IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2027 में एमएस धोनी खेलेंगे या नहीं? CSK से आ गया जवाब

IPL 2027 में एमएस धोनी खेलेंगे या नहीं? CSK से आ गया जवाब

CSK CEO on MS Dhoni: एमएस धोनी आईपीएल 2027 में खेलेंगे या नहीं? क्रिकेट जगत का यह सबसे बड़ा सवाल है. अब CSK से ही इसका जवाब आया है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 13 Oct 2026 06:10 PM (IST)
Preferred Sources

महेंद्र सिंह धोनी की उम्र जितनी भी हो, क्रिकेट फैंस उन्हें मैदान पर खेलते देखना ही चाहते हैं. धोनी को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिए पांच साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई है. अब पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस जानना चाहते हैं कि एमएस धोनी आईपीएल के 20वें सीजन यानी आईपीएल 2027 में खेलते दिखेंगे या नहीं? अब चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ही इसका जवाब आया है. 

चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने ऐसा बयान दिया है, जो धोनी के फैंस को खूब पसंद आएगा. काशी विश्वनाथन का कहना है कि एमएस धोनी में अभी क्रिकेट बाकी है. उन्होंने यह भी कहा कि धोनी एक आखिरी सीजन खेलने की पूरी कोशिश करेंगे. 

चेन्नई में मीडिया से बात करते हुए विश्वनाथन ने कहा कि एमएस धोनी आईपीएल 2027 में खेलेंगे या नहीं? यह फैसला फ्रेंचाइजी ने पूरी तरह उन पर छोड़ दिया है. उन्होंने कहा, "यह एक ऐसा सवाल है जो आपको उनसे पूछना चाहिए. मुझे भी उनसे पूछना होगा. जब वह चेन्नई आते हैं तो वह हमें अपने फैसले के बारे में बताते हैं. मुझे लगता है कि उनके सीएसके के लिए खेलते रहने के चांस हैं. वह अभी भी एक खिलाड़ी हैं, आप जानते हैं."

आईपीएल 2026 में एक भी मैच नहीं खेले थे धोनी 

गौरतलब है कि एमएस धोनी ने आईपीएल 2026 में एक भी मैच नहीं खेला था. वह हर मैच में टीम के साथ ग्राउंड पर पहुंचते थे, लेकिन फिट नहीं होने की वजह से प्लेइंग इलेवन से बाहर रहते थे. वह पिछले सीजन में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में भी नहीं खेले. धोनी की बढ़ती उम्र की वजह से हर साल उनके खेलने या नहीं खेलने की चर्चा होती है. बता दें कि धोनी 45 साल के हो चुके हैं. 

बता दें कि चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स के पारंपरिक लैप ऑफ ऑनर में एमएस धोनी के हिस्सा लेने के बाद उनके पुराने साथी व पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने कहा था कि उन्होंने आईपीएल 2027 के लिए माही भाई से वापसी करने की गुजारिश की है. 

यह भी पढ़ें- 

इंग्लैंड ने वनडे और टी20 सीरीज के लिए किया टीम का एलान, कई नए चेहरों को मिला मौका

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 13 Oct 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
MS Dhoni CSK IPL CHENNAI SUPER KINGS IPL 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
इंग्लैंड के इस क्रिकेटर ने अफगानिस्तान लीग खेलने से किया मना, वजह जान आपको भी होगा गर्व!
इंग्लैंड के इस क्रिकेटर ने अफगानिस्तान लीग खेलने से किया मना, वजह जान आपको भी होगा गर्व!
क्रिकेट
AUS ने तोड़ा टेम्बा बवुमा का घमंड, पहले टेस्ट में चैंपियन अफ्रीका को चटाई धूल
AUS ने तोड़ा टेम्बा बवुमा का घमंड, पहले टेस्ट में चैंपियन अफ्रीका को चटाई धूल
क्रिकेट
'18 साल से पिच मेरा घर...', 37 की उम्र में विराट कोहली की नई शुरुआत; चौंक गए फैंस
'18 साल से पिच मेरा घर...', 37 की उम्र में विराट कोहली की नई शुरुआत
क्रिकेट
इंग्लैंड ने वनडे और टी20 सीरीज के लिए किया टीम का एलान, कई नए चेहरों को मिला मौका
इंग्लैंड ने वनडे और टी20 सीरीज के लिए किया टीम का एलान, कई नए चेहरों को मिला मौका
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सैफ अली खान ने इंस्टाग्राम पर शेयर की पहली झलक, सिर्फ करीना को किया फॉलो! (13.10.26
Nana Patekar की मौत पर Tanushree Dutta ने उठाए सवाल, Sushant Singh Rajput केस से जोड़ा कनेक्शन!
Chalre Chalre Waal और Na Kajre Ki Dhar की धुन एक जैसी? जानिए दोनों गानों का पुराना कनेक्शन!
Bigg Boss 20: Salman Khan ने लगाई Scout OP की क्लास, Qazi Touqeer फूट-फूटकर रोए!
Salman Khan की Maatrubhumi को China के दबाव में करना पड़ा Re-shoot? Dhruv Rathee का बड़ा दावा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'शांत और सतर्क रहें..', सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों के लिए एंबेसी ने जारी की एडवाइजरी
'शांत और सतर्क रहें..', सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों के लिए एंबेसी ने जारी की एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गुटखा-पान मसाला पर इस राज्य में एक साल के लिए बैन, आदेश जारी
गुटखा-पान मसाला पर इस राज्य में एक साल के लिए बैन, आदेश जारी
इंडिया
राहुल गांधी पर पीयूष गोयल का पलटवार, 'टीएन शेषन को चुनाव में उतारा, गिल को...'
राहुल गांधी पर पीयूष गोयल का पलटवार, 'टीएन शेषन को चुनाव में उतारा, गिल को पद्म विभूषण दिया'
क्रिकेट
पृथ्वी शॉ की लाइफ में एक्ट्रेस आकृति अग्रवाल का कमबैक, जानें क्यों टूटा था रिश्ता
पृथ्वी शॉ की लाइफ में एक्ट्रेस आकृति अग्रवाल का कमबैक, जानें क्यों टूटा था रिश्ता
टेलीविजन
'पति पत्नी और पंगा 2': सिर पर पल्लू लिए सास का हाथ थामे दिखीं मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि
'पति पत्नी और पंगा 2': सिर पर पल्लू लिए सास का हाथ थामे दिखीं मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि
इंडिया
'AAP, DMK, विजय...', वो 5 बड़ी विपक्षी पार्टियां जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ SC नहीं गई
'AAP, DMK, विजय...', वो 5 बड़ी विपक्षी पार्टियां जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ SC नहीं गई
विश्व
'तुम आतंकवादी...', बांग्लादेश के मुहम्मद यूनुस का विरोध, Video वायरल
'तुम आतंकवादी...', बांग्लादेश के मुहम्मद यूनुस का विरोध, Video वायरल
इंडिया
'UPI से यूटर्न?', मर्चेंट डिस्काउंट रेट को टालने पर जयराम रमेश ने सरकार पर कसा तंज
'UPI से यूटर्न?', मर्चेंट डिस्काउंट रेट को टालने पर जयराम रमेश का सरकार पर तंज
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget