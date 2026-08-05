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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक ने रचा इतिहास, 49 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में हुआ ऐसा

पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक ने रचा इतिहास, 49 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में हुआ ऐसा

WI vs PAK 2nd Test: पाकिस्तान के बल्लेबाज अब्दुला शफीक ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 160 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. इस पारी की मदद से पाक टीम ने मुकाबले में मजबूत पकड़ बना ली है.

Written By : शिवम |  Updated at : 05 Aug 2026 02:18 PM (IST)
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क्वींस पार्क ओवल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मजबूत पकड़ बना ली है. पाकिस्तान की पहली पारी में अब्दुल्ला शफीक ने इतिहास रचा, वह 160 रन बनाकर नाबाद रहे. कप्तान बाबर आजम अपने शतक से चूक गए, वह 88 के स्कोर पर रन आउट आउट हुए. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज के दूसरी पारी में 6 विकेट गिर गए हैं, उनके पास सिर्फ 60 रनों की बढ़त है.

अब्दुल्ला ने खत्म किया 49 साल का सूखा

49 साल पहले किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ कैरेबियाई सरजमीं पर टेस्ट में 150 रन बनाए थे. इतने सालों बाद अब अब्दुल्ला शफीक ने ऐसा कर दिखाया. बता दें कि आखिरी बार ऐसा माजिद खान ने किया था, उन्होंने 1977 में कैरेबियाई सरजमीं पर 167 रनों की पारी खेली थी. इससे पहले पाकिस्तान के 3 और बल्लेबाजों ने ऐसा किया था, तीनों ने साल 1958 में ऐसा किया था.

पाकिस्तान के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए अब्दुल्ला शफीक ने कप्तान बाबर आजम के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 183 रनों की साझेदारी की. इससे पहले दोनों ओपनर्स 98 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए थे. आजान अवेस ने 55 और इमाम उल हक ने 14 रन बनाए. तीसरा विकेट बाबर के रूप में गिरा, वह ब्रैंडन किंग के शानदार प्रयास से रन आउट हो गए.

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फिर एक छोर पर विकेट गिरते रहे, लेकिन दूसरे छोर पर अब्दुल्ला शफीक टिके रहे. उन्होंने 150 रन पुरे करके इतिहास रचा. वह पाकिस्तान के पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में कैरेबियाई सरजमीं पर 150 रन बनाए हैं. आखिरी बार माजिद खान ने 1977 में ऐसा किया था. वेस्टइंडीज के खिलाफ कैरेबियाई सरजमीं पर सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड हनीफ मोहम्मद के नाम है, जिन्होंने 1958 में 337 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी.



पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक ने रचा इतिहास, 49 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में हुआ ऐसा

पाकिस्तान ने बनाई मजबूत पकड़

दूसरे टेस्ट की बात करें तो वेस्टइंडीज की पहली पारी 344 रनों पर सिमट गई थी. साजिद खान ने पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक 4 विकेट लिए थे, मोहममद अली, उबैद शाह और अली उस्मान ने 2-2 विकेट चटकाए थे. जस्टिन ग्रीव्स (73) और रॉस्टन चेस (70) की शानदार पारी से वेस्टइंडीज सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा था. अब्दुल्ला शफीक की 160 रनों की पारी से पाकिस्तान ने पहली पारी में 387 रन बनाए.

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वेस्टइंडीज की दूसरी पारी जारी है, तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान ने 6 विकेट के नुकसान पर 103 रन बना लिए हैं. वेस्टइंडीज के पास अभी सिर्फ 60 रनों की बढ़त है. पाकिस्तान की पकड़ मजबूत है. उनके पास ये मैच जीतकर सीरीज 1-1 से ड्रा पर खत्म करने का अच्छा मौका है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 05 Aug 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
West Indies Cricket Team Test Record West Indies Vs Pakistan Abdullah Shafique PAKISTAN CRICKET TEAM WI Vs PAK Test
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