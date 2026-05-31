RCB vs GT Final से पहले होगी कैलाश खेर की परफॉरमेंस, ड्रोन से आसमान में दिखेगा त्रिशूल का खूबसूरत नजारा
RCB vs GT Final: आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच IPL 2026 का फाइनल है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच से पहले कैलाश खेर अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे.
IPL 2026 का फाइनल आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद में है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाली इस खिताबी भिड़ंत से पहले रूहानी सिंगर कैलाश खेर अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे, अपनी परफॉरमेंस से माहौल बनाएंगे. फाइनल के दौरान स्टेडियम के ऊपर ड्रोन शो भी होगा, जिसमें खूबसूरत त्रिशूल बनाया जाएगा.
जानकारी के अनुसार कैलाश खेर IPL 2026 फाइनल के टॉस से पहले परफोर्मे करेंगे, अपने मशहूर गानों से स्टेडियम का माहौल सेट करेंगे. उनके गाने लोगों में जोश भर देते हैं. नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऊपर आसमान में ड्रोन से त्रिशूल बनाया जाएगा. शुभमन गिल और रजत पाटीदार टॉस के लिए 6:58 तक आएंगे, टॉस 7 बजे होगा.
क्या लगातार दूसरा खिताब जीत पाएगी RCB?
गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दोनों अभी तक 1-1 बार चैंपियन बनी है. आज कोई एक अपना दूसरा खिताब जीतेगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पिछले साल ही अपना पहला खिताब जीता था. रजत पाटीदार की कप्तानी वाली RCB अंक तालिका में भी पहले स्थान पर रही थी, टीम ने पहले क्वालीफायर में GT को बुरी तरह हराया था. लेकिन आज का मैच GT के होम ग्राउंड (नरेंद्र मोदी स्टेडियम) पर होने जा रहा है.
गुजरात टाइटंस स्क्वॉड
शुभमन गिल (कप्तान), साईं सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), जेसन होल्डर, कगिसो रबाडा, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, शाहरुख खान, साईं किशोर, वाशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलवंत खेजरोलिया, ग्लेन फिलिप्स, इशांत शर्मा, राहुल तेवतिया, ल्यूक वुड, जयंत यादव, अनुज रावत (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मानव सुथार, अरशद खान, अशोक शर्मा, गुरनूर ब्रार, निशांत सिंधु, कोनोर एस्टरहुइजेन.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु स्क्वॉड
रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, फिल साल्ट, टिम डेविड, देवदत्त पडिक्कल, जॉर्डन कॉक्स, क्रुणाल पांड्या, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, स्वप्निल सिंह, भुवनेश्वर कुमार, रिचर्ड ग्लीसन, नुवान तुषारा, रोमारियो शेफर्ड, रसिक सलाम, विक्की ओस्तवाल, मंगेश यादव, सुयश शर्मा, विहान मल्होत्रा, अभिनन्दन सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल.
