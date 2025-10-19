हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटVirat Kohli Duck: कोहली की दूसरी सबसे लंबी 'डक' पारी, IND vs AUS पहले वनडे में बना शर्मनाक रिकॉर्ड

Virat Kohli Duck: कोहली की दूसरी सबसे लंबी 'डक' पारी, IND vs AUS पहले वनडे में बना शर्मनाक रिकॉर्ड

Virat Kohli Duck: विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में खाता भी नहीं खोल पाए, वह स्टार्क की गेंद पर कैच आउट हुए. ये 'डक' पारी उनके एक अनचाहे रिकॉर्ड से याद की जाएगी.

By : शिवम | Updated at : 19 Oct 2025 12:26 PM (IST)
Preferred Sources

विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी अच्छी नहीं रही, 224 दिन बाद इंटरनेशनल मैच खेल रहे रोहित 8 रन बनाकर आउट हुए तो कोहली खाता भी नहीं खोल पाए. कोहली को मिचेल स्टार्क ने कैच आउट कराया. इस डक पारी को कोहली के एक अनचाहे रिकॉर्ड के तौर पर याद किया जाएगा.

बारिश की संभावना को देखते हुए टॉस जीतकर मिशेल मार्श ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही, रोहित चौथे ओवर में हेजलवुड का शिकार हुए तो वहीं कोहली मिचेल स्टार्क द्वारा डाली गई 7वें ओवर की पहली गेंद पर कैच आउट हुए. विकेट वाली गेंद कोहली की 8वीं गेंद थी.

कोहली की दूसरी सबसे लंबी 'डक' पारी

कोहली वनडे में 17 बार शून्य पर आउट हुए हैं. ये विराट कोहली की दूसरी सबसे लंबी डक पारी है. सबसे लंबी डक पारी कोहली ने 2023 में इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी, तब वह 9 गेंद बनाकर शून्य पर आउट हुए थे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में वह 8 गेंदों में शून्य बनाकर आउट हुए.

ऑस्ट्रेलिया में खेली 30 वनडे पारियों में ये पहली बार है जब विराट कोहली शून्य पर आउट हुए हैं. इससे पहले कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में 29 वनडे पारियां खेली, लेकिन कभी नहीं हुआ कि वह खाता नहीं खोल पाए. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये विराट कोहली का 39वां शून्य है. सभी फॉर्मेट में उनसे ज्यादा केवल जहीर खान (43) और इशांत शर्मा (40) ही सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट हुए हैं.

दूसरी बार बारिश में कटा 15-15 ओवरों का खेल

12 ओवर खत्म होने से पहले भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे का खेल दूसरी बार बारिश के कारण रुका. जब ये शुरू हुआ तो इसे घटाकर 35-35 ओवरों का तय किया गया, बता दें कि इस मैच में अतिरिक्त समय नहीं दिया गया है. पहली बार जब बारिश आई थी तो सिर्फ 10 मिनट के लिए मैच रुका था, फिर भी 50 ओवरों से घटाकर मैच 49 ओवरों का किया गया था.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 19 Oct 2025 12:26 PM (IST)
Tags :
Virat Kohli News VIRAT KOHLI IND Vs AUS 1st ODI INDIAN CRICKET TEAM IND VS AUS INDIA VS AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव में इस बार M, D, PK फैक्टर अहम, किस दल को होगा सियासी फायदा? जानें क्या बोले एक्सपर्ट
बिहार चुनाव में इस बार M, D, PK फैक्टर अहम, किस दल को होगा सियासी फायदा, क्या बोले एक्सपर्ट?
मध्य प्रदेश
लव जिहाद को लेकर BJP नेता प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान- 'बेटी बात न माने तो टांगे तोड़ दो'
लव जिहाद को लेकर BJP नेता प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान- 'बेटी बात न माने तो टांगे तोड़ दो'
क्रिकेट
आखिर भारत की जगह लंदन में क्यों रह रहे हैं विराट कोहली? ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खुद किया खुलासा
आखिर भारत की जगह लंदन में क्यों रह रहे हैं विराट कोहली? ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खुद किया खुलासा
विश्व
Pakistan Economic Crisis: PAK में दो वक्त की रोटी को मोहताज लोग, एक महीने में डेढ़ गुना बढ़े गेहूं के दाम; आर्थिक मंदी की आहट
PAK में दो वक्त की रोटी को मोहताज लोग, एक महीने में डेढ़ गुना बढ़े गेहूं के दाम; आर्थिक मंदी की आहट
Advertisement

वीडियोज

दिवाली पर Akhilesh Yadav के बयान पर शुरू हुआ विवाद | SP | Breaking
'दीये-मोमबत्ती पर खर्चा क्यों, क्रिसमस से सीखो'- Akhilesh Yadav
पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक, लाखों का नुकसान |
महागठबंधन से अलग हुई JMM, अकेले चुनाव लड़ने का किया एलान
BIHAR POLITICS: महागठबंधन में 'महा-लड़ाई'! RJD-Congress आमने-सामने, Chirag Paswan को भी झटका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव में इस बार M, D, PK फैक्टर अहम, किस दल को होगा सियासी फायदा? जानें क्या बोले एक्सपर्ट
बिहार चुनाव में इस बार M, D, PK फैक्टर अहम, किस दल को होगा सियासी फायदा, क्या बोले एक्सपर्ट?
मध्य प्रदेश
लव जिहाद को लेकर BJP नेता प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान- 'बेटी बात न माने तो टांगे तोड़ दो'
लव जिहाद को लेकर BJP नेता प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान- 'बेटी बात न माने तो टांगे तोड़ दो'
क्रिकेट
आखिर भारत की जगह लंदन में क्यों रह रहे हैं विराट कोहली? ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खुद किया खुलासा
आखिर भारत की जगह लंदन में क्यों रह रहे हैं विराट कोहली? ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खुद किया खुलासा
विश्व
Pakistan Economic Crisis: PAK में दो वक्त की रोटी को मोहताज लोग, एक महीने में डेढ़ गुना बढ़े गेहूं के दाम; आर्थिक मंदी की आहट
PAK में दो वक्त की रोटी को मोहताज लोग, एक महीने में डेढ़ गुना बढ़े गेहूं के दाम; आर्थिक मंदी की आहट
बॉलीवुड
Diwali Party: हार्ट शेप डीपनेक ब्लाउज में खूब जचीं नुसरत, ऑरेंज लहंगे में बला की हसीन दिखीं नरगिस फाखरी, देखें तस्वीरें
हार्ट शेप डीपनेक ब्लाउज में खूब जचीं नुसरत, ऑरेंज लहंगे में बला की हसीन दिखीं नरगिस
ट्रेंडिंग
इतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश
इतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश
हेल्थ
Pregnancy Body Preparation: प्रेग्नेंट होना है तो ऐसे करें अपनी बॉडी को तैयार, बेहद काम आएंगे ये टिप्स
प्रेग्नेंट होना है तो ऐसे करें अपनी बॉडी को तैयार, बेहद काम आएंगे ये टिप्स
विश्व
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget