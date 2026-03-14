IPL 2026 से पहले दिल्ली कैपिटल्स को बहुत बड़ा झटका, दिग्गज ने अचानक इस्तीफा देकर चौंकाया

IPL 2026 के शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स को बहुत बड़ा झटका लगा है. इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर केविन पीटरसन ने दिल्ली कैपिटल्स के मेंटॉर पद से इस्तीफा दे दिया है. पीटरसन ने सोशल मीडिया के माध्यम से पुष्टि करके बताया कि वो इस बार दिल्ली टीम का हिस्सा नहीं होंगे. उन्होंने पिछले साल ही युवा प्रतिभा को निखारने के लिए DC फ्रेंचाइजी को जॉइन किया था.

केविन पीटरसन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो इस साल दिल्ली कैपिटल्स के मेंटॉर नहीं होंगे. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वो बतौर कमेंटेटर इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा बने रहेंगे. उन्होंने मेंटॉर पद छोड़ते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भेजी हैं.

🚨 समाचार 🚨



मैं आईपीएल के इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए मेंटर नहीं बन सकता।



मैं उस समय के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो सकता, जो काम की आवश्यकता है।



सभी खिलाड़ियों को इस सीजन के लिए शुभकामनाएं! ❤️



हालांकि मैं आपको कॉम बॉक्स में वापस देखूंगा! आईपीएल दुनिया की सबसे अच्छी लीग है… — Kevin Pietersen🦏 (@KP24) March 14, 2026

छुट्टियां मनाने के लिए हुई थी आलोचना

पिछले साल केविन पीटरसन सीजन के बीच में ही छुट्टियां मनाने निकल पड़े थे. दिल्ली कैपिटल्स ने 3 ही मैच खेले थे, तभी केविन पीटरसन एक सप्ताह के लिए मालदीव्स छुट्टियां मनाने चले गए थे. उनकी वापसी पर दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने उनका मजाक भी बनाया था.

आईपीएल 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स को नया मेंटॉर मिलेगा या नहीं, इस पर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के पास भी कोई मेंटॉर नहीं है. LSG के लिए गौतम गंभीर और पिछले सीजन जहीर खान मेंटॉर रहे थे, लेकिन अब वो भी जा चुके हैं. दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर रही थी.

दिल्ली कैपिटल्स का पहला मैच कब?

BCCI ने हाल ही में आईपीएल 2026 के लिए सिर्फ 20 मैचों का शेड्यूल जारी किया था. दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला मैच 1 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ खेलेगी और यह मैच लखनऊ में खेला जाएगा. इसके बाद उसे 4 अप्रैल को मुंबई इंडियंस, 8 अप्रैल को गुजरात टाइटंस और 11 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ना है.

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