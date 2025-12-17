टीम इंडिया के मिस्ट्री स्पिनर ने रचा इतिहास, ICC रैंकिंग में अभी तक कोई भारतीय नहीं कर पाया ऐसा

मिस्ट्री स्पिनर कहे जाने वाले वरुण चक्रवर्ती ने इतिहास रच डाला है. वो आईसीसी की टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं. ICC द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में चक्रवर्ती के 818 रेटिंग अंक हो गए हैं. सबसे ज्यादा रेटिंग अंक हासिल करने के मामले में उन्होंने जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ दिया है. बता दें कि वरुण चक्रवर्ती अभी टी20 में दुनिया के नंबर-1 गेंदबाज हैं.

वरुण चक्रवर्ती ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हालिया टी20 सीरीज में अब तक तीनों मैचों में दो-दो विकेट लिए हैं. 3 मैचों में 6 विकेट लेने और बढ़िया इकॉनमी रेट से गेंदबाजी करने का उन्हें रैंकिंग में फायदा हुआ है. भारत-दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज में चक्रवर्ती अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.

जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ा

टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में सबसे ज्यादा रेटिंग अंक हासिल करने का भारतीय रिकॉर्ड अब तक जसप्रीत बुमराह के नाम था. उन्होंने साल 2017 में 783 रेटिंग अंक का आंकड़ा छुआ था, लेकिन वरुण चक्रवर्ती अब उसके पार चले गए हैं. उनके रेटिंग पॉइंट्स अभी 818 हैं. वो टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में 800 रेटिंग अंकों का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं.

चक्रवर्ती इसी साल एशिया कप 2025 के दौरान सितंबर महीने में दुनिया के नंबर-1 टी20 गेंदबाज बने थे, उसके बाद उन्होंने टॉप पर अपनी लीड को बढ़ाया ही है. धर्मशाला में खेले गए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में उन्होंने 4 ओवरों में महज 11 रन देकर दो विकेट चटकाए थे.

अर्शदीप-कुलदीप को फायदा

टी20 गेंदबाजी रैंकिंग के टॉप-10 में वरुण चक्रवर्ती अकेले भारतीय हैं. दूसरी ओर अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव ने भी रैंकिंग में छलांग लगाई है. अर्शदीप सिंह चार स्थान के फायदे के साथ अब 16वें पायदान पर आ गए हैं, वहीं कुलदीप यादव को भी एक स्थान का फायदा हुआ है, जिससे उन्होंने 23वें स्थान पर कब्जा जमा लिया है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरा टी20 मिस करने वाले जसप्रीत बुमराह 3 स्थान फिसलकर 28वें नंबर पर चले गए हैं.

