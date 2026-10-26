IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट199 रन पर आउट होने वाले 'बदकिस्मत' भारतीय बल्लेबाज, पिछले 10 साल में 3 शिकार 

199 रन पर आउट होने वाले 'बदकिस्मत' भारतीय बल्लेबाज, पिछले 10 साल में 3 शिकार 

देवदत्त पडिक्कल 199 रन पर आउट हो गए. उनके विकेट पर बवाल भी देखने को मिला. अंपायर के फैसले से पडिक्कल नाखुश रहे. इसी तरह पिछले 10 सालों में 3 भारतीय बल्लेबाज 199 रन पर आउट हुए हैं.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 26 Oct 2026 05:15 PM (IST)
Preferred Sources

इन दिनों इंडिया-ए और न्यूजीलैंड-ए के बीच पहला अनौपचारिक टेस्ट खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड की सरजमीं पर हो रहे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल दोहरा शतक पूरा करने से सिर्फ एक रन पहले 199 रन पर आउट हो गए. हालांकि उनके विकेट पर विवाद भी देखने को मिला. कैच आउट दिए जाने पर पडिक्कल खुद भी हैरान दिखे. यह पहला मौका नहीं था कि जब कोई भारतीय बल्लेबाज फर्स्ट क्लास मुकाबले में 199 रन पर आउट हुआ, बल्कि पिछले 10 सालों में 3 खिलाड़ी इसका शिकार हो चुके हैं. 

1. केएल राहुल, 199 रन पर आउट (2016) बनाम इंग्लैंड 

दिसंबर 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पांचवें मुकाबले में केएल राहुल 199 रन पर आउट हुए थे. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राहुल ने 311 गेंदों में 16 चौके और 3 छक्कों की मदद से 199 रन की पारी खेली थी. वह कैच आउट होकर पवेलियन लौटे थे. यह अब तक राहुल के टेस्ट करियर का बेस्ट स्कोर है. 

2. प्रियांश आर्य, 199 रन पर आउट (2026), बनाम गुजरात 

रणजी ट्रॉफी में भारतीय बल्लेबाज प्रियांश आर्य भी 199 रन पर आउट हो चुके हैं. अक्टूबर 2026 में दिल्ली और गुजरात के बीच खेले गए रणजी मैच में प्रियांश के साथ यह दुखद घटना हुई थी. दिल्ली के लिए खेलने वाले प्रियांश ओपनिंग पर उतरे थे. उन्होंने 199 रन बना लिए थे, लेकिन 200 आंकड़ा छूने से पहले वह बोल्ड हो गए थे. प्रियांश कि पारी में 24 चौके और 6 छक्के शामिल रहे थे. 

3. देवदत्त पडिक्कल 199 रन पर आउट (2026) बनाम न्यूजीलैंड-ए

लिंकन के बर्ट सटक्लिफ ओवल मैदान पर अक्टूबर 2026 के अनौपचारिक टेस्ट में भारत के देवदत्त पडिक्कल 248 गेंदों में 24 चौके और 3 छक्के लगाकर 199 रन पर आउट हो गए. अंपायर ने उन्हें कीपर कैच के जरिए आउट करार दिया. पडिक्कल फैसले काफी नाखुश दिखे थे. उनकी पारी की बदौलत टीम ने बड़ा टोटल पार कर लिया है. तीसरा दिन समाप्त होने तक भारत का स्कोर 488 रन हो गया है. 

 

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान ने ODI ट्राई सीरीज के बीच सैम अयूब को किया टीम से बाहर, टी20 कप्तान को मिला मौका

Published at : 26 Oct 2026 05:11 PM (IST)
Tags :
Devdutt Padikkal KL RAHUL Priyansh Arya 199 Runs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
पाकिस्तान ने ODI ट्राई सीरीज के बीच सैम अयूब को किया टीम से बाहर, टी20 कप्तान को मिला मौका
पाकिस्तान ने ODI ट्राई सीरीज के बीच सैम अयूब को किया टीम से बाहर, टी20 कप्तान को मिला मौका
क्रिकेट
रुतुराज गायकवाड़ का जबरा फैन, 1700 किलोमीटर साइकिल चलाकर मिलने आया; देखें वीडियो
रुतुराज गायकवाड़ का जबरा फैन, 1700 किलोमीटर साइकिल चलाकर मिलने आया; देखें वीडियो
क्रिकेट
अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम, 2 खिलाड़ी बाहर; स्मिथ पर संशय
अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम, 2 खिलाड़ी बाहर; स्मिथ पर संशय
क्रिकेट
कीर्तन सुनने पहुंचे विराट कोहली, वाइफ अनुष्का शर्मा संग 'राधे-राधे' का किया जाप
कीर्तन सुनने पहुंचे विराट कोहली, वाइफ अनुष्का शर्मा संग 'राधे-राधे' का किया जाप
Advertisement

वीडियोज

AR Rahman का बड़ा खुलासा, 30 साल पहले Stage पर जाने से लगता था डर!
Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जामिया में छात्र संघ चुनाव की घोषणा से गदगद CJP, आशुतोष रांका ने किसे किया टारगेट?
जामिया में छात्र संघ चुनाव की घोषणा से गदगद CJP, आशुतोष रांका ने किसे किया टारगेट?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
1 नवंबर से राम मंदिर में बदला जाएगा पूजा-पाठ का समय, जानें कब खुलेंगे पट
1 नवंबर से राम मंदिर में बदला जाएगा पूजा-पाठ का समय, जानें कब खुलेंगे पट
विश्व
ट्रंप के करीबियों को झटका: ब्राजील में लूला, सर्बिया में छात्रों का परचम, नेतन्याहू का क्या होगा?
ट्रंप के करीबियों को झटका: ब्राजील में लूला, सर्बिया में छात्रों का परचम, नेतन्याहू का क्या होगा?
क्रिकेट
पाकिस्तान ने ODI ट्राई सीरीज के बीच सैम अयूब को किया टीम से बाहर, टी20 कप्तान को मिला मौका
पाकिस्तान ने ODI ट्राई सीरीज के बीच सैम अयूब को किया टीम से बाहर, टी20 कप्तान को मिला मौका
साउथ सिनेमा
'100 बार तो कुछ भी नहीं...', रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, विजय संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी
'100 बार तो कुछ भी नहीं...', रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, विजय संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
इंडिया
'महाराष्ट्र SIR में 33 फीसदी नाम कटे', याचिका पर SC का नोटिस, कहा- 'जरूरी होगा तो...'
'महाराष्ट्र SIR में 33 फीसदी नाम कटे', याचिका पर SC का नोटिस, कहा- 'जरूरी होगा तो...'
ट्रेंडिंग
घर में लगी आग से बेखबर थी महिला, डिलीवरी पार्टनर ने बचाई जान
घर में लगी आग से बेखबर थी महिला, डिलीवरी पार्टनर ने बचाई जान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget