IPL 2026 के फाइनल की घड़ी आ गई है, आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खिताबी भिड़ंत है. फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. आज शहर में बारिश की संभावना जताई गई है. जानिए मैच के दौरान मौसम कैसा रहेगा.

IPL 2026 का फाइनल पहले RCB के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होना था, लेकिन वहां VIP पास की डिमांड को लेकर चल रहे विवाद के बाद BCCI ने वेन्यू बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया. ये GT का होम ग्राउंड है. अहमदाबाद में इस संस्करण 7 मैच खेले जा चुके हैं. यहां हुए शुरूआती 3 मैचों में गुजरात एक भी नहीं जीत पाई थी, लेकिन उसके बाद चारों मैचों में जीत दर्ज की. 14 में से 3 ही पारियों में 200 से अधिक का स्कोर बना है.

RCB vs GT Final में कैसा रहेगा मौसम?

अहमदाबाद में आज कई हिस्सों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. आज मैच के दौरान बारिश की संभावना है. तेज हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई है. यहां पिछले काफी समय से मौसम गर्म है, शनिवार को तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया था. लेकिन आज रविवार और सोमवार को बारिश की संभावना जताई गई है.

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रजत पाटीदार और शुभमन गिल टॉस के लिए 7 बजे मैदान पर होंगे, लेकिन इस समय बारिश की संभावना 25 प्रतिशत तक है. यानी एक संभावना ये भी है कि मैच तय समय के अनुसार शुरू न हो पाए. हालांकि बारिश या अन्य किसी बाधा के कारण फाइनल के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है.

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अगर IPL 2026 फाइनल रद्द हुआ तो किसे मिलेगी ट्रॉफी?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस फाइनल मैच के लिए रिजर्व डे 1 जून को रखा गया है. लेकिन सोमवार को तो अहमदाबाद में बारिश की संभावना और ज्यादा है. मैच का नतीजा निकालने के लिए कम से कम 5-5 ओवरों का मैच होना जरुरी होता है. हालांकि इसकी संभावना न के बराबर है कि बारिश के कारण मैच रद्द हो जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो नियम के अनुसार अंक तालिका में आगे रहने वाली टीम को चैंपियन बनाया जाता है. ऐसे में RCB को विजेता घोषित किया जाएगा.