वैभव सूर्यवंशी के नाम 5 बड़े रिकॉर्ड, बिना कोई रन दौड़े 11 गेंद में फिफ्टी; 29 गेंद ठोके 94 रन

इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए ट्राई सीरीज के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने 94 रनों की आतिशी पारी खेली. उन्होंने प्रियांश आर्या के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 132 रनों की साझेदारी की, जब वैभव के रूप में पहला विकेट गिरा तब भारत का स्कोर सिर्फ 8.5 ओवरों में 132 था. उनकी इस धांसू पारी की मदद से भारत ने 377 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. हालांकि वह अपने शतक से चूक गए, लेकिन इस पारी में 5 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए.

सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले भारतीय

वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया था. वह भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम था, जिन्होंने 2007 में टी20 इंटरनेशनल में 12 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था. ये इंग्लैंड के खिलाफ वही मैच था, जिसमें युवी ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया था.

लिए ए का फाइनल खेलने वाले सबसे युवा

सबसे पहले तो वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर कदम रखते ही एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था. वह लिस्ट ए का फाइनल खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. वह 15 साल 86 दिन के हैं.

यह भी पढ़ें- BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 15 खिलाड़ियों को मिला मौका

लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक

वैभव सूर्यवंशी लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

सिर्फ छक्के-चौकों से जड़ा अर्धशतक

वैभव सूर्यवंशी ने चौथे ओवर की पांचवीं गेंद पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया था. इससे पहले उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के जड़ दिए थे. उन्होंने अपने 50 रन पूरे करने तक एक भी रन दौड़कर नहीं लिया था, सभी रन छक्के-चौकों से बनाए.

यह भी पढ़ें- आयरलैंड टी20 सीरीज से बाहर हुआ ये भारतीय गेंदबाज, BCCI ने दी जानकारी; जानिए क्यों लिया गया ये फैसला

पॉवरप्ले में सबसे तेज फिफ्टी

दो देशों के बीच होने वाले मैच में वैभव सूर्यवंशी पॉवरप्ले के दौरान सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए. उनकी इस तेज तर्रार पारी के कारण भारत ने 7 ओवरों के अंदर ही 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था. हालांकि वैभव सबसे तेज शतक लगाने के रिकॉर्ड को तोड़ने से चूक गए. वह 94 के स्कोर पर आउट हो गए. 29 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 8 छक्के और 10 चौके लगाए.