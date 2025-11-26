हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट में तिहरा शतक और वनडे में लगाई डबल सेंचुरी… अब तक केवल 2 बल्लेबाजों ने किया ऐसा कारनामा

टेस्ट में तिहरा शतक और वनडे में लगाई डबल सेंचुरी… अब तक केवल 2 बल्लेबाजों ने किया ऐसा कारनामा

वीरेंद्र सहवाग और क्रिस गेल दोनों ही अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्हीं दो खिलाड़ियों ने टेस्ट में तिहरा शतक और वनडे में डबल सेंचुरी बनाई है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 26 Nov 2025 08:20 AM (IST)
Preferred Sources

Triple Century In Test & Double Hundred In ODIs: इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में एक से बढ़कर एक खुंखार बल्लेबाज आए और चले गए, लेकिन ऐसे कुछ ही बल्लेबाज हुए, जिन्होंने अपना नाम इतिहास में पन्नों में दर्ज कराया. इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत कम बल्लेबाज गेंदबाजों में अपना खौफ बना पाए, जिसमें भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और वेस्टइंडीज के पूर्व ओपनर क्रिस गेल का नाम टॉप पर आता है. इन्होंने तीनों फॉर्मेट में अपने बल्लेबाजी से खूब रन बनाए और दोनों एक ऐसा कारनामा करने में सफल रहे, जिसे आज तक कोई बल्लेबाज नहीं कर पाया है.

वीरेंद्र सहवाग ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड 

भारत के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में टेस्ट में दो तिहरा शतक और वनडे में एक डबल सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं. सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ पहला तिहरा शतक लगाकर इतिहास रचा था जबकि दूसरा तिहरा शतक साउथ अफ्रीका साथ खेले गए मैच में बनाया था. साल 2004 में मुल्तान में उन्होंने 309 रनों की पारी खेली थी. वहीं साल 2008 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई में 319 रन बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया था. सहवाग के नाम 104 टेस्ट मैचों में कुल 8,586 रन हैं, जिसमें उनका औसत 49.34 का रहा और बेस्ट स्कोर 319 रन है. 

वनडे इंटरनेशनल में सहवाग ने 8 दिसंबर 2011 को वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दोहरा शतक लगाया था. सहवाग ने 149 गेंद खेलकर 25 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 219 रन बनाए थे. उन्होंने 251 वनडे मैचों में कुल 8,273 रन बनाए, जिसमें उनके नाम 15 शतक और 38 अर्धशतक हैं.

क्रिस गेल ने भी बनाया महा रिकॉर्ड 

इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में टेस्ट में दो तिहरा शतक और वनडे में एक डबल सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी वेस्टइंडीज के पूर्व स्टार ओपनर क्रिस गेल हैं. गेल ने साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ ये महा रिकॉर्ड बनाया था. क्रिस गेल ने साल 2005 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 317 रनों बनाए थे जबकि साल 2010 में श्रीलंका के खिलाफ गॉल में 333 रन की पारी खेली थी. 

क्रिस गेल ने कैनबरा में जिम्बाब्वे के खिलाफ 2015 वनडे वर्ल्ड कप के दौरान 215 रन की पारी खेली थी. उन्होंने 147 गेंद पर 10 चौकों और 16 छक्कों की मदद से ये ऐतिहासिक पारी खेली थी. गेल ने 301 वनडे मैचों में कुल 10,480 रन बनाए, जिसमें उनके नाम 25 शतक और 54 अर्धशतक हैं.

Published at : 26 Nov 2025 08:19 AM (IST)
Tags :
Virendra Sehwag Chris Gayle TEST CRICKET CRICKET ODIs Cricket
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
इंडिया
Shashi Tharoor: 'हां, मैं BJP से असहमत हूं....', पीएम मोदी की तारीफ के आरोपों पर शशि थरूर ने अब ये क्या कहा?
'हां, मैं BJP से असहमत हूं....', पीएम मोदी की तारीफ के आरोपों पर शशि थरूर ने अब ये क्या कहा?
क्रिकेट
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
Advertisement

वीडियोज

Crime News: जल्लाद डार्लिंग की कोख मिस्ट्री | Sansani
VD Medical College Controversy: माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के दाखिले पर बवाल
Ram Mandir Dhwajarohan: 'धर्म ध्वज' लहराया, विपक्ष क्यों बौखलाया?| PM Modi |CM Yogi |Chitra Tripathi
Ram Mandir Dhwajarohan: तेरा मंदिर vs मेरा मंदिर..तकरार कैसी?योगी के राम बनाम अखिलेश के महादेव!
Sandeep Chaudhary: डॉक्टरी की पढ़ाई...छिड़ी मजहब पर लड़ाई! VD Medical College Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
इंडिया
Shashi Tharoor: 'हां, मैं BJP से असहमत हूं....', पीएम मोदी की तारीफ के आरोपों पर शशि थरूर ने अब ये क्या कहा?
'हां, मैं BJP से असहमत हूं....', पीएम मोदी की तारीफ के आरोपों पर शशि थरूर ने अब ये क्या कहा?
क्रिकेट
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
टेलीविजन
पलाश मुच्छल से शादी पोस्टपोन होने के बाद स्मृति मंदाना का पुराना वीडियो हुआ वायरल, बताया था कैसा चाहिए पति
पलाश मुच्छल से शादी पोस्टपोन होने के बाद स्मृति मंदाना का पुराना वीडियो हुआ वायरल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Pyorrhea Treatment: कमजोर दांत और पायरिया से परेशान? आजमा लें बाबा रामदेव के ये 5 टिप्स, तुरंत मिलेगा फायदा
कमजोर दांत और पायरिया से परेशान? आजमा लें बाबा रामदेव के ये 5 टिप्स, तुरंत मिलेगा फायदा
जनरल नॉलेज
ये हैं दुनिया के सबसे घनी आबादी वाली सिटीज, जानें टॉप-10 में इंडिया के कितने शहर?
ये हैं दुनिया के सबसे घनी आबादी वाली सिटीज, जानें टॉप-10 में इंडिया के कितने शहर?
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Embed widget