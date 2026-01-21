हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबच्ची की जान बचाने के लिए भागी-भागी आई महिला, पकड़ लिया रोहित शर्मा का हाथ कहा- प्लीज सर…

बच्ची की जान बचाने के लिए भागी-भागी आई महिला, पकड़ लिया रोहित शर्मा का हाथ कहा- प्लीज सर…

इंदौर में हुए तीसरे वनडे के बाद होटल में अपनी बच्ची के इलाज के लिए एक महिला सिक्योरिटी घेरे को तोड़ते हुए रोहित शर्मा से मदद मांगने पहुंची.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 21 Jan 2026 02:54 PM (IST)
A Woman Broke Security Cordon To Meet Rohit Sharma For Help: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला रविवार यानी 18 जनवरी को खेला गया. ये मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया. जिसमें टीम इंडिया को 41 रन से हार का सामना करना पड़ा. इस सीरीज में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का एक बार फिर बल्ला नहीं चला. हिटमैन आखिरी मुकाबले में महज 11 रन बनाकर आउट हो गए. मगर इसी मैच के बाद का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में रोहित शर्मा का हाथ पकड़ते हुए एक महिला मदद की गुहार लगाती दिख रही है. घटना तब की है, जब रोहित टीम होटल में एंट्री कर रहे थें.

सुरक्षा घेरे को तोड़कर रोहित शर्मा से मिलने पहुंची महिला

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला सुरक्षा घेरे को तोड़कर रोहित शर्मा के पास पहुंच जाती है. वीडियो में महिला ये भी कहती सुनी जा सकती है कि उसने पूर्व भारतीय कप्तान से संपर्क किया था ताकि वो उनकी बीमार बेटी की मदद कर सके. जो कथित तौर पर एक गंभीर बीमारी से लड़ रही है, जिसके इलाज में उसे नौ करोड़ रुपये के इंजेक्शन की जरूरत है.

महिला ने सोशल मीडिया पर जारी एक नए वीडियो में दी जानकारी

मेरा नाम सरिता शर्मा है. मेरी बेटी, अनिका शर्मा एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसे बचाने के लिए हमें नौ करोड़ रुपये के इंजेक्शन की जरूरत है, जिसे अमेरिका से मंगवाना होगा. हम चंदा इकट्ठा करने के लिए छोटे-छोटे शिविर आयोजित कर रहे हैं और अब तक हमने चार करोड़ 10 लाख रुपये जुटा लिए हैं. हमारे पास समय कम है. कल भारत और न्यूजीलैंड मैच के दौरान हमने मदद की उम्मीद में क्रिकेटरों से संपर्क करने की कोशिश की. हमने मैच के दौरान एक दान शिविर भी लगाया, लेकिन ये काफी नहीं था. मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा से मिलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वे बच्चों की मदद करते रहे हैं. अपने बच्चे को बचाने की बेताब कोशिश में मैं उस होटल में गई जहां रोहित शर्मा ठहरे हुए थे. मैं भावनाओं में काबू नहीं रख पाई और मैंने उनका हाथ पकड़ लिया.

 
 
 
 
 
महिला ने अपने कृत्य के लिए मांगी माफी

सोशल मीडिया पर जारी नए वीडियो में महिला ने अपने इस व्यवहार के लिए माफी मांगी है. साथ ही साथ विराट कोहली से भी मदद की गुहार लगाई. अपनी सफाई में महिला ने आगे कहा कि वहां सेल्फी लेने नहीं गई थी. बस अपने बच्चे की जान बचाना चाहती थी.

 

महिला ने कहा,''मैं अपने इस कृत्य के लिए अधिकारियों से भी माफी मांगना चाहती हूं. मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था. मैं विराट और रोहित से निवेदन करती हूं कि अगर उन्हें मेरा संदेश मिले, तो कृपया मेरी मदद करें.''

Published at : 21 Jan 2026 02:54 PM (IST)
Cricket News VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND VS NZ
