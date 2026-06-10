स्पाइडरकैम में लगी आग, LIVE मैच के बीच पिच पर गिरा, बाल-बाल बची जान; देखें वीडियो

मैच के बीच हवा में लटके स्पाइडरकैम में आग लग गई. इसके कुछ देर बाद कैमरा पिच पर गिर गया. यह घटना हंगरी और कजाखस्तान के बीच डेब्रेसेन के नाग्येर्देई स्टेडियम में खेले गए फ्रेंडली मैच में हुई. फैंस ने कैमरे में लगी आग को नोटिस कर लिया था. आग पकड़ने के बाद कैमरा गिर गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि मैच ऑफीशियल कैमरे में आग लगने से जागरूक नहीं थे.

गनीमत रही कि घटना में किसी की जान नहीं गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि स्पाइडरकैम गिरने वाली जगह से कुछ ही दूरी पर एक कैमरामैन खड़ा था, जो हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गया.

कुछ देर बाद दोबारा शुरू हुआ मैच

स्पाइडरकैम गिरने के कारण मैच को कुछ देर के लिए रोका गया. किसी खिलाड़ी या मैच ऑफीशियल को कोई हानि नहीं पहुंची, जिसके चलते कुछ देर बाद ही मैच को दोबारा शुरू करवा दिया गया. मैच को कैमरे का मलबा हटाने के लिए रोका गया था.

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हंगरी ने जीता मैच

मुकाबले में हंगरी ने 3-1 से जीत अपने खाते में डाली. टीम के लिए कप्तान डोमिनिक स्जोबोस्जलाई, एंड्रास शेफर, और राजमुंड टोथ ने गोल दागे.

गौर करने वाली बात यह रही कि हंगरी और कजाखस्तान दोनों ही टीमें फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वालीफाई नहीं कर सकीं. फुटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत 11 जून से हो रही है.

बताते चलें कि इस बार का फीफा वर्ल्ड कप कई मायनों में सबसे बड़ा होगा. टूर्नामेंट की मेजबानी संयुक्त रूप से तीन देश मिलकर करेंगे. इन देशों में यूएसए, मैक्सिको और कनाडा शामिल है. इससे पहले कभी तीन देशों की मेजबानी में विश्व कप नहीं खेला गया. वहीं, इस संस्करण में 48 टीमें खेलती हुई नजर आएंगी. यह पहला मौका होगा कि जब फीफा विश्व कप के इतिहास में 48 टीमें मैदान पर उतरेंगी. पिछले यानी 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में 32 टीमें खेली थीं.

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