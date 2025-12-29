हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ ODI Series: न्यूजीलैंड के खिलाफ कब घोषित होगी भारत की ODI टीम? चयन को लेकर आया बड़ा अपडेट

IND vs NZ ODI Series: न्यूजीलैंड के खिलाफ कब घोषित होगी भारत की ODI टीम? चयन को लेकर आया बड़ा अपडेट

भारत और न्यूजीलैंड के बीच जनवरी 2026 में होने वाली वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के चयन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति जल्द ही भारतीय वनडे टीम का ऐलान कर सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 29 Dec 2025 12:51 PM (IST)
Preferred Sources

IND vs NZ ODI Series: भारतीय क्रिकेट टीम साल 2026 की शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज से करने जा रही है. दोनों टीमों के बीच पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसके बाद पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले होंगे.  वनडे सीरीज का पहला मैच 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जाना है, लेकिन अभी तक भारत की टीम का ऐलान नहीं हुआ है. इसी को लेकर अब एक अहम अपडेट सामने आया है.

वनडे टीम चयन को लेकर बड़ा अपडेट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजित अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति भारत की वनडे टीम का ऐलान 4 जनवरी तक कर सकती है. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक चयनकर्ता शनिवार या रविवार को टीम पर फैसला सुना सकते हैं. इस बैठक में टीम के कप्तान शुभमन गिल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे. गिल इस समय विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में पंजाब की ओर से खेल रहे हैं, जिसके कारण वह चयन बैठक में व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं रह पाएंगे.

शुभमन गिल की वापसी तय, उपकप्तान पर नजर

इस सीरीज में शुभमन गिल एक बार फिर टीम इंडिया की कमान संभालते नजर आ सकते हैं. इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में केएल राहुल ने कप्तानी की थी और भारत ने वह सीरीज 2-1 से जीती थी. अब चयनकर्ता गिल को फिर से कप्तान बनाने के मूड में हैं. वहीं, उपकप्तान श्रेयस अय्यर की वापसी को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है और इस पर अंतिम फैसला बैठक में लिया जाएगा.

न्यूजीलैंड ने पहले ही घोषित की टीम

जहां भारत की टीम का इंतजार है, वहीं न्यूजीलैंड ने अपनी वनडे और टी20 दोनों टीमों का ऐलान कर दिया है. वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड की कप्तानी ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल करेंगे. नियमित कप्तान मिचेल सैंटनर वनडे सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन टी20 सीरीज में वह टीम की कमान संभालेंगे.

न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11

माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), आदित्य अशोक, क्रिस्टन क्लार्क, जॉश क्लार्कसन, डेवन कॉन्वे, जैक फॉक्स, मिच हे (विकेटकीपर), काइल जेमीसन, निक केली, जेडन लेनॉक्स, डेरिल मिचेल, हेनरी निकल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, विल यंग 

Published at : 29 Dec 2025 12:51 PM (IST)
Tags :
Playing 11 Ajit Agarkar ODI SERIES TEAM INDIA IND VS NZ
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Lalit Modi apologized: सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था नीरव मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था नीरव मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
बिहार
Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
विश्व
World Most Powerful Army: दुनिया की 5 सबसे ताकतवर सेनाएं, मिलिट्री पावर वाली इस लिस्ट में क्या भारत है शामिल?
दुनिया की 5 सबसे ताकतवर सेनाएं, मिलिट्री पावर वाली इस लिस्ट में क्या भारत है शामिल?
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Unnao Case: उन्नाव केस में CBI की दलीलों ने पलटा दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला | Kuldeep Sengar
रिपोर्टर से समझिए Unnao Rape Case में Supreme Court के जज के सामने क्या दलील दे रहे हैं वकील ?
Unnao Rape Case में Supreme Court में CBI की याचिका पर शुरू हुई सुनवाई,रिपोर्टर ने बताया अंदर का हाल
Andhra Pradesh: पुलिसकर्मियों के साथ की हाथापाई, नेवी लेफ्टिनेंट कमांडर अधिकारी को किया गिरफ्तार|
NCP की लिस्ट में परिवारवाद से नेता नाराज- सूत्र | Breaking |ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Lalit Modi apologized: सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था नीरव मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था नीरव मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
बिहार
Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
विश्व
World Most Powerful Army: दुनिया की 5 सबसे ताकतवर सेनाएं, मिलिट्री पावर वाली इस लिस्ट में क्या भारत है शामिल?
दुनिया की 5 सबसे ताकतवर सेनाएं, मिलिट्री पावर वाली इस लिस्ट में क्या भारत है शामिल?
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
बॉलीवुड
Happy New Year: 2026 में रिलीज होंगी ये 10 बड़ी फिल्में, लिस्ट में कई सुपरस्टार्स के नाम हैं शामिल
2026 में रिलीज होंगी ये 10 बड़ी फिल्में, लिस्ट में कई सुपरस्टार्स के नाम हैं शामिल
शिक्षा
NABARD में युवाओं के लिए सुनहरा मौका, यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम भर्ती के आवेदन शुरू
NABARD में युवाओं के लिए सुनहरा मौका, यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम भर्ती के आवेदन शुरू
हेल्थ
Grey Hair Causes: कम उम्र में बाल हो रहे हैं सफेद? इस विटामिन की कमी बन रही है सबसे बड़ी वजह
कम उम्र में बाल हो रहे हैं सफेद? इस विटामिन की कमी बन रही है सबसे बड़ी वजह
यूटिलिटी
LIC की इस स्कीम ने खत्म कर दी पेंशन की टेंशन, एक बार निवेश में जिंदगी भर मिलेंगे 1 लाख रुपये
LIC की इस स्कीम ने खत्म कर दी पेंशन की टेंशन, एक बार निवेश में जिंदगी भर मिलेंगे 1 लाख रुपये
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget