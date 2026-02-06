हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी मैदान पर वापसी करूंगा', तिलक वर्मा ने क्या कहा जो हुआ वायरल

'उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी मैदान पर वापसी करूंगा', तिलक वर्मा ने क्या कहा जो हुआ वायरल

भारत के ऑलराउंडर तिलक वर्मा ने इंजरी के बाद टीम इंडिया में वापसी कर ली है. उन्होंने अपनी वापसी पर कहा कि बीसीसीआई और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मदद से वो उम्मीद से पहले मैदान पर वापसी कर सके हैं.

By : आईएएनएस | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 06 Feb 2026 06:22 AM (IST)
Preferred Sources

Tilak Varma Returns To Team India: भारत के ऑलराउंडर तिलक वर्मा हाल ही में चोट से उबरकर राष्ट्रीय टीम में लौटे हैं. उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का धन्यवाद किया. तिलक ने कहा कि इन दोनों की मदद से वो उम्मीद से पहले मैदान पर वापसी कर सके. अपने आस-पास हो रही आक्रामक बल्लेबाजी से प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि टीम का माहौल बहुत शानदार था. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो और पूरी भारतीय टीम वर्ल्ड कप के लिए खुद को पूरी तरह तैयार महसूस कर रही है. तिलक ने कहा कि डीवाई पाटिल स्टेडियम में खचाखच भीड़ और उनके नाम के नारे उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले थे, भले ही ये एक वार्म-अप मैच था. भारत ने बुधवार यानी 4 फरवरी को नवी मुंबई में खेले गए हाई-स्कोरिंग वार्म-अप मैच में दक्षिण अफ्रीका को 30 रनों से हराया और टी 20 वर्ल्ड कप की तैयारी शानदार तरीके से पूरी की.

टीम इंडिया में वापसी पर तिलक वर्मा ने दिया बयान 

तिलक वर्मा ने कहा, 'सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी मैदान पर लौट पाऊंगा. इसके लिए मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और बीसीसीआई का दिल से धन्यवाद करता हूं. वर्ल्ड कप खेलना हमेशा से मेरा सबसे बड़ा सपना रहा है. जब मैं मैदान पर उतरा और लोग ‘तिलक-तिलक’ के नारे लगा रहे थे, तो मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी. इससे मुझे बहुत अच्छा लगा और अंदर जाते समय मेरा जोश और बढ़ गया. उन्होंने आगे कहा कि ईशान, अभिषेक और बाकी खिलाड़ियों की आक्रामक बल्लेबाजी देखकर उन्हें भी खेलने का जोश आया. तिलक ने कहा कि उन्हें इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी और डीवाई पाटिल स्टेडियम पूरी तरह भरा हुआ था, जबकि यह सिर्फ़ एक वार्म-अप मैच था. उन्होंने सभी प्रशंसकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि माहौल शानदार था और वह और पूरी भारतीय टीम वर्ल्ड कप के लिए तैयार है.'

वार्म अप में टीम इंडिया ने किया शानदार प्रदर्शन

पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया. ईशान किशन ने सिर्फ 20 गेंदों पर 53 रन की विस्फोटक पारी खेली. किशन और अभिषेक शर्मा ने भारत को बेहतरीन शुरुआत दिलाई और 6 ओवर के अंदर टीम का स्कोर 80/1 तक पहुंचा. इसके बाद दोनों ओपनर बाकी खिलाड़ियों को बल्लेबाजी का मौका देने के लिए रिटायर हो गए. तिलक ने 19 गेंदों पर 45 रन बनाए और कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर 66 रन की तेज साझेदारी की. इसके बाद अक्षर पटेल, रिंकू सिंह की आखिरी ओवरों में खेली गई छोटी लेकिन असरदार पारी और हार्दिक पांड्या की 10 गेंदों पर 30 रन की तूफ़ानी बल्लेबाज़ी की बदौलत भारत ने 5 विकेट पर 240 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया.

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 30 रन से हराया

जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पारी की शुरुआत खराब रही, जब अर्शदीप सिंह ने जॉर्ज लिंडे को शून्य पर आउट कर दिया. इसके बाद एडन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने 65 रन की साझेदारी कर टीम को संभालने की कोशिश की. लेकिन, मार्करम के रिटायर होने के बाद डेवाल्ड ब्रेविस, रिकेल्टन और डेविड मिलर के विकेट जल्दी गिर गए. इससे मैच का मोमेंटम पूरी तरह भारत के पक्ष में चला गया. जेसन स्मिथ, ट्रिस्टन स्टब्स और मार्को यानसेन के संघर्षपूर्ण योगदान के बावजूद दक्षिण अफ्रीका लक्ष्य से 30 रन पीछे रह गया. अब भारत का ध्यान शनिवार को अमेरिका के खिलाफ होने वाले वर्ल्ड कप के पहले मैच पर है.

Published at : 06 Feb 2026 06:22 AM (IST)
Tags :
BCCI Cricket News TILAK VERMA IND VS SA ISHAN KISHAN T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शहबाज सरकार की खुली पोल... पाकिस्तान में जैश के आतंकियों का खुल्लम खुल्ला रोड शो, भारत के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी
शहबाज सरकार की खुली पोल... PAK में जैश के आतंकियों का खुल्लम खुल्ला रोड शो, भारत के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में दो साल में 1.08 लाख गुमशुदा, HC सख्त, ACS गृह और DGP तलब, 23 मार्च को अगली सुनवाई
यूपी में दो साल में 1.08 लाख गुमशुदा, HC सख्त, ACS गृह और DGP तलब, 23 मार्च को अगली सुनवाई
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में कल टीम इंडिया की होगी अमेरिका से भिड़ंत, नोट कर लीजिए पूरा शेड्यूल
टी20 वर्ल्ड कप में कल टीम इंडिया की होगी अमेरिका से भिड़ंत, नोट कर लीजिए पूरा शेड्यूल
विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
Advertisement

वीडियोज

Manipur में सरकार बनते ही हिंसा भड़की | Breaking News
Sansani: दिल्ली में मासूमों के सीक्रेट लुटेरे का कहर | Crime News
Janhit with Chitra Tripathi: PM modi ने गांधी परिवार की नीतियों पर उठाए सवाल | OM Birla | Congress
Parliament Session: संसद संग्राम की पूरी 'पिक्चर' देखिये | ABP News | Bharat Ki Baat
Sandeep Chaudhary: PM की जान का डर...विपक्ष कहे सरेंडर! | Rahul Gandhi | OM Birla | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शहबाज सरकार की खुली पोल... पाकिस्तान में जैश के आतंकियों का खुल्लम खुल्ला रोड शो, भारत के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी
शहबाज सरकार की खुली पोल... PAK में जैश के आतंकियों का खुल्लम खुल्ला रोड शो, भारत के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में दो साल में 1.08 लाख गुमशुदा, HC सख्त, ACS गृह और DGP तलब, 23 मार्च को अगली सुनवाई
यूपी में दो साल में 1.08 लाख गुमशुदा, HC सख्त, ACS गृह और DGP तलब, 23 मार्च को अगली सुनवाई
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में कल टीम इंडिया की होगी अमेरिका से भिड़ंत, नोट कर लीजिए पूरा शेड्यूल
टी20 वर्ल्ड कप में कल टीम इंडिया की होगी अमेरिका से भिड़ंत, नोट कर लीजिए पूरा शेड्यूल
विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
बॉलीवुड
ऐश्वर्या राय ने पति अभिषेक बच्चन को किया बर्थडे विश, लिखा- प्यार में चमकिए
ऐश्वर्या राय ने पति अभिषेक बच्चन को किया बर्थडे विश, लिखा- प्यार में चमकिए
न्यूज़
'ये सिखों का अपमान था', राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को कहा 'गद्दार' तो PM मोदी ने दिया जवाब
'ये सिखों का अपमान था', राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को कहा 'गद्दार' तो PM मोदी ने दिया जवाब
हेल्थ
Newborn Constipation: न्यूबॉर्न बेबी में भी होती है कब्ज की शिकायत, जानें इन्हें पहचानने के तरीके
न्यूबॉर्न बेबी में भी होती है कब्ज की शिकायत, जानें इन्हें पहचानने के तरीके
जनरल नॉलेज
पीएम मोदी किसी देश में एक भी कदम न रखें तो कैसे साइन होती है कोई डील, क्या है इसका तरीका?
पीएम मोदी किसी देश में एक भी कदम न रखें तो कैसे साइन होती है कोई डील, क्या है इसका तरीका?
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
Embed widget