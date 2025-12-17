Cameron Green Failed In Ashes After Getting 25.20 Crores In IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के लिए बीते दिन यानी 16 दिसंबर, 2025 को अबू धाबी के एतिहाद एरीना में मिनी ऑक्शन हुई. इस ऑक्शन में एक ऐसा भी खिलाड़ी था जिसपर करोड़ों रुपये की बारिश हुई. इतना पैसा मिला कि वो आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा विदेशी प्लेयर बन गया. हालांकि अगले ही दिन वो खिलाड़ी एशेज में एक रन बनाकर आउट हो गया. यहां हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन की, जिन्हें अबू धाबी में हुए ऑक्शन में 25.20 करोड़ रुपये की बड़ी कीमत मिली है.

ऑक्शन के अगले दिन यानी 17 दिसंबर, 2025 से शुरू हुए एडिलेड टेस्ट में जब वो पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरे तब वो एक रन भी नहीं बना पाए और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए.

आर्चर ने IPL के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी को किया आउट

एडिलेड टेस्ट के पहली पारी के दौरान कैमरन ग्रीन महज 2 गेंदों का सामना कर पाए और बिना खाता खेले जोफ्रा आर्चर का शिकार बन गए. तीसरे टेस्ट के पहले दिन के खेल में लंच के बाद आर्चर की 138 KMPH की रफ्तार से डाली गेंद पर ग्रीन चकमा खा गए और मिडविकेट पर खड़े ब्रायडन कार्स को कैच थमा बैठे.

IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी का एशेज में बुरा हाल

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट एडिलेड में खेला जा रहा है. इस सीरीज के पहले दो टेस्ट का नतीजा ऑस्ट्रेलिया के फेवर में रहा है. यानी कंगारू टीम 2-0 से सीरीज में आगे है. वहीं, एडिलेड टेस्ट में ग्रीन के आउट होने के तरीके से केकेआर खुश नहीं होगी. इससे पहले भी इंग्लैंड के खिलाफ दो टेस्ट की 2 पारियों में मिले अच्छे स्टार्ट को बड़े स्कोर में बदलने में ग्रीन नाकाम रहे थे. उन्होंने पर्थ में खेली एक पारी में 24 रन बनाए थे. जबकि ब्रिसबेन में उन्होंने 45 रन की पारी खेली थी.

स्टार्क के IPL में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी का रिकॉर्ड ग्रीन ने तोड़ा

आईपीएल 2026 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैमरन ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपए की बड़ी कीमत में खरीदा है. इस क़ीमत के साथ ग्रीन ने आईपीएल में मिचेल स्टार्क के नाम दर्ज सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी होने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. मिचेल स्टार्क को भी केकेआर ने ही आईपीएल 2024 के लिए 24.75 करोड़ में खरीदा था.