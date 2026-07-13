करीब छह महीने के लंबे इंतजार के बाद विराट कोहली फिर से भारतीय टीम की नीली जर्सी में मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं. इंग्लैंड के खिलाफ 14 जुलाई से शुरू होने वाली वनडे सीरीज सिर्फ उनकी वापसी नहीं, बल्कि कई बड़े रिकॉर्ड बनने और टूटने की शुरुआत भी हो सकती है.

जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे खेलने के बाद कोहली मैदान से दूर रहे. चोट की वजह से वह अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज भी नहीं खेल सके. अब उनकी पूरी तैयारी इंग्लैंड के खिलाफ वापसी पर टिकी है. टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके कोहली अब केवल वनडे क्रिकेट और अगले साल होने वाले विश्व कप पर ध्यान दे रहे हैं.

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इस सीरीज में सबसे बड़ी नजर उनके 15000 वनडे रनों के आंकड़े पर रहेगी. कोहली के नाम फिलहाल 311 मैचों की 299 पारियों में 14797 रन दर्ज हैं. इस खास मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ 203 रन की जरूरत है. अगर वह यह आंकड़ा इंग्लैंड सीरीज में हासिल कर लेते हैं तो वनडे इतिहास में 15000 रन बनाने वाले दुनिया और भारत के दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे.

इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे कोहली के लिए एक और खास मौका लेकर आएगा. बल्लेबाजी के लिए उतरते ही वह अपने वनडे करियर की 300वीं पारी खेलेंगे. इतने लंबे समय तक लगातार फिट रहकर और शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज बने रहना अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है.

कोहली के पास एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है. सचिन तेंदुलकर ने 15000 वनडे रन पूरे करने के लिए 359 पारियां खेली थीं. विराट अभी 299 पारियां खेल चुके हैं. ऐसे में अगर वह इस सीरीज में 203 रन बना लेते हैं तो सबसे तेज 15000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

वनडे क्रिकेट में कोहली की निरंतरता उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है. उनका बल्लेबाजी औसत 58.71 है और स्ट्राइक रेट 90 से ऊपर बना हुआ है. अब तक वह 54 शतक और 77 अर्धशतक लगा चुके हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर 183 रन है.

साल 2008 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाले विराट कोहली ने पिछले 18 वर्षों में खुद को दुनिया के सबसे सफल बल्लेबाजों में शामिल किया है. कप्तानी, दबाव और खराब दौर के बावजूद उन्होंने लगातार रन बनाकर अपनी अलग पहचान बनाई है.

इंग्लैंड के खिलाफ यह सीरीज सिर्फ एक वापसी नहीं, बल्कि इतिहास लिखने का मौका है. अगर विराट का बल्ला चला तो क्रिकेट जगत एक और ऐसा रिकॉर्ड देखेगा, जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा.

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