Longest Individual Innings By Balls In ODIs: वनडे क्रिकेट के इतिहास में एक मैच में सबसे ज्यादा गेंद खेलने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ग्लेन टर्नर के नाम है. टर्नर ने ये रिकॉर्ड आज से 50 साल पहले बनाया था. उस समय वनडे मैच 60 ओवर के हुआ करते थे. इस दौरान टर्नर ने ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ 201 गेंदें खेलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था. वहीं इस लिस्ट में दो दिग्गज भारतीय बल्लेबाजों का भी नाम मौजूद है.

एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले 7 बल्लेबाज

1. ग्लेन टर्नर (न्यूजीलैंड) - 201 गेंद

न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज ग्लेन टर्नर ने 1975 में ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ 201 गेंद खेलकर नाबाद 171 रन बनाए और इस पारी में टर्नर ने 16 चौके और 2 छक्के जड़े थे.

2. ग्लेन टर्नर (न्यूजीलैंड) - 177 गेंद

दूसरे नंबर पर भी न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज ग्लेन टर्नर ही हैं. 1975 में ही टर्नर ने भारत के खिलाफ 177 गेंदों का सामना किया और इस पारी में टर्नर ने 13 चौकों की मदद से नाबाद 114 रन बनाए थे.

3. मोहसिन खान (पाकिस्तान) - 176 गेंद

पाकिस्तान के पूर्व सलामी बल्लेबाज मोहसिन खान ने 1983 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 176 गेंद खेलकर 70 रन बनाए और इस पारी में मोहसिन ने केवल एक चौका जड़ा था.

4. सुनील गावस्कर (भारत) - 174 गेंद

भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने 1975 में इंग्लैंड के खिलाफ 174 गेंदों का सामना किया और इस पारी में गावस्कर ने केवल एक चौके की मदद से नाबाद सिर्फ 36 रन बनाए थे.

5. रोहित शर्मा (भारत) - 173 गेंद

भारत के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 173 गेंद खेलकर 264 रन बनाए और इस पारी में रोहित ने 33 चौके और 9 छक्के जड़े थे. ये 264 रनों की पारी अब तक की वनडे इंटरनेशनल में सबसे बड़ी पारी है.

6. गॉर्डन ग्रीनिज (वेस्टइंडीज) - 173 गेंद

वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज गॉर्डन ग्रीनिज ने 1979 में भारत के खिलाफ 173 गेंदों का सामना किया और इस पारी में ग्रीनिज ने 9 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 106 रन बनाए थे.

7. बिल एथी (इंग्लैंड) - 172 गेंद

इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज बिल एथी ने 1986 में न्यूजीलैंड के 172 गेंद खेलकर नाबाद 142 रन बनाए और इस पारी में एथी ने 14 चौके जड़े थे.