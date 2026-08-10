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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसचिन के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ 483 रन दूर विराट कोहली

सचिन के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ 483 रन दूर विराट कोहली

सचिन तेंदुलकर ने वनडे वर्ल्ड कप में 2278 रन बनाए हैं. विराट कोहली 1795 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं और रिकॉर्ड से 483 रन दूर हैं.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 10 Aug 2026 03:40 PM (IST)
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विराट कोहली के नाम क्रिकेट के कई बड़े रिकॉर्ड हैं और अब उनकी नजर एक ऐसे रिकॉर्ड पर है, जो लंबे समय से सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है. विराट अगर अगले वनडे वर्ल्ड कप में 483 रन और बना लेते हैं, तो वह सचिन को पीछे छोड़ सकते हैं.

वर्ल्ड कप में सचिन के नाम सबसे ज्यादा रन

वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है. सचिन ने अपने वर्ल्ड कप करियर में 45 मैच खेले और 44 पारियों में 2278 रन बनाए. सचिन ने इस दौरान 56.95 की औसत से रन बनाए. उनके बल्ले से 6 शतक और 15 अर्धशतक निकले. वर्ल्ड कप में उनके नाम 241 चौके और 27 छक्के भी दर्ज हैं. सचिन ने 1992 से 2011 तक कुल 6 वर्ल्ड कप खेले. उनका आखिरी वर्ल्ड कप 2011 में हुआ था और इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने खिताब जीता था.

विराट ने 37 मैच में बनाए 1795 रन

विराट कोहली भी वर्ल्ड कप में सचिन से ज्यादा पीछे नहीं हैं. उन्होंने अब तक 37 वर्ल्ड कप मैच खेले हैं और 37 पारियों में 1795 रन बनाए हैं. विराट का वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी औसत 59.83 है, जो सचिन के औसत से भी बेहतर है. उनके नाम वर्ल्ड कप में 5 शतक और 12 अर्धशतक हैं. विराट ने इस दौरान 159 चौके और 14 छक्के लगाए हैं. इस समय सचिन और विराट के बीच 483 रनों का अंतर है. यानी विराट कोहली 483 रन और बना लेते हैं तो वह वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

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पिछले वनडे वर्ल्ड कप में कोहली का कमाल

विराट कोहली ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में शानदार बल्लेबाजी की थी. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए. कोहली ने 11 मैचों में 765 रन के साथ टूर्नामेंट का अंत किया था. अगर विराट अगला वर्ल्ड कप खेलते हैं और 483 रन बना लेते हैं, तो वह सचिन तेंदुलकर के 2278 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे. फिलहाल सचिन नंबर-1 पर हैं और विराट दूसरे स्थान पर मौजूद हैं.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 10 Aug 2026 03:40 PM (IST)
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Sachin Tendulkar VIRAT KOHLI
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