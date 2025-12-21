हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकौन हैं पाकिस्तान के समीर मिन्हास? वैभव सूर्यवंशी से भी तेज बैटिंग; भारत के खिलाफ फाइनल में जड़े 172 रन

कौन हैं पाकिस्तान के समीर मिन्हास? वैभव सूर्यवंशी से भी तेज बैटिंग; भारत के खिलाफ फाइनल में जड़े 172 रन

Sameer Minhas Profile: भारत के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप फाइनल में समीर मिन्हास ने अकेले 172 रन बना डाले. टूर्नामेंट के पहले मैच में समीर ने 177 रनों की पारी खेली थी.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 21 Dec 2025 02:57 PM (IST)
पाकिस्तान की युवा सनसनी समीर मिन्हास 2025 अंडर-19 एशिया कप में अपनी धमाकेदार बैटिंग की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं. टूर्नामेंट के पहले मैच में 177 रन बनाने वाले समीर मिन्हास ने भारत के खिलाफ फाइनल में 172 रनों की धुआंधार पारी खेली. इसके बाद क्रिकेट फैंस समीर मिन्हास के बारे में खूब सर्च कर रहे हैं. यहां आपको इस पाकिस्तानी बल्लेबाज के बारे में सारी जानकारी देंगे. 

2025 अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में समीर मिन्हास ने सिर्फ 113 गेंद में 172 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 17 चौके और 9 छक्के निकले. समीर की तूफानी बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने खिताबी मैच में 50 ओवर में 7 विकेट पर 347 रन बना डाले. फाइनल में समीर ने सिर्फ 71 गेंद में अपना शतक पूरा किया.

मलेशिया के खिलाफ खेली थी 177 रनों की पारी 

इससे पहले दाएं हाथ के युवा बल्लेबाज समीर मिन्हास ने 2025 अंडर-19 एशिया कप के पहले मैच में मलेशिया के खिलाफ 177 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. तब समीर ने अपनी शतकीय पारी में 11 चौके और 8 छक्के जड़े थे. समीर अभी तक 2025 अंडर-19 एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. भारत के खिलाफ फाइनल से पहले बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में भी समीर मिन्हास ने नाबाद 69 रनों की दमदार पारी खेली थी. 

समीर के भाई भी हैं क्रिकेटर 

समीर मिन्हास के बड़े भाई अराफत मिन्हास भी क्रिकेटर हैं. अराफत मिन्हास पाकिस्तान के लिए चार टी20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं. वह अभी सिर्फ 10 साल के हैं. पिछले साल अराफत मिन्हास पाकिस्तान के लिए अंडर-19 वर्ल्ड कप में खेले थे. वहीं समीर मिन्हास की उम्र 19 साल की है. समीर का जन्म 2 दिसंबर 2006 को पाकिस्तान के मुल्तान में हुआ था. समीर अब पाकिस्तान क्रिकेट में एक अलग पहचान बना चुके हैं. जल्द ही वह इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कदम रख सकते हैं. समीर दमदार बल्लेबाजी के साथ-साथ लेग ब्रेक गेंदबाजी भी करते हैं.

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Published at : 21 Dec 2025 02:57 PM (IST)
India Vs Pakistan IND VS PAK Sameer Minhas U19 Asia Cup 2025 Sameer Minhas Century
