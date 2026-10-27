बिना पैसा खर्च किए फ्री में देखें भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा टी20? जानें कैसे

आज भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20 मैच वेलिंगटन में खेला जाएगा. हेनरी स्टेडियम इस मुकाबले की मेजबानी करेगा, जहां जीत दर्ज करके टीम इंडिया सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त कायम कर सकती है. हेनरी स्टेडियम को पहले स्काई स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, जहां भारतीय टीम का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है.

ईशान किशन तीसरे टी20 से बाहर हो चुके हैं. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में चांस मिलेगा या नहीं, यह देखने योग्य बात होगी. वहीं भुवनेश्वर कुमार पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी, जो 2 मैचों में 8 ओवर गेंदबाजी करके 99 रन लुटा चुके हैं. वहीं आज सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए 150 छक्के पूरे कर सकते हैं. आज के मैच में जबरदस्त एक्शन की उम्मीद होगी, लेकिन क्या भारतीय फैंस मुकाबले को फ्री में लाइव देख सकते हैं? यहां आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा.

कब और कहां लाइव आएगा मैच?

भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20 मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे से लाइव आएगा.

एंड्रॉइड मोबाइल या टीवी पर लाइव स्ट्रीमिंग Sony Liv एप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

फ्री में कैसे देखें?

भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा टी20 मैच Sony Liv एप पर फ्री में देख सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको अपना रिचार्ज प्लान चेक करना होगा, उसके साथ सोनी लिव का फ्री सब्स्क्रिप्शन मिला है या नहीं.

उदाहरण के तौर पर यदि आप जियो सिम उपभोक्ता हैं तो 349 रुपये, 500 रुपये समेत कई अन्य रिचार्ज प्लान के साथ सोनी लिव का सब्स्क्रिप्शन फ्री मिलता है. अगर आपने भी यही वाला रिचार्ज प्लान लिया है, तो आपको अलग से सब्स्क्रिप्शन के लिए अतिरिक्त पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है. इसी तरह आप एयरटेल और वोडाफोन आइडिया उपभोक्ता हैं तो रिचार्ज प्लान चेक करके पता कर सकते हैं कि आपके पास सोनी लिव का फ्री सब्स्क्रिप्शन है या नहीं.

भारत का स्क्वाड: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मयंक यादव, कुमार कुशाग्र, वरुण चक्रवर्ती

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