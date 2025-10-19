विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी अच्छी नहीं रही, 224 दिन बाद इंटरनेशनल मैच खेल रहे रोहित 8 रन बनाकर आउट हुए तो कोहली खाता भी नहीं खोल पाए. कोहली को मिचेल स्टार्क ने कैच आउट कराया. इस डक पारी को कोहली के एक अनचाहे रिकॉर्ड के तौर पर याद किया जाएगा.

बारिश की संभावना को देखते हुए टॉस जीतकर मिशेल मार्श ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही, रोहित चौथे ओवर में हेजलवुड का शिकार हुए तो वहीं कोहली मिचेल स्टार्क द्वारा डाली गई 7वें ओवर की पहली गेंद पर कैच आउट हुए. विकेट वाली गेंद कोहली की 8वीं गेंद थी.

कोहली की दूसरी सबसे लंबी 'डक' पारी

कोहली वनडे में 17 बार शून्य पर आउट हुए हैं. ये विराट कोहली की दूसरी सबसे लंबी डक पारी है. सबसे लंबी डक पारी कोहली ने 2023 में इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी, तब वह 9 गेंद बनाकर शून्य पर आउट हुए थे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में वह 8 गेंदों में शून्य बनाकर आउट हुए.

ऑस्ट्रेलिया में खेली 30 वनडे पारियों में ये पहली बार है जब विराट कोहली शून्य पर आउट हुए हैं. इससे पहले कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में 29 वनडे पारियां खेली, लेकिन कभी नहीं हुआ कि वह खाता नहीं खोल पाए. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये विराट कोहली का 39वां शून्य है. सभी फॉर्मेट में उनसे ज्यादा केवल जहीर खान (43) और इशांत शर्मा (40) ही सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट हुए हैं.

दूसरी बार बारिश में कटा 15-15 ओवरों का खेल

12 ओवर खत्म होने से पहले भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे का खेल दूसरी बार बारिश के कारण रुका. जब ये शुरू हुआ तो इसे घटाकर 35-35 ओवरों का तय किया गया, बता दें कि इस मैच में अतिरिक्त समय नहीं दिया गया है. पहली बार जब बारिश आई थी तो सिर्फ 10 मिनट के लिए मैच रुका था, फिर भी 50 ओवरों से घटाकर मैच 49 ओवरों का किया गया था.