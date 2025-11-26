टेस्ट में तिहरा शतक और वनडे में लगाई डबल सेंचुरी… अब तक केवल 2 बल्लेबाजों ने किया ऐसा कारनामा

Triple Century In Test & Double Hundred In ODIs: इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में एक से बढ़कर एक खुंखार बल्लेबाज आए और चले गए, लेकिन ऐसे कुछ ही बल्लेबाज हुए, जिन्होंने अपना नाम इतिहास में पन्नों में दर्ज कराया. इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत कम बल्लेबाज गेंदबाजों में अपना खौफ बना पाए, जिसमें भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और वेस्टइंडीज के पूर्व ओपनर क्रिस गेल का नाम टॉप पर आता है. इन्होंने तीनों फॉर्मेट में अपने बल्लेबाजी से खूब रन बनाए और दोनों एक ऐसा कारनामा करने में सफल रहे, जिसे आज तक कोई बल्लेबाज नहीं कर पाया है.

वीरेंद्र सहवाग ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड

भारत के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में टेस्ट में दो तिहरा शतक और वनडे में एक डबल सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं. सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ पहला तिहरा शतक लगाकर इतिहास रचा था जबकि दूसरा तिहरा शतक साउथ अफ्रीका साथ खेले गए मैच में बनाया था. साल 2004 में मुल्तान में उन्होंने 309 रनों की पारी खेली थी. वहीं साल 2008 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई में 319 रन बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया था. सहवाग के नाम 104 टेस्ट मैचों में कुल 8,586 रन हैं, जिसमें उनका औसत 49.34 का रहा और बेस्ट स्कोर 319 रन है.

वनडे इंटरनेशनल में सहवाग ने 8 दिसंबर 2011 को वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दोहरा शतक लगाया था. सहवाग ने 149 गेंद खेलकर 25 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 219 रन बनाए थे. उन्होंने 251 वनडे मैचों में कुल 8,273 रन बनाए, जिसमें उनके नाम 15 शतक और 38 अर्धशतक हैं.

क्रिस गेल ने भी बनाया महा रिकॉर्ड

इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में टेस्ट में दो तिहरा शतक और वनडे में एक डबल सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी वेस्टइंडीज के पूर्व स्टार ओपनर क्रिस गेल हैं. गेल ने साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ ये महा रिकॉर्ड बनाया था. क्रिस गेल ने साल 2005 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 317 रनों बनाए थे जबकि साल 2010 में श्रीलंका के खिलाफ गॉल में 333 रन की पारी खेली थी.

क्रिस गेल ने कैनबरा में जिम्बाब्वे के खिलाफ 2015 वनडे वर्ल्ड कप के दौरान 215 रन की पारी खेली थी. उन्होंने 147 गेंद पर 10 चौकों और 16 छक्कों की मदद से ये ऐतिहासिक पारी खेली थी. गेल ने 301 वनडे मैचों में कुल 10,480 रन बनाए, जिसमें उनके नाम 25 शतक और 54 अर्धशतक हैं.