इंग्लैंड ने वनडे और टी20 सीरीज के लिए किया टीम का एलान, कई नए चेहरों को मिला मौका

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज और पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का एलान कर दिया है. इंग्लैंड की टीम अगले महीने ऑस्ट्रेलिया जाएगी, जहां 12 नवंबर से पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. इसके बाद 21 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी.

इंग्लैंड ने वनडे सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम का एलान किया है. चोटिल जोस बटलर इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. वहीं फिल साल्ट को भी नहीं चुना गया है. हेनरी क्रोकोम्बे पहली बार इंग्लैंड की वनडे टीम में चुने गए हैं. इंग्लैंड ने तेज गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, सोनी बेकर, जेमी ओवरटन, सैम कर्रन, जोश टंग और हेनरी क्रोकोम्बे को चुना है. बैटिंग में कप्तान हैरी ब्रूक के अलावा सीनियर बल्लेबाज जो रूट, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट और विल जैक्स हैं.

टी20 सीरीज के लिए हुआ 15 सदस्यीय टीम का एलान

इंग्लैंड ने टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित की है. इसमें कई नए चेहरों को मौका मिला है. जोस बटलर और फिल साल्ट टी20 सीरीज में भी नहीं दिखेंगे. हेनरी क्रोकोम्बे, एन्यूरिन डोनाल्ड, एडी जैक और थॉमस रेव को घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम- हैरी ब्रूक (कप्तान), जो रूट, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जॉर्डन कॉक्स, सैम कर्रन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, जोश टंग और हेनरी क्रोकोम्बे

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम- हैरी ब्रूक (कप्तान), विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, हेनरी क्रोकोम्बे, सैम कर्रन, लियाम डॉसन, ल्यूक वुड, एन्यूरिन डोनाल्ड, एडी जैक और थॉमस रेव

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