'उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी मैदान पर वापसी करूंगा', तिलक वर्मा ने क्या कहा जो हुआ वायरल

Tilak Varma Returns To Team India: भारत के ऑलराउंडर तिलक वर्मा हाल ही में चोट से उबरकर राष्ट्रीय टीम में लौटे हैं. उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का धन्यवाद किया. तिलक ने कहा कि इन दोनों की मदद से वो उम्मीद से पहले मैदान पर वापसी कर सके. अपने आस-पास हो रही आक्रामक बल्लेबाजी से प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि टीम का माहौल बहुत शानदार था. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो और पूरी भारतीय टीम वर्ल्ड कप के लिए खुद को पूरी तरह तैयार महसूस कर रही है. तिलक ने कहा कि डीवाई पाटिल स्टेडियम में खचाखच भीड़ और उनके नाम के नारे उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले थे, भले ही ये एक वार्म-अप मैच था. भारत ने बुधवार यानी 4 फरवरी को नवी मुंबई में खेले गए हाई-स्कोरिंग वार्म-अप मैच में दक्षिण अफ्रीका को 30 रनों से हराया और टी 20 वर्ल्ड कप की तैयारी शानदार तरीके से पूरी की.

टीम इंडिया में वापसी पर तिलक वर्मा ने दिया बयान

तिलक वर्मा ने कहा, 'सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी मैदान पर लौट पाऊंगा. इसके लिए मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और बीसीसीआई का दिल से धन्यवाद करता हूं. वर्ल्ड कप खेलना हमेशा से मेरा सबसे बड़ा सपना रहा है. जब मैं मैदान पर उतरा और लोग ‘तिलक-तिलक’ के नारे लगा रहे थे, तो मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी. इससे मुझे बहुत अच्छा लगा और अंदर जाते समय मेरा जोश और बढ़ गया. उन्होंने आगे कहा कि ईशान, अभिषेक और बाकी खिलाड़ियों की आक्रामक बल्लेबाजी देखकर उन्हें भी खेलने का जोश आया. तिलक ने कहा कि उन्हें इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी और डीवाई पाटिल स्टेडियम पूरी तरह भरा हुआ था, जबकि यह सिर्फ़ एक वार्म-अप मैच था. उन्होंने सभी प्रशंसकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि माहौल शानदार था और वह और पूरी भारतीय टीम वर्ल्ड कप के लिए तैयार है.'

वार्म अप में टीम इंडिया ने किया शानदार प्रदर्शन

पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया. ईशान किशन ने सिर्फ 20 गेंदों पर 53 रन की विस्फोटक पारी खेली. किशन और अभिषेक शर्मा ने भारत को बेहतरीन शुरुआत दिलाई और 6 ओवर के अंदर टीम का स्कोर 80/1 तक पहुंचा. इसके बाद दोनों ओपनर बाकी खिलाड़ियों को बल्लेबाजी का मौका देने के लिए रिटायर हो गए. तिलक ने 19 गेंदों पर 45 रन बनाए और कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर 66 रन की तेज साझेदारी की. इसके बाद अक्षर पटेल, रिंकू सिंह की आखिरी ओवरों में खेली गई छोटी लेकिन असरदार पारी और हार्दिक पांड्या की 10 गेंदों पर 30 रन की तूफ़ानी बल्लेबाज़ी की बदौलत भारत ने 5 विकेट पर 240 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया.

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 30 रन से हराया

जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पारी की शुरुआत खराब रही, जब अर्शदीप सिंह ने जॉर्ज लिंडे को शून्य पर आउट कर दिया. इसके बाद एडन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने 65 रन की साझेदारी कर टीम को संभालने की कोशिश की. लेकिन, मार्करम के रिटायर होने के बाद डेवाल्ड ब्रेविस, रिकेल्टन और डेविड मिलर के विकेट जल्दी गिर गए. इससे मैच का मोमेंटम पूरी तरह भारत के पक्ष में चला गया. जेसन स्मिथ, ट्रिस्टन स्टब्स और मार्को यानसेन के संघर्षपूर्ण योगदान के बावजूद दक्षिण अफ्रीका लक्ष्य से 30 रन पीछे रह गया. अब भारत का ध्यान शनिवार को अमेरिका के खिलाफ होने वाले वर्ल्ड कप के पहले मैच पर है.