हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC ने घोषित की टी20 वर्ल्ड कप 2026 की बेस्ट XI, 4 भारतीय खिलाड़ियों की एंट्री, जानिए कप्तान किसे चुना गया

ICC ने घोषित की टी20 वर्ल्ड कप 2026 की बेस्ट XI, 4 भारतीय खिलाड़ियों की एंट्री, जानिए कप्तान किसे चुना गया

आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है. इस टीम में भारत के चार खिलाड़ियों- संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को जगह मिली है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 10 Mar 2026 07:44 AM (IST)
Preferred Sources

ICC ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खत्म होने के बाद टूर्नामेंट की ‘टीम ऑफ द टूर्नामेंट’ का ऐलान कर दिया है. इस खास टीम में विश्व चैंपियन बनी भारतीय टीम के चार खिलाड़ियों को जगह मिली है. इन भारतीय खिलाड़ियों में संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं.

संजू सैमसन का क्लासिक शो

टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को शामिल किया गया है. सैमसन ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और 5 पारियों में 321 रन बनाए. इसी दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ का खिताब भी मिला. दिलचस्प बात यह रही कि सैमसन को टूर्नामेंट की शुरुआत में टीम में जगह नहीं मिली थी, लेकिन बाद में मिले मौके को उन्होंने पूरी तरह भुनाया. वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ अहम मुकाबलों में उन्होंने मैच जिताने वाली पारियां खेलीं. फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी 89 रन की पारी पुरुष टी20 विश्व कप फाइनल में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर में शामिल हो गई.

ईशान किशन का भी शानदार प्रदर्शन

इस टीम में जगह बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन रहे. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 317 रन बनाए थे. इसी के साथ उन्होंने टी20 वर्ल्डकप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में चौथा स्थान हासिल किया है. किशन ने 193 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए कई महत्वपूर्ण मौकों पर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 77 रन की शानदार पारी खेली. इसके अलावा सेमीफाइनल में इंग्लैंड और फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने अर्धशतक जमाए.

हार्दिक का ऑलराउंड प्रदर्शन

ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को भी इस टीम में शामिल किया गया है. उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अहम योगदान दिया. हार्दिक के बल्ले से टूर्नामेंट में दो अर्धशतक निकले. गेंदबाजी में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 9 विकेट चटकाए और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई.

बुमराह की घातक गेंदबाजी

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी इस टीम का हिस्सा बने हैं. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार गेंदबाजी करते हुए 8 मैचों में 14 विकेट लिए और वरुन चक्रवर्ती के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की खास सूची में शामिल हैं. फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ बुमराह ने किफायती गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 15 रन देकर 4 विकेट झटके और ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का खिताब जीता. पूरे टूर्नामेंट में उनकी इकॉनमी भी बेहद शानदार रही.

ICC पुरुष टी20 वर्ल्डकप 2026 की टीम

साहिबजादा फरहान, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, एडन मार्करम (कप्तान), हार्दिक पांड्या, विल जैक्स, जेसन होल्डर, जसप्रीत बुमराह, लुंगी एनगिडी, आदिल राशिद, ब्लेसिंग मुजरबानी

12वां खिलाड़ी: शैडली वैन शाल्कविक 

Published at : 10 Mar 2026 07:44 AM (IST)
Tags :
ICC Team Of The Tournament SANJU SAMSON JASPRIT BUMRAH ISHAN KISHAN HARDIK PANDYA T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ICC ने घोषित की टी20 वर्ल्ड कप 2026 की बेस्ट XI, 4 भारतीय खिलाड़ियों की एंट्री, जानिए कप्तान किसे चुना गया
ICC ने घोषित की टी20 वर्ल्ड कप 2026 की बेस्ट XI, 4 भारतीय खिलाड़ियों की एंट्री, जानिए कप्तान किसे चुना गया
क्रिकेट
‘शर्म करो टीम इंडिया…’ जय शाह और सूर्यकुमार यादव पर क्यों भड़के कीर्ति आजाद, जानकर चौंक जाएंगे
‘शर्म करो टीम इंडिया…’ जय शाह और सूर्यकुमार यादव पर क्यों भड़के कीर्ति आजाद, जानकर चौंक जाएंगे
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: बांग्लादेश की एक्जिट से लेकर फाइनल में खिलाड़ियों की बहस तक, T-20 विश्वकप में हुए ये 5 बड़े बवाल
बांग्लादेश की एक्जिट से लेकर फाइनल में खिलाड़ियों की बहस तक, T-20 विश्वकप में हुए ये 5 बड़े बवाल
क्रिकेट
'मेरे लिए विश्व कप जीतना...' हार्दिक पंड्या ने दिया ऐसा बयान जो हो गया वायरल
'मेरे लिए विश्व कप जीतना...' हार्दिक पंड्या ने दिया ऐसा बयान जो हो गया वायरल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Chitra Tripathi: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा करेगा अमेरिका | Iran Israel War | Breaking | Janhit
Bharat Ki Baat: महायुद्ध का आपकी जेब से जुड़ा विश्लेषण | Iran Israel War | Netanyahu | Khamenei
Sandeep Chaudhary: चर्चा से क्यों भाग रही सरकार? वरिष्ठ पत्रकार ने खोली पोल! | Iran Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-Iran War: ईरान ने सोए हुए शिकारी जगाए! खामेनेई की मौत के बाद कर दिए एक्टिवेट, अमेरिका को मिले मैसेज में बड़ा खुलासा
ईरान ने सोए हुए शिकारी जगाए! खामेनेई की मौत के बाद कर दिए एक्टिवेट, अमेरिका को मिले मैसेज में बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Amethi News: खड़े ट्रक में पीछे से घुसीं दो बाइकें, 6 साल की बच्ची समेत तीन की मौत, 4 की हालत नाजुक
अमेठी: खड़े ट्रक में पीछे से घुसीं दो बाइकें, 6 साल की बच्ची समेत तीन की मौत, 4 की हालत नाजुक
इंडिया
Weather Forecast: झुलसाने वाली गर्मी, पारा 40 पार, जानें दिल्ली-यूपी और बिहार को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी
झुलसाने वाली गर्मी, पारा 40 पार, जानें दिल्ली-यूपी और बिहार को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी
क्रिकेट
‘शर्म करो टीम इंडिया…’ जय शाह और सूर्यकुमार यादव पर क्यों भड़के कीर्ति आजाद, जानकर चौंक जाएंगे
‘शर्म करो टीम इंडिया…’ जय शाह और सूर्यकुमार यादव पर क्यों भड़के कीर्ति आजाद, जानकर चौंक जाएंगे
ओटीटी
OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'द ताज स्टोरी' से 'एस्पिरेंट्स 3' तक 21 नई फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का महा धमाका, रिलीज हो रही 21 नई फिल्में-सीरीज
हेल्थ
क्या RO का पानी सेहत के लिए होता है खतरनाक, जानें डॉक्टरों ने क्या बताया इसके पीछे का सच?
क्या RO का पानी सेहत के लिए होता है खतरनाक, जानें डॉक्टरों ने क्या बताया इसके पीछे का सच?
यूटिलिटी
गांव में महज 10 हजार रुपये में शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, देते हैं बंपर प्रॉफिट
गांव में महज 10 हजार रुपये में शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, देते हैं बंपर प्रॉफिट
ट्रेंडिंग
'आसान नहीं मुंबई में रहना' छोटे से फ्लैट का एक लाख रुपये किराया चुका रही यह लड़की, देखें वीडियो
'आसान नहीं मुंबई में रहना' छोटे से फ्लैट का एक लाख रुपये किराया चुका रही यह लड़की, देखें वीडियो
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget