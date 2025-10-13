हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट क्रिकेट में एक टीम ज्यादा से ज्यादा कितने ओवर खेल सकती है? जानें इसे लेकर क्या है ICC का नियम

टेस्ट क्रिकेट में एक टीम ज्यादा से ज्यादा कितने ओवर खेल सकती है? जानें इसे लेकर क्या है ICC का नियम

ICC Rules and Regulation in Test Cricket: टेस्ट क्रिकेट में एक टीम ज्यादा से ज्यादा कितने ओवरों तक खेल सकती है? इसे लेकर ICC का नियम क्या है. यहां जानिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्‍मद वाहिद | Updated at : 13 Oct 2025 04:59 PM (IST)
How many overs can be played in a Test Match: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. भारतीय टीम सीरीज का आखिरी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेल रही है. इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 518 रनों की विशाल स्कोर बनाया. उसके जवाब में वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 81.5 ओवरों की बल्लेबाजी की और 248 रनों पर ऑल आउट हो गई, फिर फॉलोऑन की वजह से दोबरा बैटिंग करने उतरी वेस्टइंडीज टीम ने 118.5 ओवरों की बल्लेबाजी की और 390 रन बनाए. कई फैंस यह जानना चाहते हैं कि आखिर टेस्ट मैच की एक पारी में कोई टीम कितने ओवर बैटिंग कर सकती है. यहां हम आपको बताएंगे कि इसे लेकर आईसीसी का नियम क्या है.

ICC का क्या है नियम?

टेस्ट क्रिकेट में एक टीम कितने ओवर तक बल्लेबाजी कर सकती है, इसपर ICC का कोई नियम नहीं है. क्रिकेट का सबसे लंबा और पुराना फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट है और ये पांच दिनों तक खेला जाता है. इसमें एक टीम तब तक बल्लेबाजी कर सकती है, जब तक वो चाहती है या जब तक उसके सभी बल्लेबाज आउट नहीं हो जाते. ये टेस्ट क्रिकेट की एक विशेष खासियत है जो रेड बॉल क्रिकेट को वाइट बॉल क्रिकेट से अलग बनाता है.

टेस्ट मैच के नियमों पर गौर करें तो एक दिन में 90 ओवर की गेंदबाजी करना अनिवार्य होता है. एक दिन में तीन सेशन होते हैं और हर सेशन में करीब 30 ओवर की गेंदबाजी करने का नियम है. हालांकि नियमानुसार एक दिन में कम से कम 90 ओवर डालने होते हैं, लेकिन ज्यादा ओवर डालने के लिए कोई लिमिट नहीं है. वहीं पूरे टेस्ट मैच में पांच दिनों के भीतर कम से कम 450 ओवर डालने होते हैं, लेकिन इससे ज्यादा ओवर भी डाल सकते हैं. कई बार खराब मौसम या बारिश की वजह से एक दिन में 90 ओवर नहीं होते हैं तो अगले दिन 90 ओवर से ज्यादा का मैच खेला जाता है.

टेस्ट मैच के एक दिन में कितने ओवर का कोटा होता है, इसपर क्या है ICC का नियम?

1- कम से कम 90 ओवर

टेस्ट मैच में हर दिन कम से कम 90 ओवर डालने का नियम है. अगर बारिश या किसी दूसरे कारण से खेल बाधित होता है, तो ओवर कम भी हो सकते हैं.

2- ओवर-रेट नियम

ICC ने हाल ही में खेल को गति देने के लिए ओवर-रेट नियम में बदलाव किया है. अब एक ओवर से दूसरे ओवर के बीच का समय 90 सेकंड का स्टॉप क्लॉक लागू कर दिया है.

3- फॉलो-ऑन 

अगर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने दूसरी टीम से 200 रनों की बड़ी बढ़त हासिल कर ली है, तो वह उसे दोबारा बल्लेबाजी करवा सकती है. इसे फॉलो-ऑन कहते हैं.

4- घोषणा 

एक कप्तान अपनी पारी समाप्त करने के लिए घोषणा कर सकता है, भले ही उसके सारे बल्लेबाज आउट नहीं हुए हों. इसे घोषणा कहते हैं.

Published at : 13 Oct 2025 04:59 PM (IST)
