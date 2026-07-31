IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकुलदीप यादव ने लिए 8 विकेट, इंग्लैंड में जमकर मचा रहे धमाल

कुलदीप यादव ने लिए 8 विकेट, इंग्लैंड में जमकर मचा रहे धमाल

Kuldeep Yadav Stats England One Day Cup: इंग्लैंड के डोमेस्टिक टूर्नामेंट वनडे कप में कुलदीप यादव धमाल मचा रहे हैं. उन्होंनए लगातार चौथे मैच में 2 विकेट लिए हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 31 Jul 2026 06:48 PM (IST)
Preferred Sources

कुलदीप यादव इंग्लैंड में धमाल मचा रहे हैं. शुक्रवार को वनडे कप में उन्होंने डरहम के खिलाफ मैच में 2 विकेट चटकाए. यह टूर्नामेंट में लगातार चौथा मैच है, जब कुलदीप ने मैच में 2 विकेट चटकाए हैं. डरहम और यॉर्कशायर का मैच 31 जुलाई को क्लिफटन पार्क ग्राउंड पर खेला गया.

ग्रुप बी के इस मुकाबले में डरहम की टीम पहले बल्लेबाजी करने आई थी. कुलदीप यादव ने 10 ओवरों के स्पेल में सिर्फ 23 रन देकर 2 बल्लेबाजों को आउट किया. कुलदीप ने पहले बेन स्टोक्स को चलता किया, जो 39 गेंद में सिर्फ 12 रन बना पाए. वहीं उन्होंने कॉलिन एकरमैन को भी अपना शिकार बनाया, जिन्होंने 26 रनों का योगदान दिया. कुलदीप की घातक गेंदबाजी के चलते डरहम की टीम सिर्फ 165 रन बना पाई.

4 मैचों में 8 विकेट

कुलदीप यादव को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में एक भी मैच खेलने को नहीं मिला था. मगर उनके वनडे कप के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में वो कितने प्रभावी साबित हो सकते थे. अब तक 4 मुकाबलों में 8 विकेट चटकाए हैं और उन्होंने अच्छे इकोनॉमी रेट, 4.18 से बॉलिंग की है. 

गजब की बात यह है कि अब तक यॉर्कशायर के लिए कुलदीप ने जितने भी मैच खेले हैं, वे सभी यॉर्कशायर ने जीते हैं. कुलदीप टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से एक बने हुए हैं. कुलदीप सिर्फ गेंद से ही नहीं बल्कि बल्ले से भी कमाल कर रहे हैं. अब तक 2 पारियों में उन्होंने 34 रन बनाए हैं.

अब श्रीलंका सीरीज में खेलेंगे

भारतीय टीम की बात करें तो कुलदीप यादव को श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड में चुना गया है. भारत और श्रीलंका की 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 15 अगस्त से शुरू हो रही है. कुलदीप ने अपना आखिरी टेस्ट मुकाबला इसी साल जून में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था, जिसमें उन्होंने कुल 3 विकेट चटकाए थे.

यह भी पढ़ें:

क्लीन शेव, रोहित शर्मा का न्यू लुक; नहीं पहचान पाएंगे आप

भुवनेश्वर की वापसी, अभिषेक-संजू-वैभव OUT; 2027 वर्ल्ड कप के लिए अश्विन की टीम

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 31 Jul 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
Kuldeep Yadav One-Day Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
कुलदीप यादव ने लिए 8 विकेट, इंग्लैंड में जमकर मचा रहे धमाल
कुलदीप यादव ने लिए 8 विकेट, इंग्लैंड में जमकर मचा रहे धमाल
क्रिकेट
क्लीन शेव, रोहित शर्मा का न्यू लुक; नहीं पहचान पाएंगे आप
क्लीन शेव, रोहित शर्मा का न्यू लुक; नहीं पहचान पाएंगे आप
क्रिकेट
भुवनेश्वर की वापसी, अभिषेक-संजू-वैभव OUT; 2027 वर्ल्ड कप के लिए अश्विन की टीम
भुवनेश्वर की वापसी, अभिषेक-संजू-वैभव OUT; 2027 वर्ल्ड कप के लिए अश्विन की टीम
क्रिकेट
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
Advertisement

वीडियोज

Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली पुलिस के परिवार वालों ने बताई आपबीती, दीपके ने BJP पर फोड़ा ठीकरा
दिल्ली पुलिस के परिवार वालों ने बताई आपबीती, दीपके ने BJP पर फोड़ा ठीकरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आकाश आनंद के कद से कोई लेना देना नहीं...' यूपी चुनाव पर मायावती का बड़ा बयान
'आकाश आनंद के कद से कोई लेना देना नहीं...' यूपी चुनाव पर मायावती का बड़ा बयान
क्रिकेट
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन की Raaka की मार्केट में तगड़ी डिमांड, OTT और Theatrical Rights के लिए मेकर्स ने मांगी रिकॉर्ड कीमत
अल्लू अर्जुन-एटली की 'राका' के OTT और थिएट्रीकल राइट्स के लिए मेकर्स ने मांगी इतनी तगड़ी रकम
विश्व
गलवान झड़प के बाद पहली बार भारत आ रहे शी जिनपिंग, नई दिल्ली-बीजिंग में हलचल
गलवान झड़प के बाद पहली बार भारत आ रहे शी जिनपिंग, नई दिल्ली-बीजिंग में हलचल
दिल्ली NCR
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
इंडिया
पत्नी पायल संग शादी खत्म करने के लिए SC पहुंचे उमर अब्दुल्ला, कपिल सिब्बल बोले- 'दोनों...'
पत्नी पायल संग शादी खत्म करने के लिए SC पहुंचे उमर अब्दुल्ला, कपिल सिब्बल बोले- 'दोनों...'
इंडिया
संसद में चढ़ावा चोरी के ड्रामे पर एक्शन, लोकसभा सचिवालय बोला- 'सख्ती से...'
संसद में चढ़ावा चोरी के ड्रामे पर एक्शन, लोकसभा सचिवालय बोला- 'सख्ती से...'
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
Embed widget