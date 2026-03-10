हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
T20 World Cup 2026: बांग्लादेश की एक्जिट से लेकर फाइनल में खिलाड़ियों की बहस तक, T-20 विश्वकप में हुए ये 5 बड़े बवाल

T20 वर्ल्ड कप 2026 कई विवादों के लिए भी चर्चा में रहा है. बांग्लादेश के टूर्नामेंट से बाहर होने से लेकर फाइनल में अर्शदीप और मिचेल के बीच हुई बहस तक, पूरे टूर्नामेंट में कई घटनाएं सुर्खियों में रहीं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 10 Mar 2026 06:59 AM (IST)


T20 World Cup 2026: टी20 विश्वकप 2026 का समापन 8 मार्च को हो गया और आखिरकार भारत ने खिताब अपने नाम किया. 7 फरवरी से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में करीब एक महीने तक 20 टीमों के बीच 55 मैच खेले गए थे. हालांकि यह टूर्नामेंट सिर्फ शानदार क्रिकेट के लिए ही नहीं, बल्कि कई विवादों के कारण भी चर्चा में रहा है. टूर्नामेंट की शुरुआत से लेकर फाइनल तक कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए जिन पर खूब बहस हुई.

बांग्लादेश के बाहर होने से शुरू हुआ विवाद

टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही पहला बड़ा विवाद सामने आ गया था. बांग्लादेश की टीम ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में आकर खेलने से दूरी बना ली थी. इसके बाद ICC ने एक कड़ा कदम उठाते हुए बांग्लादेश की टीम को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया. उनकी जगह स्कॉटलैंड की टीम को मौका दिया गया. इस फैसले पर काफी चर्चा हुई और कई क्रिकेट विशेषज्ञों ने इसे बड़ा कदम बताया.

भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर विवाद

टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर हुई. 15 फरवरी को भारत के खिलाफ खेले जाने वाले मैच से पहले पाकिस्तान ने खेलने से इनकार कर दिया था. उसने बांग्लादेश को बाहर किए जाने के चलते ये फैसला लिया. इसके बाद आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच बातचीत हुई. काफी चर्चा के बाद पाकिस्तान टीम मैदान पर उतरने के लिए तैयार हुई और मुकाबला खेला गया.

सुपर-8 की प्री-सीडिंग पर सवाल

इस विश्व कप में सुपर-8 चरण की व्यवस्था भी विवादों में रही. आईसीसी ने पहले से तय कर दिया था कि सुपर-8 में कौन-सी टीम किस ग्रुप में जाएगी. इसके कारण ग्रुप स्टेज में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कुछ टीमें एक ही ग्रुप में पहुंच गईं. कई क्रिकेट विशेषज्ञों और खिलाड़ियों ने इस सिस्टम पर सवाल उठाए. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी अप्रत्यक्ष रूप से इस फॉर्मेट पर असंतोष जताया था.

वेस्टइंडीज टीम की सोशल मीडिया पोस्ट

टूर्नामेंट के दौरान एक और मामला चर्चा में रहा, जब वेस्टइंडीज के कुछ खिलाड़ियों और कोच ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए. अंतरराष्ट्रीय तनाव और यात्रा से जुड़ी परेशानियों के कारण टीम को भारत में कुछ समय तक रुकना पड़ा. इस दौरान टीम के सदस्यों की पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुईं और इस पर काफी चर्चा भी हुई.

फाइनल में अर्शदीप और मिचेल की बहस

फाइनल मुकाबले में भी मैदान पर थोड़ी गर्मी देखने को मिली. भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने रन आउट करने की कोशिश में गेंद फेंकी, जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरेल मिचेल को लग गई. इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच हल्की बहस हो गई. स्थिति को शांत कराने के लिए अंपायर और कप्तान सूर्यकुमार यादव मामला शांत कराना पड़ा था.

हालांकि इन विवादों के बावजूद टूर्नामेंट ने क्रिकेट प्रेमियों को कई रोमांचक मुकाबले भी दिए. अंत में भारत की जीत के साथ यह विश्व कप यादगार बन गया. 

Published at : 10 Mar 2026 06:59 AM (IST)

ICC Bangladesh Cricket Team Controversy Arshdeep Singh Daryl Mitchell IND VS PAK T20 World Cup 2026
Embed widget