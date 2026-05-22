क्या IPL 2027 में CSK के लिए खेलेंगे एमएस धोनी? चेन्नई सुपर किंग्स के कोच ने कर दिया सबकुछ साफ

थाला के नाम से मशहूर पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) आईपीएल 2026 में एक भी मैच नहीं खेले. फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते रहे. धोनी हर मैच से पहले प्रैक्टिस करते दिखते थे, लेकिन किसी भी मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा नहीं रहे. हालांकि, चेपॉक के मैदान पर वह जरूर नजर आए थे. अब हर कोई यह जानना चाह रहा है कि क्या एमएस धोनी आईपीएल 2027 में खेलेंगे या नहीं? इस बीच CSK के बॉलिंग कोच एरिक सिमंस ने इसका जवाब दिया है.

आईपीएल 2027 में धोनी के खेलने पर क्या बोले चेन्नई के बॉलिंग कोच?

चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजी कोच एरिक सिमंस ने कहा कि एमएस धोनी कब वापसी करेंगे, इसका फैसला यवह खुद करेंगे. सिमंस से पूछा गया कि क्या धोनी अगले साल के लिए उपलब्ध रहेंगे, तो उन्होंने कहा, "क्या आप सचमुच यह सवाल पूछ रहे हैं. उनके पांव में चोट लगी थी, जिससे उन्हें दौड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी और इसलिए वह नहीं खेल पाए. नेट पर अभ्यास के दौरान वह इस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे जैसा वह पहले किया करते थे, लेकिन मैं हमेशा कहता रहा हूं कि इसका फैसला स्वयं धोनी ही करेंगे ही कि वह कब खेलने के लिए तैयार हैं और उनकी वापसी के लिए सही समय क्या है."

चेन्नई के गेंदबाजी कोच ने कहा कि धोनी हमेशा व्यक्तिगत उपलब्धियों से ऊपर टीम के हित को प्राथमिकता देते हैं. उन्होंने कहा, "अगर उन्हें पता है कि वह फिट नहीं हैं तो वह नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर वह फिट होते हैं तो वह जरूर खेलेंगे. वह व्यक्तिगत नहीं बल्कि टीम के हित में फैसला करेंगे. उनके खेलने से टीम को फायदा मिलेगा."

आईपीएल 2026 में भी चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. टीम प्लेऑफ में क्वालीफाई नहीं कर सकी. ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन 14 मैचों में सिर्फ छह मुकाबले ही जीत सकी. इस सीजन टीम का सफर अब समाप्त हो चुका है.

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