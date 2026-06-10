हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलWatch: स्पाइडरकैम में लगी आग, LIVE मैच के बीच पिच पर गिरा, बाल-बाल बची जान; देखें वीडियो

Watch: स्पाइडरकैम में लगी आग, LIVE मैच के बीच पिच पर गिरा, बाल-बाल बची जान; देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लाइव मैच के बीच एक स्पाइडरकैम पिच पर गिरता हुआ दिख रहा है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 10 Jun 2026 01:37 PM (IST)
Preferred Sources

मैच के बीच हवा में लटके स्पाइडरकैम में आग लग गई. इसके कुछ देर बाद कैमरा पिच पर गिर गया. यह घटना हंगरी और कजाखस्तान के बीच डेब्रेसेन के नाग्येर्देई स्टेडियम में खेले गए फ्रेंडली मैच में हुई. फैंस ने कैमरे में लगी आग को नोटिस कर लिया था. आग पकड़ने के बाद कैमरा गिर गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि मैच ऑफीशियल कैमरे में आग लगने से जागरूक नहीं थे. 

गनीमत रही कि घटना में किसी की जान नहीं गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि स्पाइडरकैम गिरने वाली जगह से कुछ ही दूरी पर एक कैमरामैन खड़ा था, जो हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गया. 

कुछ देर बाद दोबारा शुरू हुआ मैच

स्पाइडरकैम गिरने के कारण मैच को कुछ देर के लिए रोका गया. किसी खिलाड़ी या मैच ऑफीशियल को कोई हानि नहीं पहुंची, जिसके चलते कुछ देर बाद ही मैच को दोबारा शुरू करवा दिया गया. मैच को कैमरे का मलबा हटाने के लिए रोका गया था. 

FIFA World Cup 2026: खिलाड़ी हैं या 'दहशतगर्द', जूतों तक की हुई स्कैनिंग, अमेरिका की सख्त सुरक्षा पर उठे सवाल

हंगरी ने जीता मैच

मुकाबले में हंगरी ने 3-1 से जीत अपने खाते में डाली. टीम के लिए कप्तान डोमिनिक स्जोबोस्जलाई, एंड्रास शेफर, और राजमुंड टोथ ने गोल दागे. 

गौर करने वाली बात यह रही कि हंगरी और कजाखस्तान दोनों ही टीमें फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वालीफाई नहीं कर सकीं. फुटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत 11 जून से हो रही है. 

बताते चलें कि इस बार का फीफा वर्ल्ड कप कई मायनों में सबसे बड़ा होगा. टूर्नामेंट की मेजबानी संयुक्त रूप से तीन देश मिलकर करेंगे. इन देशों में यूएसए, मैक्सिको और कनाडा शामिल है. इससे पहले कभी तीन देशों की मेजबानी में विश्व कप नहीं खेला गया. वहीं, इस संस्करण में 48 टीमें खेलती हुई नजर आएंगी. यह पहला मौका होगा कि जब फीफा विश्व कप के इतिहास में 48 टीमें मैदान पर उतरेंगी. पिछले यानी 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में 32 टीमें खेली थीं. 

 

यह भी पढ़ें: क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस, डेटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर यूजर्स ने क्या कहा

Published at : 10 Jun 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
Football Spidercam Hungary Vs Kazakhstan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फ़ुटबॉल
Watch: स्पाइडरकैम में लगी आग, LIVE मैच के बीच पिच पर गिरा, बाल-बाल बची जान; देखें वीडियो
स्पाइडरकैम में लगी आग, LIVE मैच के बीच पिच पर गिरा, बाल-बाल बची जान; देखें वीडियो
फ़ुटबॉल
क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस, डेटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर यूजर्स ने क्या कहा
क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस, डेटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर यूजर्स ने क्या कहा
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026: खिलाड़ी हैं या 'दहशतगर्द', जूतों तक की हुई स्कैनिंग, अमेरिका की सख्त सुरक्षा पर उठे सवाल
FIFA World Cup 2026: खिलाड़ी हैं या 'दहशतगर्द', जूतों तक की हुई स्कैनिंग, अमेरिका की सख्त सुरक्षा पर उठे सवाल
फ़ुटबॉल
फीफा वर्ल्ड कप में FIFA का मतलब क्या होता है? 99 प्रतिशत लोग नहीं जानते होंगे इसका पूरा नाम
फीफा वर्ल्ड कप में FIFA का मतलब क्या होता है? 99 प्रतिशत लोग नहीं जानते होंगे इसका पूरा नाम
Advertisement

वीडियोज

Anant Joshi ने Annu Bhaiya बनने, ट्रोलिंग और Gullak 5 के रिप्लेसमेंट विवाद पर की खुलकर बात
Khan Sir Coaching News: Khan Sir Vs Raushan Sir की असली वजह है SHOCKING! ABPLIVE
Sansani News: काफिले में बारात... दूल्हा @ हवालात | Crime News |
Haridwar Snake Video: पानी की टंकी खोली तो निकले 27 सांप! परिवार के उड़ गए होश! | Viral Video
UP Election 2027 | Janhit: चुनावी रण में 'खर-दूषण-ताड़का' की एंट्री! | Yogi | Akhilesh Yadav | UP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भड़क गई जंग, ईरान ने दी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आखिरी चेतावनी- 'सलामती चाहते हो तो...'
भड़क गई जंग, ईरान ने दी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आखिरी चेतावनी- 'सलामती चाहते हो तो...'
बिहार
बिहार के पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर, क्या आपके खाते में आए 1100 रुपये? ऐसे करें चेक
बिहार के पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर, क्या आपके खाते में आए 1100 रुपये? ऐसे करें चेक
विश्व
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata First Review: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने शेयर किया कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट रिव्यू, बोलीं- 'इसे टैक्स फ्री करेंगे'
दिल्ली की सीएम ने शेयर किया कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट रिव्यू, बोलीं- 'हम इसे टैक्स फ्री करेंगे'
क्रिकेट
Ben Stokes Nightclub Controversy: नाइट क्लब विवाद से पहले बेन स्टोक्स ने पी थी कितनी महंगी शराब, दाम जानकर उड़ जाएंगे होश
नाइट क्लब विवाद से पहले बेन स्टोक्स ने पी थी कितनी महंगी शराब, दाम जानकर उड़ जाएंगे होश
इंडिया
Explained: PM मोदी ने 12 साल में कैसे बना दिया 'भगवा भारत'? आखिर कैसी स्ट्रेटजी रही, जो पहले किसी को नहीं सूझी
PM मोदी ने 12 साल में कैसे बना दिया भगवा भारत? कैसी स्ट्रेटजी रही, जो पहले किसी को नहीं सूझी
एग्रीकल्चर
अब सोयाबीन से घर में बरसेगा पैसा, 100 दिन में 12 क्विंटल तक होता है इन किस्मों का उत्पादन
अब सोयाबीन से घर में बरसेगा पैसा, 100 दिन में 12 क्विंटल तक होता है इन किस्मों का उत्पादन
हेल्थ
Mental Health Crisis: हर दिन 42 मौतें, डिप्रेशन और तनाव बना बड़ी चुनौती, एक्सपर्ट ने बताए ये शुरुआती लक्षण
हर दिन 42 मौतें, डिप्रेशन और तनाव बना बड़ी चुनौती, एक्सपर्ट ने बताए ये शुरुआती लक्षण
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget