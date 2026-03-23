साल 2008 से 2025 तक, ऐसा रहा है विराट कोहली का हर सीजन का हाल, आईपीएल का हर रिकॉर्ड जान लीजिए

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Virat Kohli Playing For RCB In The IPL Since 2008: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पहले सीजन (2008) में विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के साथ जुड़े थे. आरसीबी में बल्लेबाज के तौर पर शामिल हुए विराट ने इस टीम की कप्तानी तक का सफर तय किया. अब एक बार फिर से आईपीएल 2026 में बल्लेबाज की भूमिका में नजर आएंगे. विराट ने साल 2008 में डेब्यू से लेकर 2025 तक आईपीएल में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. इस दौरान उन्होंने सिर्फ एक टीम के साथ खेलते हुए आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज का रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

आरसीबी ने विराट को साल 2008 में किया साइन

विराट कोहली को आरसीबी ने साल 2008 में अंडर-19 खिलाड़ियों के ड्राफ्ट के जरिए साइन किया था. तब से विराट सिर्फ इसी टीम के लिए आईपीएल खेलते आ रहे हैं. आरसीबी के लिए खेलते हुए विराट ने अब तक 282 मैचों में कुल 9,085 रन बनाए हैं. आईपीएल 2026 में अगर कोहली 915 रन बना लेते हैं, तो वे एक टीम के लिए टी20 में 10,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे.

कोहली का हर आईपीएल सीजन का हाल

साल 2008 में विराट कोहली अपने पहले आईपीएल सीजन में कुछ खास नहीं कर पाए थे. उन्होंने 13 मैच खेलने के बाद भी सिर्फ 165 रन ही बना पाए थे. कोहली ने साल 2009 में खेले कुल 13 पारियों में 22.4 की औसत और 112.3 की स्ट्राइक रेट से 246 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक शामिल था. उन्होंने ने साल 2010 में 27.9 की औसत और 144.8 की स्ट्राइक रेट 307 रन जड़े थे, जिससे उनकी आक्रामकता दिखने को मिली.

साल 2011 के आईपीएल सीजन में विराट कोहली का प्रदर्शन शानदार रहा था. इस सीजन में उन्होंने 16 मैच खेलकर कुल 557 रन बनाए, लेकिन आईपीएल 2012 का सीजन कुछ खास नहीं रहा और विराट के बल्ले से सिर्फ 364 रन ही निकले. कोहली ने पहली बार साल 2013 में 600 रन का आंकड़ा पार करते हुए 16 मैचों में कुल 634 रन बनाए, लेकिन असली धमाका साल 2016 में देखने को मिला, जब कोहली ने रिकॉर्ड 973 रन (औसत 81.08, स्ट्राइक रेट 152.03) बनाए. इस सीजन उन्होंने 4 शतक और 7 अर्धशतक जड़े थे. ये अब भी एक सीजन में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड है.

विराट कोहली के लिए साल 2017 का आईपीएल सीजन अच्छा नहीं रहा और वे कुल 308 रन ही बना पाए. उन्होंने साल 2018 में 530 रन (औसत 48.18) और साल 2019 में 464 रन (एक शतक) जड़े, इसके बाद 2020-21 का सीजन उनके लिए थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहा, फिर भी उन्होंने 466 और 405 रन जड़े. विराट का कमबैक साल 2023 में देखने को मिला, जब उनके बल्ले से कुल 639 रन (औसत 53.25, 2 शतक, 6 अर्धशतक) निकले.

साल 2024 में फिर विराट ने कमाल करते हुए 741 रन (औसत 61.75, स्ट्राइक रेट 154.7, 1 शतक, 5 अर्धशतक) बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम किया. साल 2025 के आईपीएल सीजन में कोहली ने 15 मैचों में 657 रन (औसत 54.75, स्ट्राइक रेट 144.71) बनाए, जिसमें 8 अर्धशतक (उच्चतम 73*) शामिल थे. कुल मिलाकर साल 2009-2025 के बीच विराट नौ हजार से ज्यादा रन बना चुके हैं, जिसमें उनके नाम 8 शतक और 60+ अर्धशतक दर्ज हैं.

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