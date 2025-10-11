हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 दिग्गज बल्लेबाज, जानें नंबर-1 पर कौन है?

टेस्ट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 दिग्गज बल्लेबाज, जानें नंबर-1 पर कौन है?

Test Cricket Record: टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज साउथ अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ हैं. वहीं इस लिस्ट में कई दिग्गज बल्लेबाजों का नाम हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 11 Oct 2025 05:25 PM (IST)
Most Runs in Test Cricket As a Captain: टेस्ट क्रिकेट में भारत का कप्तान बनते ही शुभमन गिल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. इंग्लैंड में रनों का अंबार खड़ा करने के बाद गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में भी शतक जड़ा और उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 10वां शतक लगाया. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कई दिग्गज बल्लेबाज हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कप्तानी के दबाव को अपनी बल्लेबाजी पर हावी नहीं होने दिया और अपने बल्ले से कमाल किया. इन बल्लेबाजों ने न सिर्फ अपनी कप्तानी से टीम को जीत दिलाई, बल्कि बल्ले से भी रनों का अंबार खड़ा किया. यहां हम आपको बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 दिग्गज बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे.

टेस्ट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 दिग्गज बल्लेबाज

1- ग्रीम स्मिथ (साउथ अफ्रीका)

साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ टेस्ट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. स्मिथ 109 मैचों में बतौर कप्तान खेले, जिसमें उन्होंने 47.84 की शानदार औसत से 8659 रन बनाए हैं.

2- एलन बॉर्डर (ऑस्ट्रेलिया)

टेस्ट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर दूसरे नंबर पर हैं. बॉर्डर 93 मैचों में बतौर कप्तान खेले, जिसमें उन्होंने 50.95 की बेहतरीन औसत से 6623 रन बनाए हैं. 

3- रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया के एक और पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग टेस्ट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. पोंटिंग 77 मैचों में बतौर कप्तान खेले, जिसमें उन्होंने 51.51 की लाजवाब औसत से 6542 रन बनाए हैं. 

4- विराट कोहली (भारत)

टेस्ट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली चौथे नंबर पर हैं. विराट 68 मैचों में बतौर कप्तान खेले, जिसमें उन्होंने 54.84 की शानदार औसत से 5864 रन बनाए हैं. 

5- जो रूट (इंग्लैंड)

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट टेस्ट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. रूट 64 मैचों में बतौर कप्तान खेले, जिसमें उन्होंने 46.45 की शानदार औसत से 5295 रन बनाए हैं.

6- क्लाइव लॉयड (वेस्टइंडीज)

टेस्ट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड छठे नंबर पर हैं. लॉयड 74 मैचों में बतौर कप्तान खेले, जिसमें उन्होंने 51.30 की लाजवाब औसत से 5233 रन बनाए हैं.

7- स्टीफन फ्लेमिंग (न्यूजीलैंड)

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग टेस्ट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं. फ्लेमिंग 80 मैचों में बतौर कप्तान खेले, जिसमें उन्होंने 40.60 की औसत से 5156 रन बनाए हैं.

Published at : 11 Oct 2025 05:25 PM (IST)
