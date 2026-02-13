हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार के किस स्कूल में 10वीं के एग्जाम देंगे वैभव सूर्यवंशी? शेड्यूल से लेकर सुरक्षा के इंतजाम तक जानें A टू Z डिटेल

बिहार के किस स्कूल में 10वीं के एग्जाम देंगे वैभव सूर्यवंशी? शेड्यूल से लेकर सुरक्षा के इंतजाम तक जानें A टू Z डिटेल

Vaibhav Sooryavanshi 10th Class Exam: वैभव सूर्यवंशी 17 फरवरी से 10वीं क्लास के एग्जाम देंगे. तो आइए जानते हैं कि वह किस स्कूल में परीक्षा के लिए जाएंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 13 Feb 2026 11:15 PM (IST)
Vaibhav Sooryavanshi 10th Class Exam Details: क्रिकेट के मैदान पर चौके-छक्कों की बरसात करके फैंस को अपना दीवाना बनाने वाले 14 साल के वैभव सूर्यवंशी अब पढ़ाई की पिच पर बैटिंग करने के लिए तैयार हैं. दरअसल इस साल वैभव 10वीं क्लास के एग्जाम देंगे. वैभव के एग्जाम पर पूरी डिटेल सामने आ चुकी है. तो आइए जानते हैं कि भारतीय क्रिकेटर कब से और बिहार के किस स्कूल में परीक्षा के लिए पहुंचेंगे. 

बिहार के किस स्कूल में एग्जाम देंगे वैभव सूर्यवंशी?

तो आपको बता दें कि बिहार के समस्तीपुर स्थित पोदार इंटरनेशनल स्कूल में वैभव एग्जाम देने के लिए पहुंचेंगे. स्कूल के प्रधानाचार्य नील किशोर ने एएनआई से बात करते हुए इस बात की पुष्टि की. इसके अलावा उन्होंने वैभव के लिए सुरक्षा के इंतजाम से लेकर बाकी चीजों पर भी बात की. 

आ चुका है एडमिट कार्ड

प्रिंसिपल ने कहा, "वैभव सूर्यवंशी का यहां सेंटर है, मैं यह कंफर्म करता हूं. एडमिट कार्ड रिसीव हो चुका है, डिटेल्स हमारे पास हैं. एक सामान्य बच्चे की तरह हमने सारी व्यव्सथा कर ली है, क्योंकि वैभव हमारे लिए एक छात्र हैं. वह एक स्टूडेंट की तरह से एग्जाम देने आएंगे. यह क्रिकेट पिच नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक एकेडमिक पिच है. वैभव सूर्यवंशी सहित सभी बच्चों के लिए सुविधाएं एक जैसी रहेंगी."

वैभव के लिए सुरक्षा

उन्होंने आगे कहा, "जहां तक सुरक्षा की बात रही, तो पोदार ग्रुप सुरक्षा के लिए जाना जाता है. हमने प्रशासन को भी सूचित कर दिया है और अगर नहीं हुआ होगा तो हम कर देंगे, जिससे वो लोग बाहर की व्यव्सथा देख लेंगे. एक बात और बता दूं कि हम किसी भी बच्चे के लिए अतिरिक्त सुरक्षा का इंतजाम नहीं करेंगे."

कब से होंगे वैभव सूर्यवंशी के एग्जाम?

प्रिंसिपल ने बताया, "देखिए ये एग्जाम 17 तारीख (फरवरी) से शुरू होने वाले हैं. हमारे यहां 10वीं और 12वीं के सेंटर आए हैं." अब देखना दिलचस्प होगा कि वैभव के एग्जाम के वक्त माहौल कैसा होता है.

Published at : 13 Feb 2026 11:13 PM (IST)
10th Board Exam CRICKET Vaibhav Sooryavanshi
