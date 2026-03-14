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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 से पहले दिल्ली कैपिटल्स को बहुत बड़ा झटका, दिग्गज ने अचानक इस्तीफा देकर चौंकाया

IPL 2026 से पहले दिल्ली कैपिटल्स को बहुत बड़ा झटका, दिग्गज ने अचानक इस्तीफा देकर चौंकाया

Delhi Capitals IPL 2026: आईपीएल 2026 के शुरू होने से कुछ दिन पहले ही दिग्गज क्रिकेटर ने दिल्ली कैपिटल्स का साथ छोड़ दिया है. पिछले सीजन दिल्ली टेबल में 5वें स्थान पर रही थी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Mar 2026 07:03 PM (IST)
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IPL 2026 के शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स को बहुत बड़ा झटका लगा है. इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर केविन पीटरसन ने दिल्ली कैपिटल्स के मेंटॉर पद से इस्तीफा दे दिया है. पीटरसन ने सोशल मीडिया के माध्यम से पुष्टि करके बताया कि वो इस बार दिल्ली टीम का हिस्सा नहीं होंगे. उन्होंने पिछले साल ही युवा प्रतिभा को निखारने के लिए DC फ्रेंचाइजी को जॉइन किया था.

केविन पीटरसन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो इस साल दिल्ली कैपिटल्स के मेंटॉर नहीं होंगे. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वो बतौर कमेंटेटर इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा बने रहेंगे. उन्होंने मेंटॉर पद छोड़ते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भेजी हैं.

छुट्टियां मनाने के लिए हुई थी आलोचना

पिछले साल केविन पीटरसन सीजन के बीच में ही छुट्टियां मनाने निकल पड़े थे. दिल्ली कैपिटल्स ने 3 ही मैच खेले थे, तभी केविन पीटरसन एक सप्ताह के लिए मालदीव्स छुट्टियां मनाने चले गए थे. उनकी वापसी पर दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने उनका मजाक भी बनाया था.

आईपीएल 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स को नया मेंटॉर मिलेगा या नहीं, इस पर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के पास भी कोई मेंटॉर नहीं है. LSG के लिए गौतम गंभीर और पिछले सीजन जहीर खान मेंटॉर रहे थे, लेकिन अब वो भी जा चुके हैं. दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर रही थी.

दिल्ली कैपिटल्स का पहला मैच कब?

BCCI ने हाल ही में आईपीएल 2026 के लिए सिर्फ 20 मैचों का शेड्यूल जारी किया था. दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला मैच 1 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ खेलेगी और यह मैच लखनऊ में खेला जाएगा. इसके बाद उसे 4 अप्रैल को मुंबई इंडियंस, 8 अप्रैल को गुजरात टाइटंस और 11 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ना है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 14 Mar 2026 07:02 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Kevin Pietersen INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
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