हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसूर्यकुमार यादव के केस की सुवनाई का क्या रहा रिजल्ट? एशिया कप का फाइनल खेल पाएंगे या नहीं? जानें

सूर्यकुमार यादव के केस की सुवनाई का क्या रहा रिजल्ट? एशिया कप का फाइनल खेल पाएंगे या नहीं? जानें

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के बयान को लेकर PCB ने 2 शिकायतें दर्ज कराई थीं. कहा जा रहा था कि सूर्या पर एक मैच का बैन भी लग सकता है. यहां जानें सूर्यकुमार के केस का क्या फैसला रहा.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 26 Sep 2025 05:13 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने आधिकारिक सुनवाई के दौरान किसी भी तरह के राजनीतिक बयान देने से परहेज करने की सलाह दी है. बता दें कि सूर्यकुमार यादव के बयान को लेकर PCB ने 2 शिकायतें दर्ज कराई थीं. यहां जानें सूर्या के केस का क्या रिजल्ट रहा. 

जानें सूर्यकुमार पर क्या एक्शन लिया गया?

टूर्नामेंट सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, सूर्यकुमार आईसीसी की सुनवाई में शामिल हुए. उनके साथ बीसीसीआई के सीओओ और क्रिकेट संचालन प्रबंधक थे. रिचर्डसन ने उन्हें समझाया कि उन्हें किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, जिसे राजनीतिक प्रकृति का माना जा सके. प्रतिबंध का अभी पता नहीं चल पाया है. चूंकि यह लेवल 1 के तहत आता है, इसलिए यह या तो चेतावनी हो सकती है या मैच फीस में 15 प्रतिशत कटौती का वित्तीय जुर्माना.

सूर्यकुमार यादव के इन बयानों की हुई थी शिकायत

सूर्यकुमार यादव ने 2025 एशिया कप के लीग स्टेज मैच में पाकिस्तान को हराने के बाद कहा था कि यह जीत पुलवामा के पीड़ितों को समर्पित है. इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या ने कहा था कि हमें सरकार और बीसीसीआई से निर्देश मिले थे कि हम जीत के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे.

क्या सूर्यकुमार पर लगेगा बैन?

आईसीसी ने नियम के मुताबिक, यह मामला लेवल-1 उल्लंघन का माना जाएगा. ऐसी स्थिति में किसी खिलाड़ी पर बैन नहीं लगता है. सिर्फ खिलाड़ी पर मैच फीस का जुर्माना लगाया जा सकता है. किसी भी खिलाड़ी पर बैन तभी लगता है जब लेवल 2, 3 या 4 का उल्लंघन हो.

भारत-पाक के बीच एशिया कप का फाइनल

2025 एशिया कप का फाइनल 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. एशिया कप के इतिहास में पहली बार खिताबी मैच में भारत-पाक आमने-सामने होंगे. टूर्नामेंट में तीसरी बार दोनों टीमें भिड़ेंगी. इससे पहले 2025 एशिया कप में भारतीय टीम दो बार पाकिस्तान को हरा चुकी है.

Published at : 26 Sep 2025 05:13 PM (IST)
