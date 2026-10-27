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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान की शर्मनाक हार, श्रीलंका ने 18.1 ओवर में रन चेज कर जीता वनडे; फाइनल पक्का

पाकिस्तान की शर्मनाक हार, श्रीलंका ने 18.1 ओवर में रन चेज कर जीता वनडे; फाइनल पक्का

श्रीलंका ने वनडे ट्राई सीरीज के 5वें मुकाबले में पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया. जीत के साथ श्रीलंका ने फाइनल में जगह भी बना ली. श्रीलंका ने सिर्फ 18.1 ओवर में रन चेज पूरा कर लिया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 27 Oct 2026 06:44 PM (IST)
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पाकिस्तान को वनडे ट्राई सीरीज के 5वें मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ 8 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. मंगलवार (27 अक्टूबर) को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में पहले बैटिंग करने बाद पाकिस्तान 25.3 ओवर में सिर्फ 110 रन पर ऑलआउट हो गई. चेज करते हुए श्रीलंका ने 18.1 ओवर में 114/2 रन बनाकर जीत हासिल कर ली. 50-50 ओवर मुकाबले में कुल 50 ओवर भी नहीं फेंके गए और मैच समाप्त हो गया. श्रीलंका ने फाइनल में जगह बना ली है. 

मामूली से रन चेज में श्रीलंका के लिए ओपनर कामिंदु मेंडिस ने 60 गेंदों में नाबाद 62 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. उन्होंने अविष्का फर्नांडो के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 50 (41 गेंद) रनों की साझेदारी की. इसके बाद उन्होंने पवन रत्नायके के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 52 (56 गेंद) रनों की अटूट साझेदारी करके टीम को जीत की लाइन पार करवा दी. 

पाकिस्तान की बल्लेबाजी बुरी तरह फ्लॉप 

श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए उतरी पाकिस्तान की शुरुआत बहुत खराब रही. टीम ने पहला विकेट 11 रन पर गंवा दिया. इसके बाद 23 रन पर टीम का दूसरा विकेट गिरा. इसी तरह विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा. टीम ने तीसरा विकेट 46 रन पर, चौथा 61 रन पर, पांचवां 61 रन पर, छठा 64 रन पर, सातवां 91 रन पर, आठवां 91 रन पर, नौवां 92 रन पर और 10वां 110 रन पर गिरा. 

बाबर आजम ने टीम के लिए 33 गेंदों में 29 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली, जिसमें 5 चौके शामिल रहे. इसके अलावा कोई भी दूसरा बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा पार नहीं कर सका. कुल 7 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके. इस दौरान श्रीलंका के लिए दिलशान मदुशंका ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए. 

31 अक्टूबर को होगा फाइनल 

श्रीलंका ने जीत के साथ ट्राई सीरीज के फाइनल में जगह बनाई. पाकिस्तान पहले ही फाइनल का टिकट कटवा चुका था. इंग्लैंड बाहर हो गया. पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच फाइनल 31 अक्टूबर (शनिवार) को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा. 

 

यह भी पढ़ें: तूफानी पारी के बाद अभिषेक शर्मा का चौंकाने वाला बयान, कोच को दिया क्रेडिट

Published at : 27 Oct 2026 06:44 PM (IST)
Tags :
Pakistan Vs Sri Lanka ODI Tri-Series 2026
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