हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 में डेब्यू करने वाले विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट, देखें कौन-कौन है शामिल

IPL 2026 में डेब्यू करने वाले विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट, देखें कौन-कौन है शामिल

आईपीएल के नए सीजन का आगाज 28 मार्च से होने वाला है और हर बार की तरह 2026 में भी कुछ इंटरनेशनल स्टार इंडियन प्रीमियर लीग में अपना डेब्यू करने वाले हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 17 Mar 2026 04:49 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 सीजन एक नया रोमांच अपने साथ लेकर आ रहा है, जिसमें दिग्गजों के साथ-साथ कुछ नए सितारे चमकने को तैयार हैं. नए सीजन का आगाज 28 मार्च से होने वाला है और हर बार की तरह 2026 में भी कुछ इंटरनेशनल स्टार इंडियन प्रीमियर लीग में अपना सबसे पहला मैच खेलने वाले हैं. तो यहां देख लीजिए उन सभी विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट, जो 2026 में अपना आईपीएल डेब्यू करने वाले हैं.

पथुम निसांका
पिछले 3-4 साल में पथुम निसांका श्रीलंका के सबसे विश्वसनीय बल्लेबाजों में से एक बनकर उभरे हैं. वो IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे. दिल्ली टीम ने उन्हें मिनी ऑक्शन में 4 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा था.

फिन एलन
न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज फिन एलन, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मात्र 33 गेंद में शतक जड़ दिया था. वो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलेंगे, जिसने उनपर 2 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी. एलन इससे पहले RCB के स्क्वाड का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन कभी डेब्यू करने का अवसर नहीं मिल पाया.

बेन डकेट
इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे. दिल्ली ने नीलामी में उन्हें 2 करोड़ रुपये में खरीदा था. बेन डकेट ने अब तक अपने 217 मैचों के टी20 करियर में 5,397 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट भी 140 से ऊपर है.

ब्लेसिंग मुजरबानी
जिम्बाब्वे के साढ़े 6 फुट लंबे गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलेंगे. KKR ने उन्हें मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट के रूप में अपनी टीम में शामिल किया है. मुजरबानी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 13 विकेट लेकर आ रहे हैं.

अल्लाह गजनफार
मिस्ट्री स्पिनर कहे जाने वाले अफगानिस्तान के 19 वर्षीय गेंदबाज अल्लाह गजनफार को मुंबई इंडियंस ने नीलामी में 4.80 करोड़ रुपये में खरीदा था. उन्होंने अब तक अपने 63 मैचों के टी20 करियर में 77 विकेट लिए हैं और खासतौर पर वो रन गति पर लगाम कसने में महारत रखते हैं.

जैक एडवर्ड्स
25 वर्षीय युवा ऑस्ट्रेलियाइ ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलेंगे. SRH ने उनपर ऑक्शन में 3 करोड़ रुपये की भारी भरकम बोली लगाई थी. एडवर्ड्स अपने टी20 करियर में 853 रन बनाने के साथ-साथ मीडियम पेस गेंदबाज करते हुए 52 विकेट भी ले चुके हैं.

जैकब डफी
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी ने पिछले 2 साल में अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट पर अपनी छाप छोड़ी है. उन्हें RCB ने 2 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा था. डफी ने पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 21 मैच खेलकर 35 विकेट चटकाए थे.

Published at : 17 Mar 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
Blessing Muzarabani INDIAN PREMIER LEAGUE FINN ALLEN IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IPL 2026 में डेब्यू करने वाले विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट, देखें कौन-कौन है शामिल
IPL 2026 में डेब्यू करने वाले विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट, देखें कौन-कौन है शामिल
क्रिकेट
एमएस धोनी से अजिंक्य रहाणे तक, इन 7 स्टार खिलाड़ियों का आखिरी IPL सीजन, अब संन्यास लेना कंफर्म!
एमएस धोनी से अजिंक्य रहाणे तक, इन 7 स्टार खिलाड़ियों का आखिरी IPL सीजन, अब संन्यास लेना कंफर्म!
क्रिकेट
'मुंह चलाना बंद कर और...', पाकिस्तान क्रिकेट में कलह, लग गई मोहम्मद रिजवान की क्लास
'मुंह चलाना बंद कर और...', पाकिस्तान क्रिकेट में कलह, लग गई मोहम्मद रिजवान की क्लास
क्रिकेट
NZ vs SA: बुरी तरह पिटी दक्षिण अफ्रीका, टी20 में न्यूजीलैंड ने बुरी तरह रौंदा, लॉकी फर्ग्यूसन का कहर
बुरी तरह पिटी दक्षिण अफ्रीका, टी20 में न्यूजीलैंड ने बुरी तरह रौंदा, लॉकी फर्ग्यूसन का कहर
Advertisement

वीडियोज

LPG Gas Crisis: गैस किल्लत पर अब भी भयंकर घमासान! | Strait of Hormuz | Iran Israel War Breaking
Pakistan Airstrike on Kabul: पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक की भारत ने की कड़ी निंदा..! | Afganistan
LPG Gas Crisis: Hormuz के रास्ते में 22 जहाज अटके, धीरे-धीरे होगी एंट्री | Iran Israel War Breaking
Iran Vs US-Israel War: नेतन्याहू और ट्रंप अकेले पड़े! सहयोगियों ने ठुकराई अपील | Strait of Hormuz
Iran Vs US-Israel War: आसमानी तबाही! अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन अटैक, C-RAM ने ऐसे बचाया बगदाद! | Iraq
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
कौन हैं सोफिया फिरदौस, मुस्लिम MLA ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस को दिया झटका
कौन हैं सोफिया फिरदौस, बागी मुस्लिम विधायक ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस का बिगाड़ा खेल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा, चिकन बिरयानी खाने-फेंकने के आरोप में 14 गिरफ्तार
वाराणसी: गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा, चिकन बिरयानी खाने-फेंकने के आरोप में 14 गिरफ्तार
बॉलीवुड
40 दिन का री-शूट, नए गाना हुआ एड! सलमान खान की 'मातृभूमि' में हुए ये बदलाव
40 दिन का री-शूट, नए गाना हुआ एड! सलमान खान की 'मातृभूमि' में हुए ये बदलाव
क्रिकेट
एमएस धोनी से अजिंक्य रहाणे तक, इन 7 स्टार खिलाड़ियों का आखिरी IPL सीजन, अब संन्यास लेना कंफर्म!
एमएस धोनी से अजिंक्य रहाणे तक, इन 7 स्टार खिलाड़ियों का आखिरी IPL सीजन, अब संन्यास लेना कंफर्म!
विश्व
USCIRF का असली चेहरा बेनकाब! क्या है इसकी रिपोर्ट्स का डार्क सीक्रेट, पढ़िए पूरा कच्चा चिट्ठा
USCIRF का असली चेहरा बेनकाब! क्या है इसकी रिपोर्ट्स का डार्क सीक्रेट, पढ़िए पूरा कच्चा चिट्ठा
विश्व
Israel Iran War: इजरायल के हमले में मारे गए ईरान के कमांडर सुलेमानी, IDF ने किया बड़ा दावा
Israel Iran War: इजरायल के हमले में मारे गए ईरान के कमांडर सुलेमानी, IDF ने किया बड़ा दावा
हेल्थ
High Cholesterol In Young Age: अब छोटी उम्र से ही कोलेस्ट्रॉल का खतरा, हार्ट अटैक से बचना है तो... 11 मेडिकल इंस्टीट्यूट ने जारी की गाइडलाइन
अब छोटी उम्र से ही कोलेस्ट्रॉल का खतरा, हार्ट अटैक से बचना है तो... 11 मेडिकल इंस्टीट्यूट ने जारी की गाइडलाइन
ट्रेंडिंग
Video: ईरान ने कतर में बने यूएस बेस पर किया जोरदार हमला? खतरनाक हमले का वीडियो हो रहा वायरल
ईरान ने कतर में बने यूएस बेस पर किया जोरदार हमला? खतरनाक हमले का वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget