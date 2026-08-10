सचिन के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ 483 रन दूर विराट कोहली

विराट कोहली के नाम क्रिकेट के कई बड़े रिकॉर्ड हैं और अब उनकी नजर एक ऐसे रिकॉर्ड पर है, जो लंबे समय से सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है. विराट अगर अगले वनडे वर्ल्ड कप में 483 रन और बना लेते हैं, तो वह सचिन को पीछे छोड़ सकते हैं.

वर्ल्ड कप में सचिन के नाम सबसे ज्यादा रन

वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है. सचिन ने अपने वर्ल्ड कप करियर में 45 मैच खेले और 44 पारियों में 2278 रन बनाए. सचिन ने इस दौरान 56.95 की औसत से रन बनाए. उनके बल्ले से 6 शतक और 15 अर्धशतक निकले. वर्ल्ड कप में उनके नाम 241 चौके और 27 छक्के भी दर्ज हैं. सचिन ने 1992 से 2011 तक कुल 6 वर्ल्ड कप खेले. उनका आखिरी वर्ल्ड कप 2011 में हुआ था और इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने खिताब जीता था.

विराट ने 37 मैच में बनाए 1795 रन

विराट कोहली भी वर्ल्ड कप में सचिन से ज्यादा पीछे नहीं हैं. उन्होंने अब तक 37 वर्ल्ड कप मैच खेले हैं और 37 पारियों में 1795 रन बनाए हैं. विराट का वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी औसत 59.83 है, जो सचिन के औसत से भी बेहतर है. उनके नाम वर्ल्ड कप में 5 शतक और 12 अर्धशतक हैं. विराट ने इस दौरान 159 चौके और 14 छक्के लगाए हैं. इस समय सचिन और विराट के बीच 483 रनों का अंतर है. यानी विराट कोहली 483 रन और बना लेते हैं तो वह वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

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पिछले वनडे वर्ल्ड कप में कोहली का कमाल

विराट कोहली ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में शानदार बल्लेबाजी की थी. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए. कोहली ने 11 मैचों में 765 रन के साथ टूर्नामेंट का अंत किया था. अगर विराट अगला वर्ल्ड कप खेलते हैं और 483 रन बना लेते हैं, तो वह सचिन तेंदुलकर के 2278 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे. फिलहाल सचिन नंबर-1 पर हैं और विराट दूसरे स्थान पर मौजूद हैं.

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