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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-जिम्बाब्वे सीरीज के दौरान कुलदीप यादव का धमाका, तीन गेंद में 2 विकेट लेकर मचाया तहलका

भारत-जिम्बाब्वे सीरीज के दौरान कुलदीप यादव का धमाका, तीन गेंद में 2 विकेट लेकर मचाया तहलका

Kuldeep Yadav Yorkshire Debut: भारत के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने शुक्रवार को इंग्लैंड के क्लब यॉर्कशायर के लिए डेब्यू किया. अपने पहले ही मैच में उन्होंने 2 विकेट चटकाए.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 24 Jul 2026 10:20 PM (IST)
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भारत के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने इंग्लैंड जाकर तहलका मचा दिया है. उन्होंने शुक्रवार को इंग्लैंड के क्लब यॉर्कशायर के लिए अपना डेब्यू किया और 3 गेंदों में 2 विकेट लेकर तबाही मचा दी. इन दिनों इंग्लैंड के डोमेस्टिक क्रिकेट में वनडे कप खेला जा रहा है. कुलदीप ने हाल ही में 5 वनडे मैच और 3 काउंटी मैचों के लिए यॉर्कशायर से करार किया था.

शुक्रवार को वनडे कप में यॉर्कशायर की टक्कर ग्लैमॉर्गन से हुई. ग्लैमॉर्गन की टीम पूरे 50 ओवर भी बैटिंग नहीं कर पाई और 186 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. यॉर्कशायर के लिए सिर्फ कुलदीप अकेले गेंदबाज रहे, जिन्होंने अपने 10 ओवर का स्पेल पूरा किया. उन्होंने 39 रन देकर 2 विकेट चटकाए. इस मुकाबले में यॉर्कशायर ने ग्लैमॉर्गन को 2 विकेट से हराया. कुलदीप ने बल्ले से भी योगदान दिया और 23 गेंद खेलकर 12 रन बनाए.

3 गेंद के भीतर 2 विकेट

कुलदीप यादव मैच में अपने पहले 9 ओवरों में एक भी विकेट नहीं ले पाए थे. जब कुलदीप अपने स्पेल का आखिरी ओवर करने आए तो तीन गेंदों के भीतर 2 बल्लेबाजों को आउट कर दिया. पारी के 44वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने एलेक्स हॉर्टन और फिर तीसरी गेंद पर जेमी मैकलरॉय को चलता किया. इस तरह उन्होंने 10 ओवर में 39 रन देकर 2 विकेट चटकाए.

कुलदीप को किया जा रहा इग्नोर

कुलदीप यादव को आखिरी बार अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में खेलते देखा गया था. उसके बाद उन्हें आयरलैंड, फिर इंग्लैंड टी20 सीरीज में भी बेंच पर बैठे रहना पड़ा. वहीं इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी उन्हें मौका नहीं दिया गया. जब इंग्लैंड वनडे सीरीज के दौरान कप्तान शुभमन गिल से कुलदीप को मौका ना दिए जाने का सवाल किया गया, तो उनका कहना था कि गेम प्लान की वजह से कुलदीप को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया था.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 24 Jul 2026 10:20 PM (IST)
Tags :
Kuldeep Yadav Yorkshire One-Day Cup
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