1,2,3,4,5...लगातार पांच शतक लगाया और फिर छठी सेंचुरी से पहले हुआ बड़ा उलटफेर, जानिए क्या
वेस्टइंडीज के सर एवर्टन वीक्स ने 1948 में लगातार 5 टेस्ट पारियों में शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो आज तक कायम है. भारत के खिलाफ चेन्नई में वीक्स 90 रन पर रन आउट होकर छठे शतक से चूक गए थे.
Sir Everton Weekes World Record In Test Cricket: टेस्ट क्रिकेट करीब 150 सालों से खेला जा रहा है, लेकिन इस फॉर्मेट के इतिहास में अब तक सिर्फ एक ही बल्लेबाज ने लगातार पांच पारियों में शतक लगाने का अद्भुत वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. ये कारनामा वेस्टइंडीज के पूर्व महान बल्लेबाज सर एवर्टन वीक्स ने किया है. इस रिकॉर्ड को सर एवर्टन वीक्स ने साल 1948 में बनाया था, जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है. हालांकि, पूर्व भारतीय महान बल्लेबाज और हेड कोच राहुल द्रविड़ ऐसा कारनामा करने के करीब पहुंचे थे, लेकिन एक शतक से बराबरी करने से चूक गए थे.
भारत में थमा था सर एवर्टन वीक्स का शतकों का सफर
साल 1948 में सर एवर्टन वीक्स ने लगातार 5 पारियों में शतक लगाया था. भारत के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में उनका शतकों का सफर थमा था. वीक्स महज 10 रन से छठा शतक पूरा करने से चूक गए थे. भारत के खिलाफ लगातार चार पारी में उन्होंने शतक लगाया था, लेकिन 5वीं शतक लगाने से पहले वीक्स रन आउट हो गए थे.
The only man to hit centuries in five consecutive Test innings.— Windies Cricket (@windiescricket) February 26, 2024
WI salute Sir Everton Weekes.#MenInMaroon pic.twitter.com/wx8z4EUaKs
रन आउट से टूटा था वीक्स के शतकों का सिलसिला
भारत के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में सर एवर्टन वीक्स का लगातार छठा शतक लगना लगभग तय था. वे डटकर बल्लेबाजी करते हुए शतक के करीब पहुंच रहे थे, तभी एक थ्रो ने सब कुछ बदलकर रख दिया. इस दौरान रन आउट ने वीक्स के शतकों का सिलसिला को अचानक खत्म कर दिया. हालांकि, इस रन आउट से मैच पर ज्यादा असर नहीं पड़ा था. भारत को पूरे मुकाबले में पछाड़ते हुए वेस्टइंडीज ने एक पारी और 193 रन से बड़ी जीत हासिल की थी.
सर एवर्टन वीक्स ने लगातार 6 पारियों में बनाए कितने रन?
वेस्टइंडीज के सर एवर्टन वीक्स ने साल 1948 में 5 लगातार पारी में शतक लगाकर चौंका दिया था, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में उनसे पहले ऐसा किया नहीं था. वैसे इस अद्भुत कारनामा को आज तक कोई भी नहीं दोहरा पाया है. वीक्स ने इंग्लैंड के खिलाफ किंग्स्टन में शतक लगाने का सफर शुरू किया और उसे दिल्ली, ब्रेबोर्न और ईडन गार्डन्स तक जारी रखा. उन्होंने 141, 128, 194, 162 और 101 रन का पारी खेली, लेकिन चेन्नई में 90 रन पर रन आउट होकर ये सिलसिला खत्म हुआ था.
