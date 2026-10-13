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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंग्लैंड ने वनडे और टी20 सीरीज के लिए किया टीम का एलान, कई नए चेहरों को मिला मौका

इंग्लैंड ने वनडे और टी20 सीरीज के लिए किया टीम का एलान, कई नए चेहरों को मिला मौका

इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे और टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम का एलान कर दिया है. जोस बटलर और फिल साल्ट दोनों ही सीरीज में नहीं दिखेंगे. टी20 सीरीज में कई नए चेहरों को मौका मिला है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 13 Oct 2026 04:55 PM (IST)
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इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज और पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का एलान कर दिया है. इंग्लैंड की टीम अगले महीने ऑस्ट्रेलिया जाएगी, जहां 12 नवंबर से पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. इसके बाद 21 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. 

इंग्लैंड ने वनडे सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम का एलान किया है. चोटिल जोस बटलर इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. वहीं फिल साल्ट को भी नहीं चुना गया है. हेनरी क्रोकोम्बे पहली बार इंग्लैंड की वनडे टीम में चुने गए हैं. इंग्लैंड ने तेज गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, सोनी बेकर, जेमी ओवरटन, सैम कर्रन, जोश टंग और हेनरी क्रोकोम्बे को चुना है. बैटिंग में कप्तान हैरी ब्रूक के अलावा सीनियर बल्लेबाज जो रूट, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट और विल जैक्स हैं.

टी20 सीरीज के लिए हुआ 15 सदस्यीय टीम का एलान

इंग्लैंड ने टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित की है. इसमें कई नए चेहरों को मौका मिला है. जोस बटलर और फिल साल्ट टी20 सीरीज में भी नहीं दिखेंगे. हेनरी क्रोकोम्बे, एन्यूरिन डोनाल्ड, एडी जैक और थॉमस रेव को घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. 

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम- हैरी ब्रूक (कप्तान), जो रूट, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जॉर्डन कॉक्स, सैम कर्रन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, जोश टंग और हेनरी क्रोकोम्बे

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम- हैरी ब्रूक (कप्तान), विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, हेनरी क्रोकोम्बे, सैम कर्रन, लियाम डॉसन, ल्यूक वुड, एन्यूरिन डोनाल्ड, एडी जैक और थॉमस रेव

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 13 Oct 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
England Cricket Team Australia Vs England Harry Brook Henry Crocombe Thomas Rew
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