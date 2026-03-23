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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमुंबई इंडियंस या चेन्नई सुपर किंग? इरफान पठान ने बताया आईपीएल की बेस्ट टीम कौन सी है

मुंबई इंडियंस या चेन्नई सुपर किंग? इरफान पठान ने बताया आईपीएल की बेस्ट टीम कौन सी है

इंडियन प्रीमियर लीग की बेस्ट टीम को लेकर मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हमेशा बहस होती रहती है. इस चर्चा को लेकर इरफान पठान ने मुंबई इंडियंस को आईपीएल इतिहास की सबसे बेहतरीन टीम बताया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 23 Mar 2026 06:27 AM (IST)
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Irfan Pathan Reveals Who Is The Best IPL Team: भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने हाल ही में आईपीएल की बेस्ट टीम को लेकर एक बयान दिया है. उनका मानना है कि ‘बेस्ट टीम’ की बहस में मुंबई इंडियंस का पलड़ा चेन्नई सुपर किंग्स से भारी है. इसके बाद इरफान ने कहा कि ये बहस हमेशा चलती रहेगी और ये एक जायज बहस भी है. उन्होंने दोनों टीमों के बारे में बात करते हुए कहा कि भले ही मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल की 5-5 खिताब अपने नाम किए हों, लेकिन मुंबई इंडियंस ने भारत को कई मैच-विनर खिलाड़ी दिए हैं. 

चेन्नई सुपर किंग से बेहतर क्यों है मुंबई इंडियंस?

इरफान पठान ने जियोस्टार से बात करते हुए कहा, ‘आईपीएल की बेस्ट टीम के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस में से किसी एक को चुनना हमेशा से ही एक बहस का विषय रहा है. चेन्नई ने साल 2010 से आईपीएल खिताब जीतना शुरू किया था. उन्होंने साल 2010 और 2011 में लगातार दो खिताब जीतकर ऐसा करने वाली वे पहली टीम बनी थीं. हालांकि, जब मुंबई इंडियंस ने साल 2013 से जीतना शुरू किया, तो वे हर दूसरे साल खिताब जीतती रही. फिर उन्होंने साल 2019 और 2020 में लगातार दो बार आईपीएल ट्रॉफी भी अपने नाम करने में सफल रही थी.

बेस्ट टीम की बहस हमेशा चलती रहेगी

पठान ने आगे कहा, ‘चेन्नई सुपर किंग्स के पास 4 भारतीय कप्तान नहीं हैं, जबकि मुंबई इंडियंस के पास मौजूद हैं. इस लिहाज से यानी एक टीम बनाने और किसी बड़े मकसद में योगदान देने के मामले में मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस ही आईपीएल की बेस्ट टीम है. मुझे पता है कि चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा यही कहेगी कि वे भी बेस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने भी 5 ट्रॉफी जीती हैं. इसमें कोई शक नहीं है. ये बहस हमेशा चलती रहेगी और ये एक जायज बहस भी है. हालांकि, मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस का पलड़ा इसलिए भारी है, क्योंकि उन्होंने भारतीय क्रिकेट को कई मैच-विनर दिए हैं. उन्होंने कहा- मुंबई इंडियंस के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो है उनका भारतीय क्रिकेट में अहम योगदान. उन्होंने भारतीय टीम को जितने मैच विनर खिलाड़ी दिए हैं, वो वाकई काबिले-तारीफ है.’

Published at : 23 Mar 2026 06:26 AM (IST)
Tags :
Irfan Pathan IPL Cricket News CHENNAI SUPER KINGS MUMBAI INDIANS INDIAN PREMIER LEAGUE
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