हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट कोहली ने रोहित शर्मा का तोड़ा रिकॉर्ड, भुवी ने भी रचा इतिहास, CSK Vs RCB के बीच हुए मैच में रिकॉर्ड्स की लगी झड़ी

विराट कोहली ने रोहित शर्मा का तोड़ा रिकॉर्ड, भुवी ने भी रचा इतिहास, CSK Vs RCB के बीच हुए मैच में रिकॉर्ड्स की लगी झड़ी

आईपीएल 2026 में आरसीबी और सीएसके के बीच हुए मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड्स बने. इस मैच में विराट कोहली ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 06 Apr 2026 10:58 AM (IST)
Preferred Sources

Virat Kohli Breaks Rohit Sharma Record: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखा है. एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सीएसके के खिलाफ आरसीबी को 43 रनों से जीत मिली. आईपीएल 2026 में ये आरसीबी की लगातार दूसरी जीत है, जबकि सीएसके को अपने तीनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी हुए 250 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. जवाब में, सीएसके की पारी आखिरी ओवर में 207 रनों पर ढेर हो गई. बता दें कि इस मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड्स बने और यहां हम आपको उनके बारे में बताने जा रहे हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस मुकाबले में 3 विकेट के नुकसान पर 250 रन बनाए. सीएसके के खिलाफ ये आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले ऐसा कारनामा गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स ने किया था. दोनों ही टीमों ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 231-231 रन बनाए थे.

चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में कुल 19 छक्के लगाएं. सीएसके के खिलाफ ये आईपीएल के इतिहास में सबसे सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड बन गया है. इससे पहले राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 17-17 छक्के जड़े थे.

भुवनेश्वर कुमार ने पूरे किए 200 आईपीएल विकेट

सीएसके के खिलाफ आरसीबी के हुए मैच में भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल में 200 विकेट पूरे किए. भुवनेश्वर यहां तक पहुंचने वाले पहले तेज गेंदबाज हैं. उन्होंने ये कारनामा 192 मैचों में किया. अब आईपीएल में उनसे ज्यादा विकेट सिर्फ युजवेंद्र चहल के नाम है, जो अब तक आईपीएल में 224 विकेट चटका चुके हैं.

विराट कोहली ने रोहित शर्मा का तोड़ा रिकॉर्ड

विराट कोहली आईपीएल में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने इस मामले में विराट ने रोहित शर्मा को पीछा छोड़ दिया है. रोहित के नाम केकेआर के खिलाफ 1161 रन बनाए हैं, वहीं विराट ने भी सीएसके के खिलाफ 1188 रन बना दिए हैं.

Published at : 06 Apr 2026 10:58 AM (IST)
Tags :
Bhuvneshwar Kumar CSK Vs RCB Cricket News VIRAT KOHLI Rohit SHarma INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
विराट कोहली ने रोहित शर्मा का तोड़ा रिकॉर्ड, भुवी ने भी रचा इतिहास, CSK Vs RCB के बीच हुए मैच में रिकॉर्ड्स की लगी झड़ी
विराट कोहली ने रोहित शर्मा का तोड़ा रिकॉर्ड, भुवी ने भी रचा इतिहास, CSK Vs RCB के बीच हुए मैच में रिकॉर्ड्स की लगी झड़ी
क्रिकेट
रवींद्र जडेजा की जगह लेने वाले 'धुरंधर' खिलाड़ी को CSK ने दिया डेब्यू का मौका, कौन हैं 14.2 करोड़ लेने वाले प्रशांत वीर?
रवींद्र जडेजा की जगह लेने वाले 'धुरंधर' खिलाड़ी को CSK ने दिया डेब्यू का मौका, कौन हैं 14.2 करोड़ लेने वाले प्रशांत वीर?
क्रिकेट
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
आईपीएल 2026 में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले अशोक शर्मा कौन हैं? जानिए उनके बारे में दिलचस्प बातें
आईपीएल 2026 में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले अशोक शर्मा कौन हैं? जानिए उनके बारे में दिलचस्प बातें
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महाजंग में ‘शब्दों का प्रहार’ ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Delhi News: दिल्ली में 1.20 लाख नकली गोलियों का जखीरा बरामद! | Fake Madicine | Operation Health
Iran US Israel War: ईरान पर अमेरिका के बड़े ऑर्डर, अब होगा महायुद्ध शुरू | Mojtaba Khamenei | Hormuz
Janhit: अंतिम चेतावनी, 24 घंटे में तय होगा जंग का भविष्य | Iran US Israel War | Trump | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: जंग से Bharat का बाजार बेहाल, क्या संभलेगी इकोनॉमी? | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईरान ने मांगी भारत से मदद तो इस शख्स ने खरीदा 25 हजार का 1 अंडा, बोला- 'अपने नेता के आदेश...'
ईरान ने मांगी भारत से मदद तो इस शख्स ने खरीदा 25 हजार का 1 अंडा, बोला- 'अपने नेता के आदेश...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Panchayat Chunav समय पर नहीं होंगे? इस वजह से टल सकते हैं इलेक्शन, ओपी राजभर ने किया ये दावा
UP Panchayat Chunav समय पर नहीं होंगे? इस वजह से टल सकते हैं इलेक्शन, ओपी राजभर ने किया ये दावा
इंडिया
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
क्रिकेट
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'धड़क' की रिलीज के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं जाह्नवी कपूर, खुद किया खुलासा, बोलीं- ‘लगा कि लोग नफरत करते हैं’
'धड़क' की रिलीज के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं जाह्नवी कपूर, खुद किया खुलासा
विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने भारत और रूस घुमाया फोन, अराघची की जयशंकर-लावरोव से क्या हुई बात, आ गया एक्शन का टाइम?
ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने भारत-रूस घुमाया फोन, अराघची की जयशंकर-लावरोव से हुई बात, आ गया एक्शन का टाइम?
जनरल नॉलेज
क्या‌ LPG की तरह‌ PNG का भी किया जा सकता है इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, जानें क्या है प्रकिया?
क्या‌ LPG की तरह‌ PNG का भी किया जा सकता है इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, जानें क्या है प्रकिया?
ट्रेंडिंग
इसे जिला घोषित कर दो, दुनिया का सबसे बड़ा होटल देख चौंक जाएंगे, इतने कमरे कि बस जाएगा पूरा शहर, वीडियो वायरल
इसे जिला घोषित कर दो, दुनिया का सबसे बड़ा होटल देख चौंक जाएंगे, इतने कमरे कि बस जाएगा पूरा शहर
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget