एमएस धोनी के घर पहुंचे विराट कोहली, दोनों के मुलाकात का खूबसूरत वीडियो वायरल

Virat Kohli Visit MS Dhoni Home: भारत को टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से मिली शर्मनाक हार के बाद दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में होने जा रहा है. इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम रांची पहुंच चुकी है. टीम इंडिया के दो सबसे स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर रांची के फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. जैसे ही दोनों खिलाड़ी रांची एयरपोर्ट पर उतरे, भारी संख्या में फैंस उनकी झलक पाने के लिए वहां मौजूद थे. रांची में विराट कोहली की लोकप्रियता ऐसी दिखी कि एयरपोर्ट से लेकर होटल और ग्राउंड तक, हर जगह फैंस किंग कोहली के नारे लगा रहे थे.

धोनी से मिलने उनके घर पहुंचे विराट

भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के शहर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे खेलने के लिए भारतीय टीम पहुंची है. इस दौरान एमएस धोनी से मिलने के लिए विराट कोहली उनके घर पहुंचे. धोनी और कोहली के बीच की ये मुलाकात क्रिकेट फैंस के लिए किसी बड़े इवेंट से कम नहीं है. जैसे ही ये खबर बाहर आई कि विराट कोहली धोनी के घर पर जा रहे हैं, तो उन्हें देखने के लिए धोनी के घर के बाहर फैंस की भीड़ जमा हो गई. ये पल इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के बीच गहरे संबंध और उनके प्रति फैंस के अटूट प्यार को दर्शाता है.

MS Dhoni personally drove his car to drop Virat Kohli back at the hotel after dinner.🥺❤️ pic.twitter.com/sEHdZT1EGt — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) November 27, 2025

एमएस धोनी से मिलने के लिए विराट कोहली पहले भी उनके घर जाते रहे हैं. वहीं विराट कोहली के अलावा भारतीय टीम के अन्य खिलाड़ी भी धोनी के घर पहुंचे हैं.

विराट पहले वनडे के लिए करेंगे तैयारी

एमएस धोनी से भावनात्मक मुलाकात के बाद विराट कोहली अब 30 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले पहले वनडे मुकाबले के लिए तैयारी में जुटेंगे. तीन मैचों की वनडे सीरीज दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम होगी. क्योंकि टीम इंडिया अपनी घरेलू मैदान पर बादशाहत कायम रखना चाहेगी. वहीं दक्षिण अफ्रीकी टीम भी मजबूत चुनौती पेश करने को तैयार है. फिलहाल, रांची में क्रिकेट का जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है और अभी की निगाहें 30 नवंबर को होने वाले मुकाबले पर है.