CSK के स्टार ने लगाया 97 मीटर लंबा छक्का, 'नो-लुक' शॉट देख दुनिया हैरान

दुनिया में फ्रेंचाइजी क्रिकेट के बढ़ते प्रभाव के बीच आए दिन अजब-गजब कारनामे देखने को मिलते रहते हैं. अब इंग्लैंड में खेली जा रही द हंड्रेड लीग में डेवाल्ड ब्रेविस ने गजब का शॉट लगाया है. बीते रविवार बर्मिंघम फीनिक्स और लंदन स्पीरिट का मैच खेला गया, जिसमें लंदन की टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज की. ब्रेविस 31 गेंद में 55 रन की तूफानी पारी खेल नॉट आउट रहे.

डोनोवन फरेरा की कप्तानी वाली बर्मिंघम फीनिक्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन बनाए थे. जवाब में लियाम लिविंगस्टोन और डेवाल्ड ब्रेविस की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत लंदन स्पीरिट ने 82 गेंद में ही टारगेट को सफलतापूर्वक चेज कर लिया. बता दें कि लंदन स्पीरिट और बर्मिंघम फीनिक्स, दोनों पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे हैं और प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं.

बिना देखे लगा दिया 97 मीटर लंबा छक्का

लंदन स्पीरिट की टीम 163 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी. पारी की 36वीं गेंद पर सामने रेहान अहमद थे, तभी डेवाल्ड ब्रेविस ने लॉन्ग ऑन की दिशा में बल्ला घुमाया और गेंद बहुत दूर जाकर गिरी. आमतौर पर 97 मीटर लंबे छक्के वाली गेंद दूसरे या तीसरे स्टैंड में जाकर गिरती है, लेकिन यहां मैदान लॉर्ड्स था. गेंद बाउंड्री से बहुत दूर जाकर नहीं गिरी, लेकिन उसमें दूरी बहुत थी.

ब्रेविस 31 गेंद में 55 रन बनाकर नाबाद लौटे. इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए. उन्होंने लियाम लिविंगस्टोन के साथ मिलकर 103 रनों की मैच जिताऊ पार्टनरशिप भी की.

Dewald Brevis launches a HUGE no-look six!



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डेवाल्ड ब्रेविस आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं. पिछले दिनों वे ट्रेड को लेकर भी चर्चा में रहे हैं. IPL 2027 को लेकर आई कुछ रिपोर्ट्स अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स हार्दिक पांड्या के बदले शिवम दुबे और डेवाल्ड ब्रेविस को मुंबई इंडियंस में भेजने को तैयार था. हालांकि इन रिपोर्ट्स की कभी पुष्टि नहीं हो सकी.

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लंदन और बर्मिंघम की टीम बाहर

लंदन स्पीरिट की बात करें तो वह 7 मैचों में सिर्फ 2 जीत दर्ज कर पाई है और प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है. वह अभी टेबल में सातवें स्थान पर है. दूसरी ओर बर्मिंघम फीनिक्स का इससे भी बुरा हाल रहा, जो 7 मुकाबलों में केवल एक जीत दर्ज कर पाई है. ये दोनों ही टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं. अब तक सिर्फ ट्रेंट रॉकेट्स ही प्लेऑफ में स्थान पक्का कर पाई है.

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