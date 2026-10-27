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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटतीसरे टी20 में हार के बाद क्या बोले न्यूजीलैंड कप्तान मिचेल सैंटनर? अभिषेक-वैभव पर दिया बयान

तीसरे टी20 में हार के बाद क्या बोले न्यूजीलैंड कप्तान मिचेल सैंटनर? अभिषेक-वैभव पर दिया बयान

अभिषेक शर्मा की 38 गेंदों में 113 रनों की पारी और वैभव सूर्यवंशी की 19 गेंदों में 45 रनों की पारी की बदौलत, भारत ने 199 रनों के लक्ष्य को बहुत आसान बना दिया.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 27 Oct 2026 09:01 PM (IST)
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न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में टीम इंडिया ने 199 की चेज को एकतरफा बना दिया. वेलिंगटन के पुराने आंकड़े और इस सीरीज के पहले दोनों मैचों में न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को देखते हुए लग रहा था कि इस मैच में भी कांटे की टक्कर होगी, लेकिन अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बैटिंग से भारत को आसानी से मैच जिता दिया. भारत ने 13.2 ओवर में ही मैच जीत लिया. अभिषेक ने 38 गेंद में 113 और वैभव ने 19 गेंद में 45 रन बनाए. जानें तीसरे टी20 में हार के बाद कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर ने क्या कुछ कहा. 

अभिषेक शर्मा की 38 गेंदों में 113 रनों की पारी और वैभव सूर्यवंशी की 19 गेंदों में 45 रनों की पारी की बदौलत, भारत ने 199 रनों के लक्ष्य को बहुत आसान बना दिया और 6 विकेट शेष रहते जीत दर्ज की। इन दोनों ने मिलकर 133 रनों की साझेदारी की, पावरप्ले में ही 118 रन बनाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया।

वेलिंगटन में हार के बाद मिचेल सैंटनर ने कहा कि जब अभिषेक और सूर्यवंशी लय में हों, तो उन्हें रोकना नामुमकिन है. मैच के बाद ब्रॉडकास्टर्स से बात करते हुए सैंटनर ने कहा, "जब ये खिलाड़ी फॉर्म में हों, तो इन्हें रोकना काफी मुश्किल होता है. हमने पहले भी ऐसा देखा है; हमने आईपीएल में भी ऐसा देखा है और आज रात न्यूजीलैंड में भी हमने यही नजारा देखा."

इस सीरीज में भारत ने लगातार तीसरी बार टॉस जीता और फिर से पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. तीनों ही मैचों में भारत ने लक्ष्य का पीछा किया. कीवी कप्तान ने कहा, "हां, मुझे लगता है कि गेंद के साथ हमने थोड़ी जल्दी शुरुआत कर दी थी. टॉस फिर से हार गए, लेकिन डेरिल और बीजे ने जिस तरह से साझेदारी बनाई, उससे हम 200 रन तक पहुंच पाए, और 200 रन का स्कोर काफी अच्छा है. ऐसी पिच पर यह एक बढ़िया स्कोर है. उन्होंने आखिरी कुछ ओवरों में बहुत अच्छी गेंदबाजी की, सटीक यॉर्कर डाले और हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं, तो हां, मैं काफी हद तक खुश हूं. हमें पता था कि यह एक अच्छी पिच है."

सैंटनर ने बताया कि ओस के कारण न्यूजीलैंड के लिए बचाव करना मुश्किल हो गया था. उन्होंने पावरप्ले में बल्लेबाजी करने का तरीका दिखाने के लिए भारतीय बल्लेबाजों की तारीफ करते हुए कहा, "जाहिर है, जब ओस आ जाती है, तो रन रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है. पावरप्ले इस खेल का एक बहुत अहम हिस्सा है, और उन्होंने दिखाया कि पावरप्ले में कैसे बल्लेबाजी करनी चाहिए."

न्यूजीलैंड की टीम इस मैच से कुछ सकारात्मक चीजें ले सकती हैं. खासकर इसलिए क्योंकि इस सीरीज में अलग-अलग बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी उठाई है. ग्लेन फिलिप्स ने पहले दो मैचों में 82* और 70 रन बनाए, जबकि डेरिल मिचेल ने तीसरे मैच में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 89* बनाया.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 27 Oct 2026 09:01 PM (IST)
Tags :
Mitchell Santner Abhishek Sharma IND Vs NZ 3rd T20 INDIA VS NEW ZEALAND Vaibhav Sooryavsnshi
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