क्या क्रिकेट के इतिहास के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर थे गैरी सोबर्स? आंकड़ों में देखिए कैसा रहा करियर

वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर गैरी सोबर्स (Garry Sobers) का बीते शुक्रवार (17 जुलाई) को निधन हुआ. इसके बाद से ही उन्हें क्रिकेट जगत का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर कहा जा रहा है. तमाम लोग इस पर एतराज भी जता रहे हैं. तो आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ी किस दर्ज के ऑलराउंडर थे.

सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए मुख्यत: टेस्ट क्रिकेट खेला. उन्होंने 1974 को अंतर्राष्ट्रीय करियर का आखिरी मुकाबला खेला. इससे सिर्फ 3 साल पहले ही यानी 1971 में वनडे क्रिकेट की शुरुआत हुई थी. लिहाजा वह सिर्फ एक ही वनडे मुकाबला खेल सके.

28 जुलाई 1936 को बारबाडोस के सेंट माइकल में जन्में गैरी सोबर्स ने 1954 में वेस्टइंडीज के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया. उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में 93 टेस्ट और 1 वनडे खेला. उनका करियर 20 सालों का रहा.

क्या कहते हैं गैरी सोबर्स आंकड़े?

अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए, तो गैरी ने 93 टेस्ट की 160 पारियों में बैटिंग करते हुए 57.78 की औसत से 8032 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 26 शतक और 30 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर नाबाद 365 रनों का रहा. वहीं इकलौते वनडे में 6 गेंदें खेलीं, लेकिन कोई रन नहीं बना सके.

इसके अलावा मीडियम फास्ट और स्पिन दोनों तरह की गेंदबाजी करने की काबीलियत रखने वाले गैरी ने 159 पारियों में 34.03 की औसत से 235 विकेट लिए, जिसमें उनका मैच बेस्ट फिगर 8/80 का रहा. उन्होंने 6 बार 'फाइव विकेट हॉल' और 8 बार 'फोर विकेट हॉल' लिए. बाकी वनडे की एक पारी में 1 विकेट लिया. वह परिस्थितियों के हिसाब से अपनी गेंदबाजी की शैली में बदलाव किया करते थे, जिससे टीम को काफी फायदा पहुंचता था. उन इस काबीलियत को देखते हुए ही शायद उन्हें सबसे सफल ऑलराउंडर कहा जाता है.

क्रिकेट जगत में 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज

क्रिकेट के इतिहास में जब भी 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने की बात आती है, तो जुबान पर सबसे पहले नाम युवराज सिंह का आता है. युवी ने 2007 में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने का कमाल किया था, लेकिन गैरी सोबर्स उनसे 39 साल पहले ही 6 गेंदों में 6 छक्के जड़ चुके थे. गैरी ने 1968 में नाटिंघमशायर के लिए खेलते हुए लगातार 6 छक्के लगाए थे. वह एक आक्रामक बल्लेबाज और हालात के हिसाब से खुद को ढालने वाले गेंदबाज थे.

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