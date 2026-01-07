मयंक अग्रवाल का शतक, देवदत्त पडिक्कल के 91 रन की धमाकेदार पारी, राजस्थान को हराकर कर्नाटक क्वार्टर फाइनल में पहुंचा
कर्नाटक ने सात विकेट पर 324 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा (36 रन पर पांच विकेट) की अगुवाई में शानदार गेंदबाजी से राजस्थान को 38 ओवर में 174 रन पर आउट कर दिया.
शानदार लय में चल रहे कप्तान मयंक अग्रवाल (100) और देवदत्त पडिक्कल (91) की बड़ी साझेदारी से कर्नाटक ने मंगलवार को यहां राजस्थान को 150 रन से करारी शिकस्त देकर विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टरफाइनल में जगह पक्की कर ली.
कर्नाटक की यह लगातार छठी जीत है. टीम ने 24 अंक के साथ ग्रुप तालिका में शीर्ष स्थान पक्का कर लिया है. केरल, झारखंड और मध्य प्रदेश के 16-16 अंक हैं और वे नेट रन रेट के आधार पर दूसरे स्थान के लिए अंतिम दौर के मैच में जोर लगायेंगे.
तमिलनाडु और त्रिपुरा आठ-आठ अंकों के साथ क्रमशः पांचवें और छठे स्थान पर हैं.
मयंक ने 107 गेंद की पारी में मौजूदा टूर्नामेंट का दूसरा शतक जड़ा जबकि पडिक्कल 82 गेंद की पारी में नौ रन से सत्र का अपना पांचवां शतक पूरा करने से चूक गए. दोनों की 184 रन की साझेदारी के दौरान राजस्थान के गेंदबाज असहाय नजर आये.
अनुभवी विष्णु विनोद की 84 गेंदों में नाबाद 162 की आक्रामक पारी से केरल ने पुडुचेरी को 21 ओवर शेष रहते आठ विकेट से हराकर अपने नेट रन रेट में बड़ा सुधार किया.
भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन (11 रन) और रोहन कुन्नुम्मल (आठ) केरल के लिए बड़ा योगदान देने में विफल रहे लेकिन विनोद की लिस्ट ए करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी से टीम ने जीत के लिए मिले 247 रन के लक्ष्य को महज 29 ओवर में हासिल कर लिया.
विनोद ने बाबा अपराजित (63 नाबाद) ने साथ तीसरे विकेट के लिए 222 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को आसान जीत दिला दी.
झारखंड के उत्कर्ष सिंह के हरफनमौला खेल (तीन विकेट और 56 रन) के साथ सलामी बल्लेबाज शिखर मोहन (103) की शतकीय पारी से मध्य प्रदेश को दो विकेट से हराकर क्वार्टर फाइनल की उम्मीदें जीवंत रखी है.
उत्कर्ष ने 36 रन देकर तीन विकेट लिये जिससे मध्यप्रदेश की टीम 48.4 ओवर में 277 रन पर आउट हो गयी. झारखंड ने मध्यक्रम में 29 रन के अंदर पांच विकेट गंवाने के बावजूद 14 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया.
