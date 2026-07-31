IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट-रोहित समेत सिर्फ 6 खिलाड़ी पक्के! 2027 वर्ल्ड कप में कैसी दिखेगी टीम इंडिया

विराट-रोहित समेत सिर्फ 6 खिलाड़ी पक्के! 2027 वर्ल्ड कप में कैसी दिखेगी टीम इंडिया

India Probable Squad 2027 ODI World Cup: 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय प्लेइंग इलेवन में ऐसे केवल 6 ही नाम नजर आते हैं, जिनका स्थान पक्का लग रहा है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 31 Jul 2026 07:28 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय टीम 2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए तैयारी शुरू कर चुकी है. इस उम्मीद में लगातार नए-नए खिलाड़ियों का डेब्यू करवाया जा रहा है कि वर्ल्ड कप से पहले एक बेस्ट कॉम्बिनेशन तैयार किया जा सके. यहां तक कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के वर्ल्ड कप में खेलने पर भी सवालिया निशान लगे हुए हैं.

टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स के प्लान को देखते हुए साफ है कि अगले साल वर्ल्ड कप में टीम इंडिया शुभमन गिल की कप्तानी में खेलेगी. खासतौर पर गेंदबाजी में सीनियर खिलाड़ियों को बाहर कर नए-नए प्रयोग किए गए हैं. विशेष रूप से गेंदबाजी में कहा नहीं जा सकता कि वर्ल्ड कप की प्लेइंग इलेवन में किसकी जगह पक्की है और किसकी नहीं.

सिर्फ 6 खिलाड़ियों का नाम पक्का

अगले साल वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली का खेलना भारतीय टीम के लिए फायदेमंद ही है. 2 ऐसे खिलाड़ी टीम में हों, जो तीन या उससे भी ज्यादा वर्ल्ड कप खेल चुके हों. वहीं उनकी हालिया फॉर्म को देखते हुए सेलेक्टर्स शायद ही ROKO को वर्ल्ड कप से बाहर करने के बारे में सोचेंगे. उन दोनों के अलावा कप्तान शुभमन गिल की जगह भी पक्की है.

शुभमन, रोहित और विराट के बाद श्रेयस अय्यर का स्थान भी लगभग पक्का ही लगता है, क्योंकि उन्हें हटा दिया गया तो नंबर-4 के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी. वैसे भी नंबर-4 पर अय्यर ने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है. वहीं नंबर-5 केएल राहुल का होगा और वे वनडे टीम में विकेटकीपर की पहली चॉइस भी हैं. वहीं गेंदबाजी में सिर्फ जसप्रीत बुमराह का नाम ही पक्का प्रतीत होता है. बुमराह अगर फिट रहे तो वर्ल्ड कप में गेंदबाजी अटैक को लीड कर रहे होंगे.

यह भी पढ़ें: कुलदीप यादव ने लिए 8 विकेट, इंग्लैंड में जमकर मचा रहे धमाल

बाकी खिलाड़ी कौन हो सकते हैं

हार्दिक पांड्या बेशक टीम के मुख्य तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, लेकिन वे लगातार चोटों से जूझते रहे हैं. वे वर्ल्ड कप के लिए फिट रहे तो ही खेल पाएंगे. स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंड डिपार्टमेंट में हाल ही में नए विकल्प तलाशे गए हैं, जिनमें से हर्ष दुबे और सारांश जैन भी शामिल हैं. हर्षित राणा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा के रूप में तेज गेंदबाजी के कई सारे विकल्प हैं, किसे मौका दिया जाएगा और किसे नहीं, यह सेलेक्टर्स के लिए बड़ा सिर दर्द होगा.

स्पिन गेंदबाजी का भार कौन संभालेगा, यह भी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में स्पिन गेंदबाजी का भार सिर्फ ऑलराउंडरों ने ही संभाला है और कुलदीप यादव लगातार बेंच पर बैठे दिखे हैं. 

यह भी पढ़ें:

सिर्फ अजिंक्य रहाणे नहीं, इन 3 की कप्तानी में भी नहीं हारा भारत!

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 31 Jul 2026 07:28 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI TEAM INDIA ODI World Cup 2027 2027 ODI World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
विराट-रोहित समेत सिर्फ 6 खिलाड़ी पक्के! 2027 वर्ल्ड कप में कैसी दिखेगी टीम इंडिया
विराट-रोहित समेत सिर्फ 6 खिलाड़ी पक्के! 2027 वर्ल्ड कप में कैसी दिखेगी टीम इंडिया
क्रिकेट
कुलदीप यादव ने लिए 8 विकेट, इंग्लैंड में जमकर मचा रहे धमाल
कुलदीप यादव ने लिए 8 विकेट, इंग्लैंड में जमकर मचा रहे धमाल
क्रिकेट
क्लीन शेव, रोहित शर्मा का न्यू लुक; नहीं पहचान पाएंगे आप
क्लीन शेव, रोहित शर्मा का न्यू लुक; नहीं पहचान पाएंगे आप
क्रिकेट
भुवनेश्वर की वापसी, अभिषेक-संजू-वैभव OUT; 2027 वर्ल्ड कप के लिए अश्विन की टीम
भुवनेश्वर की वापसी, अभिषेक-संजू-वैभव OUT; 2027 वर्ल्ड कप के लिए अश्विन की टीम
Advertisement

वीडियोज

Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoJK-बलूचिस्तान में बेकाबू हालात, मुनीर की सेना बोली- PAK में कानून...
PoJK-बलूचिस्तान में बेकाबू हालात, मुनीर की सेना बोली- PAK में कानून...
बिहार
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
क्रिकेट
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन की Raaka की मार्केट में तगड़ी डिमांड, OTT और Theatrical Rights के लिए मेकर्स ने मांगी रिकॉर्ड कीमत
अल्लू अर्जुन-एटली की 'राका' के OTT और थिएट्रीकल राइट्स के लिए मेकर्स ने मांगी इतनी तगड़ी रकम
दिल्ली NCR
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
इंडिया
Xप्लेन: तो भारत में इस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! हकीकत कितनी जुदा?
भारत में इस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! हकीकत कितनी जुदा?
इंडिया
पत्नी पायल संग शादी खत्म करने के लिए SC पहुंचे उमर अब्दुल्ला, कपिल सिब्बल बोले- 'दोनों...'
पत्नी पायल संग शादी खत्म करने के लिए SC पहुंचे उमर अब्दुल्ला, कपिल सिब्बल बोले- 'दोनों...'
इंडिया
संसद में चढ़ावा चोरी के ड्रामे पर एक्शन, लोकसभा सचिवालय बोला- 'सख्ती से...'
संसद में चढ़ावा चोरी के ड्रामे पर एक्शन, लोकसभा सचिवालय बोला- 'सख्ती से...'
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget