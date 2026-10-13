IPL 2027 में एमएस धोनी खेलेंगे या नहीं? CSK से आ गया जवाब

महेंद्र सिंह धोनी की उम्र जितनी भी हो, क्रिकेट फैंस उन्हें मैदान पर खेलते देखना ही चाहते हैं. धोनी को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिए पांच साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई है. अब पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस जानना चाहते हैं कि एमएस धोनी आईपीएल के 20वें सीजन यानी आईपीएल 2027 में खेलते दिखेंगे या नहीं? अब चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ही इसका जवाब आया है.

चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने ऐसा बयान दिया है, जो धोनी के फैंस को खूब पसंद आएगा. काशी विश्वनाथन का कहना है कि एमएस धोनी में अभी क्रिकेट बाकी है. उन्होंने यह भी कहा कि धोनी एक आखिरी सीजन खेलने की पूरी कोशिश करेंगे.

चेन्नई में मीडिया से बात करते हुए विश्वनाथन ने कहा कि एमएस धोनी आईपीएल 2027 में खेलेंगे या नहीं? यह फैसला फ्रेंचाइजी ने पूरी तरह उन पर छोड़ दिया है. उन्होंने कहा, "यह एक ऐसा सवाल है जो आपको उनसे पूछना चाहिए. मुझे भी उनसे पूछना होगा. जब वह चेन्नई आते हैं तो वह हमें अपने फैसले के बारे में बताते हैं. मुझे लगता है कि उनके सीएसके के लिए खेलते रहने के चांस हैं. वह अभी भी एक खिलाड़ी हैं, आप जानते हैं."

आईपीएल 2026 में एक भी मैच नहीं खेले थे धोनी

गौरतलब है कि एमएस धोनी ने आईपीएल 2026 में एक भी मैच नहीं खेला था. वह हर मैच में टीम के साथ ग्राउंड पर पहुंचते थे, लेकिन फिट नहीं होने की वजह से प्लेइंग इलेवन से बाहर रहते थे. वह पिछले सीजन में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में भी नहीं खेले. धोनी की बढ़ती उम्र की वजह से हर साल उनके खेलने या नहीं खेलने की चर्चा होती है. बता दें कि धोनी 45 साल के हो चुके हैं.

बता दें कि चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स के पारंपरिक लैप ऑफ ऑनर में एमएस धोनी के हिस्सा लेने के बाद उनके पुराने साथी व पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने कहा था कि उन्होंने आईपीएल 2027 के लिए माही भाई से वापसी करने की गुजारिश की है.

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