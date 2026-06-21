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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्या आप टेस्ट क्रिकेट में वापसी करेंगे? विराट कोहली से सीधा पूछा गया सवाल; जानें क्या जवाब मिला

क्या आप टेस्ट क्रिकेट में वापसी करेंगे? विराट कोहली से सीधा पूछा गया सवाल; जानें क्या जवाब मिला

Virat Kohli Statement: दिल्ली में आयोजित One8 के इवेंट पर विराट कोहली से सीधा पूछा गया कि क्या आप टेस्ट क्रिकेट में वापसी करोगे? इस पर कोहली हंसे और जो कहा, उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By : शिवम |  Updated at : 21 Jun 2026 06:16 PM (IST)
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विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिए 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है, उन्होंने पिछले साल 12 मई को टेस्ट से रिटायरमेंट की घोषणा की थी. फैंस के लिए ये हैरानी भरा था, क्योंकि इसी साल उन्होंने डोमेस्टिक में रेड बॉल क्रिकेट में वापसी की थी. कई दिग्गजों का भी मानना था कि कोहली ने जल्दी ही टेस्ट को अलविदा कह दिया, जबकि वह 2-3 साल और खेल सकते थे. पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं हो रही थी कि कोहली क्या टेस्ट में वापसी करेंगे? अब ये सवाल खुद कोहली से ही पूछ लिया गया, और उन्होंने जो इस पर कहा उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

आज (21 जून) द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में One8 का इवेंट आयोजित हुआ, जिसमें विराट कोहली के ब्रांड के नए जूतों के कलेक्शन को लांच किया गया. यहां फैंस की बड़ी भीड़ पहुंची. बता दें कि कोहली के ब्रांड के जो रेड शूज लांच हुए, उसकी कीमत 9230 रुपये हैं. ये कीमत ऐसे ही नहीं रखी गई, बल्कि इतने ही रन कोहली ने अपने टेस्ट करियर में बनाए. इसी को जोड़कर कोहली से टेस्ट संन्यास से वापसी पर सवाल किया गया.

टेस्ट वापसी पर विराट कोहली ने क्या कहा?

विराट कोहली से पूछा गया, "रेड शूज की कीमत 9230 है, जो आपके टेस्ट रन हैं. तो क्या आप जूतों की कीमत ज्यादा करने के लिए टेस्ट क्रिकेट में वापसी करना चाहेंगे?" सवाल था कि क्या आप टेस्ट में और ज्यादा रन बनाकर कीमत को ज्यादा करना चाहेंगे?

इस पर विराट कोहली पहले हंसे और फिर कहा, "नहीं नहीं, मैं तो इसे कम कीमत पर ही बेच दूंगा. आई एम डन."

यह भी पढ़ें- इन 5 खिलाड़ियों को इंग्लैंड ODI सीरीज के लिए नहीं मिला मौका, BCCI सेलेक्टर्स ने कर दिया इग्नोर

सिर्फ ODI फॉर्मेट खेल रहे हैं कोहली

विराट कोहली ने 2024 में टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया था, पिछले साल उन्होंने टेस्ट को अलविदा कहा. वह भारत के लिए अब सिर्फ वनडे इंटरनेशनल में खेलते हैं. वह चोट के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेल पाए थे, हालांकि BCCI ने उन्हें इंग्लैंड दौरे पर होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए चुना है. बीसीसीआई ने साफ किया है कि फिटनेस क्लीयरेंस के बाद ही कोहली खेल पाएंगे.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 21 Jun 2026 06:16 PM (IST)
Tags :
Indian Cricketer Virat Kohli Viral Video VIRAT KOHLI INDIAN CRICKET TEAM Virat Kohli Test Retirement
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