग में अधिकतर वो विदेशी प्लेयर्स खेलते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं या जिन्हें IPL में कोई टीम नहीं खरीदती.

आमिर ने क्या कहा

'द हंड्रेड' लीग के दौरान मोहम्मद आमिर ने कहा, "2027 में मैं पाकिस्तान सुपर लीग में विदेशी प्लेयर के तौर पर खेलूंगा. इंडियन प्रीमियर लीग की बात है तो मुझे अभी पता नहीं है कि मैं उसमें खेलूंगा या नहीं." बता दें कि अजहर महमूद ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद इंडियन प्रीमियर लीग में खेले थे.

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महमूद 2012 से लेकर 2015 तक IPL में खेले थे. आमिर की तरह उन्होंने भी पाकिस्तान की नागरिकता छोड़कर ब्रिटिश की नागरिकता ली थी, जिसके बाद वह IPL में खेले थे. उन्हें पंजाब किंग्स ने साइन किया था, बाद में वह कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी खेले थे.

34 वर्षीय आमिर ने पाकिस्तान के लिए 36 टेस्ट, 61 वनडे और 62 टी20 मैच खेले, जिसमें उनके नाम क्रमश 119, 81 और 71 विकेट हैं. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अपने खेल से खूब प्रभावित किया, जो दुनिया की कई लीग क्रिकेट में खेलते हैं. उन्होंने पाकिस्तान के लिए आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच जून, 2024 में आयरलैंड के खिलाफ खेला था. टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था.

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IPL में क्यों नहीं खेलते पाकिस्तानी प्लेयर

इंडियन प्रीमियर लीग के पहले सीजन में पाकिस्तान के कई बड़े खिलाड़ी खेले थे, जिसमें शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, शोएब मलिक शामिल थे. लेकिन पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 2008 में मुंबई में आतंकी हमला किया, जिसके बाद दोनों देशों के राजनितिक संबंध बिगड़ गए. बाद में BCCI ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खेलने पर बैन लगा दिया.