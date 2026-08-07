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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्या पूरी श्रीलंका सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल? जानें BCCI का अपडेट 

क्या पूरी श्रीलंका सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल? जानें BCCI का अपडेट 

Shubman Gill Injury: भारतीय कप्तान शुभमन गिल इंजरी के चलते श्रीलंका XI के खिलाफ वॉर्मअप मैच के पहले दिन मैदान पर नहीं उतरे. तो आइए जानते हैं क्या गिल पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 07 Aug 2026 11:39 AM (IST)
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Shubman Gill Injury Latest Update: भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है. इससे पहले भारतीय टीम 07 अगस्त (शुक्रवार) से श्रीलंका XI के खिलाफ 3-दिवसीय वॉर्मअप मैच खेल रही है. मुकाबले के पहले दिन शुभमन गिल की जगह केएल राहुल कप्तान के रूप में मैदान पर उतरे. राहुल ने ही टॉस में हिस्सा लिया और बाकी की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं. सीरीज के लिए राहुल को गिल का डिप्टी यानी टीम इंडिया का उपकप्तान बनाया गया है. 

वॉर्मअप मैच के पहले दिन गिल के मैदान पर न उतरने को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की तरफ से एक अपडेट भी साझा किया गया. गिल को गुरुवार (06 अगस्त) को अभ्यास के दौरान सीधे हाथ की रिंग फिंगर में चोट लगी थी, जिसके चलते वह वॉर्मअप मुकाबले के पहले दिन मैदान पर नहीं उतरे. अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या गिल पूरी श्रीलंका सीरीज से बाहर हो गए? तो आइए जानते हैं कि भारतीय बोर्ड ने उन्हें लेकर क्या अपडेट शेयर किया. 

शुभमन गिल पर BCCI का अपडेट 

बोर्ड ने अपडेट में लिखा, "गुरुवार को भारत के प्रैक्टिस सेशन के दौरान कप्तान शुभमन गिल के सीधे हाथ की रिंग फिंगर में चोट लगी. एहतियात के तौर पर, वह SLC XI के खिलाफ वार्मअप मैच के पहले दिन मैदान पर नहीं उतरेंगे. BCCI की मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए है."

फिलहाल तो बोर्ड ने यही बताया कि एहतियात के तौर पर गिल को पहले दिन मैदान से दूर रखा गया है. इससे हालांकि यह नहीं बताया गया कि इंजरी कितनी गंभीर है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या गिल वॉर्मअप मैच के बाकी दिन मैदान पर उतरते हैं या नहीं. अगर वह बाकी दिन भी मैदान पर नहीं आते हैं, तो फिर चिंता की बात होगी. इससे गिल पर सीरीज के बाकी मैचों से भी बाहर होने का खतरा मंडराने लगेगा. 

टेस्ट सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड 

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, सारांश जैन, औकिब नबी, मानव सुथार, गुरनूर बराड़. 

 

यह भी पढ़ें: अजीत अगरकर की नीतियों पर भड़का दिग्गज, 4 खिलाड़ियों का लिया नाम

Published at : 07 Aug 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka SHUBMAN GILL Warm-Up Match
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