इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने आईसीसी टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ सात रन की हार के बाद स्वीकार किया कि उन्होंने मेजबान टीम की पारी के दौरान संजू सैमसन का कैच छोड़कर बड़ी गलती की. उन्होंने बाद में अर्धशतक जड़ा और मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए.

भारत के 254 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम बेथेल (105 रन, 48 गेंद, सात छक्के, आठ चौके) के शतक के बावजूद सात विकेट पर 246 रन ही बना सकी.

सैमसन ने इससे पहले 15 रन के स्कोर पर मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए 42 गेंद में सात छक्कों और आठ चौकों से 89 रन की पारी खेली जिससे भारत ने सात विकेट पर 253 रन बनाए जो टूर्नामेंट के इतिहास में नॉकआउट मुकाबलों का सर्वोच्च स्कोर है.

ब्रूक ने मैच के बाद कहा, ‘‘हमें लगा था कि पहली पारी में गेंद अधिक रुककर आएगी और स्पिन होगी लेकिन गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आई और भारत ने अच्छी बल्लेबाजी की.’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं स्वीकार करता हूं कि सैमसन का कैच छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की. हम क्षेत्ररक्षण में उतने अच्छे नहीं थे. हमने गलतियां की और भारत के खिलाफ ऐसा नहीं कर सकते.’’

ब्रूक ने बेथेल की जमकर सराहना की जिन्होंने इंग्लैंड को लगभग अविश्वसनीय जीत दिला दी थी.

ब्रूक ने कहा, ‘‘बेथेल बिल्कुल अविश्वसनीय था, वह बहुत पैसे कमाएगा. पहली गेंद से ही उसने रन बनाकर दुनिया को दिखाया कि वह क्या कर सकता है. हमारा टूर्नामेंट अच्छा रहा और हमें इस बात पर बहुत गर्व होना चाहिए कि हमने कैसा खेला. हम पूरे मैच में डटे रहे लेकिन दुर्भाग्य से नतीजा हमारे पक्ष में नहीं रहा.’’