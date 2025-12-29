IND vs NZ ODI Series: भारतीय क्रिकेट टीम साल 2026 की शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज से करने जा रही है. दोनों टीमों के बीच पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसके बाद पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले होंगे. वनडे सीरीज का पहला मैच 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जाना है, लेकिन अभी तक भारत की टीम का ऐलान नहीं हुआ है. इसी को लेकर अब एक अहम अपडेट सामने आया है.

वनडे टीम चयन को लेकर बड़ा अपडेट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजित अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति भारत की वनडे टीम का ऐलान 4 जनवरी तक कर सकती है. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक चयनकर्ता शनिवार या रविवार को टीम पर फैसला सुना सकते हैं. इस बैठक में टीम के कप्तान शुभमन गिल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे. गिल इस समय विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में पंजाब की ओर से खेल रहे हैं, जिसके कारण वह चयन बैठक में व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं रह पाएंगे.

शुभमन गिल की वापसी तय, उपकप्तान पर नजर

इस सीरीज में शुभमन गिल एक बार फिर टीम इंडिया की कमान संभालते नजर आ सकते हैं. इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में केएल राहुल ने कप्तानी की थी और भारत ने वह सीरीज 2-1 से जीती थी. अब चयनकर्ता गिल को फिर से कप्तान बनाने के मूड में हैं. वहीं, उपकप्तान श्रेयस अय्यर की वापसी को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है और इस पर अंतिम फैसला बैठक में लिया जाएगा.

न्यूजीलैंड ने पहले ही घोषित की टीम

जहां भारत की टीम का इंतजार है, वहीं न्यूजीलैंड ने अपनी वनडे और टी20 दोनों टीमों का ऐलान कर दिया है. वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड की कप्तानी ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल करेंगे. नियमित कप्तान मिचेल सैंटनर वनडे सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन टी20 सीरीज में वह टीम की कमान संभालेंगे.

न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11

माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), आदित्य अशोक, क्रिस्टन क्लार्क, जॉश क्लार्कसन, डेवन कॉन्वे, जैक फॉक्स, मिच हे (विकेटकीपर), काइल जेमीसन, निक केली, जेडन लेनॉक्स, डेरिल मिचेल, हेनरी निकल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, विल यंग